El tricolor pondrá una oncena alternativa con futbolistas que rotan en el primer equipo; a primera hora se enfrentarán Liverpool y Albion.

La Copa de la Liga tendrá su tercera jornada; el domingo clasificaron Juventud de Las Piedras y Progreso y el lunes se sumaron a cuartos de final Boston River y Peñarol.

Hoy será el debut de Nacional, que recibirá a Deportivo Maldonado a las 21.30 en el Parque Central. En un principio estaba previsto que se jugara en el Campus, pero un resembrado en el campo de juego hizo cambiar el escenario. La terna arbitral estará compuesta por Augusto Olmos, Martín Soppi y Vicente González. Vale recordar que en este torneo no hay VAR.

Jadson Viera colocará un equipo alternativo, con algún juvenil y mayoría de jugadores que integran el primer equipo. Incluso será la primera aparición de Agustín Vera, una de las recientes incorporaciones, con la camiseta tricolor.

El probable equipo del bolso estará conformado por Ignacio Suárez; Hayen Palacios, Paolo Calione, Tomás Viera, Alex Frugone; Agustín dos Santos, Luciano González, Vera; Exequiel Mereles, Rodrigo Martínez y Pavel Núñez.

La prioridad del entrenador es comenzar a mechar a los titulares recién a partir del fin de semana; el sábado habrá un amistoso con Boston River a puertas cerradas en Los Céspedes. Además, desde la organización de la Serie Río de la Plata se le busca rival al tricolor para el 24 de enero. Obviamente, en caso de ganar esta noche, tendrá más partidos por la Copa de la Liga. Si tiene que jugar cuartos de final, la idea inicial es seguir encarando el torneo con un equipo parecido al que parará esta noche.

Deportivo Maldonado llega en similares condiciones, con una semana de trabajo y algunas incorporaciones que se fueron sumando en el transcurso. El entrenador Gabriel Di Noia colocará a quienes lleguen mejor desde el punto de vista físico.

Un preliminar que ilusiona

A las 19.00, en el estadio Charrúa, abrirán juego Liverpool y Albion, dos de los equipos que hicieron mejores incorporaciones en el mercado de pases. El pionero sumó a José Álvarez y Francisco Ginella (Defensor Sporting), Hernán Toledo (Deportivo Maldonado), Álvaro López (Plaza Colonia), Matías de los Santos (Nacional) y Francisco Couture (Deportivo LSM).

Liverpool hizo movimientos pesados en las últimas horas y confirmó los retornos de Federico Martínez y Facundo Barcelo, así como la llegada del golero Martín Campaña.

¿Dónde ver los partidos y cuánto cuestan las entradas?

Los partidos se podrán ver por Directv, por su plataforma digital DGo, por Flow y en 12 canales de televisión por cable del interior. Además, AUF TV ofrece una opción paga de 180 pesos por encuentro o un paquete total por todo el torneo.

Las entradas de todos los partidos cuestan 250 pesos para socios y 350 pesos para el público en general.