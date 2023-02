Por la jornada 23 de LaLiga Santander, en el Estadio Santiago Bernabéu, se midieron el Atlético de Madrid de José María Giménez y el Real Madrid de Federico Valverde y Álvaro Rodriguez. En un duelo de alta intensidad, pero con un juego cerrado, los dos goles fueron de pelota quieta y de dos uruguayos.

Josema ingresó a los 22’ para sustituir a Renildo que salió lesionado, en un primer tiempo con pocas llegadas de gol. En la segunda parte, Federico Valverde estuvo a punto de convertir en dos ocasiones, desde afuera del área, en ambos casos la pelota se fue cerca del arco. Antoine Griezmann hacía lo propio para el Atlético, y con esa paridad en intensidad, el gol estaba al caer.

Luego de la expulsión de Ángel Correa, por un golpe sobre Rudiger, hubo un tiro libre de Griezmann y José María Giménez les ganó a todos en el área aplicando un espectacular cabezazo para el 1-0 del conjunto de Diego Simeone a los 78’.

Siete minutos después, Álvaro Rodriguez aprovechó el tiro de esquina para sellar el empate de cabeza.

La promesa celeste

Con 18 años, Alvaro “Toro” Rodriguez disputó su segundo partido en el conjunto de Carlo Ancelotti, tras debutar al regreso del Sudamericano sub 20 en que el se coronó subcampeón con Uruguay. En su primera disputa jugó tres minutos y proporcionó dos asistencias: una terminó anulada por el VAR y la segunda fue para el gol de Marco Asensio del 2-0 ante Osasuna. Este sábado, puso el 1-1 de cabeza tras un córner a los 85’.

Rodríguez es el jugador más joven en anotar en un derbi de Madrid en este siglo, con 18 años y 226 días superó a Gonzalo Higuaín, que en 2007 lo hizo con 19 años y 76 días.

“En el vestuario me han acogido muy bien. El rendimiento que doy es gracias a los compañeros, que me apoyan mucho. Estoy muy feliz de haber conseguido este gol, sobre todo con este equipo, que es el mejor del mundo, y en este estadio que es increíble. Es un sueño que siempre he tenido y por fin se ha cumplido”, sostuvo al término del partido.

Su entrenador, Carlo Ancelotti dijo: “Es una noche especial para él y para nosotros pensar que puede ser útil en este tramo de la temporada. La próxima temporada va a estar en la plantilla del primer equipo porque tiene una calidad que tienen pocos a su edad”. A su vez, destacó su altura y otras de sus virtudes: “Es un jugador potente, va bien de cabeza, maneja bien el balón. La idea es tenerlo con el primer equipo y este último tramo de temporada estará entre nosotros y el Castilla. Lo manejaremos con Raúl”, consideró el DT.

Por su parte, Josema sostuvo sobre el resultado del encuentro que fue un punto importante. “Al que hay que darle mérito por cómo se dio el partido. En una cancha difícil, contra un rival que está compitiendo muy bien y que aspira a ganar la liga. Tenemos muchas herramientas para poder llegar al arco rival. La pelota quieta siempre fue un arma fuerte de nosotros, aunque en el último tiempo perdimos un poco esa efectividad. Hoy volvimos y nos hace bien”, sostuvo, tras marcar su primer gol en esta temporada en la que jugó 14 partidos de los 24 que disputó el equipo.