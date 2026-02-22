Se extendió hasta el 2 de marzo el plazo para firmar los contratos y se estima que la mayoría de las rúbricas se estampen esta semana; “estamos bien”, dijo Alonso.

La semana pasada parecía clave para la firma de contratos entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y las distintas empresas que ganaron la licitación en el nuevo modelo de negocios de los derechos de televisación del fútbol uruguayo para el período 2026-2029.

La fecha límite para estampar las rúbricas era el domingo 22 de febrero, pero fuentes aseguraron a la diaria que el plazo se ampliará hasta el 2 de marzo. El Comité Ejecutivo de la AUF mantuvo reuniones con las empresas: se avanzó en las diferencias que están en la letra chica de los contratos, donde existen puntos de discordancia; algunos quedaron sellados y otros se volverán a considerar en próximos encuentros.

Por la buena fe y la cercanía a los acuerdos definitivos, la AUF permitió que Antel volviera a transmitir el fútbol a través de la pantalla de VTV en Antel TV, algo que no había sucedido en la segunda fecha.

En contrapartida, Antel colocó el canal VTV Fútbol, gratuito para quienes cuentan con fibra óptica de la empresa estatal hasta la cuarta fecha; luego se cobrará un precio por los contenidos. A las autoridades de la compañía de telecomunicaciones les interesaba volver a tener el fútbol disponible, teniendo en cuenta que el próximo fin de semana será el clásico.

“Esta solución se aplicará hasta tanto estén culminadas las formalidades entre la AUF y la empresa Tenfield. A partir de allí, se establecerán nuevas condiciones comerciales”, comunicó oficialmente el ente público.

En la plataforma de Antel también se fijó el canal Antel TV Internacional para que la empresa estatal pueda transmitir el fútbol uruguayo en el exterior, algo que ganó directamente mediante la licitación. En la tercera fecha se emitirá de forma gratuita; a partir de marzo, la suscripción costará 9,99 dólares por mes.

Ignacio Alonso: “El producto le está llegando a la gente”

Tras la extensa reunión de esta tarde entre Ignacio Alonso, Francisco Casal y otros componentes del Comité Ejecutivo de la AUF y de Tenfield, habló el presidente asociacionista, que brindó un mensaje esperanzador después de semanas de tensión: “Si hay algo claro es que nadie va a dejar de tener el fútbol en su casa. Como se dieron las condiciones que nosotros pedíamos para que se transmitiera mientras estamos en este período provisorio, se habilitó el fútbol para este fin de semana. Quedó claro el fin de semana pasado que los medios por los cuales se está pasando son suficientes. Nosotros habíamos objetado el formato, y ahora acordamos un provisorio que, a su vez, va a tener otro mensaje que la empresa va a transmitir luego. Estamos avanzando. Estamos bien”.

Alonso dejó claro que, por el momento, no se firmó ningún acuerdo, y habló del ingreso de dinero a los clubes, ya que varios han tenido inconvenientes para pagar los salarios de los funcionarios: “El producto lo tienen las empresas, a la gente le está llegando, hay publicidad y producción. Cuando firmemos todos los contratos, se les va a pagar a las instituciones al toque”.