Wanderers y Progreso sumaron puntos valiosos para el descenso; en la B Oriental de la Paz llegó a la cima junto a Cerrito.

El fútbol uruguayo del fin de semana quedó inconcluso ya que la Mutual de Futbolistas decretó el paro de actividades por la agresión que sufrió Jean Martínez, jugador de Rentistas. A la espera de novedades en la fijación, los torneos de Primera y Segunda División quedaron apasionantes desde lo deportivo.

En la A, la fecha se abrió el viernes con el triunfo de Juventud de Las Piedras sobre Albion y una nueva victoria del crecido Wanderers, que ahondó la crisis de Nacional al vencerlo en el Gran Parque Central. El sábado se puso al rojo vivo la lucha por la cima de la tabla Anual, ya que Progreso le ganó a Deportivo Maldonado y, en el Campeón del Siglo, Peñarol goleó a Boston River. Central Español-Cerro Largo, Cerro-Racing, Torque-Danubio y Defensor Sporting-Liverpool quedaron postergados.

Las diferentes luchas

Deportivo Maldonado y Peñarol lideran la tabla anual con 40 puntos, pero Racing, el campeón del Apertura, puede retornar a la cima si le gana a Cerro en el encuentro pendiente.

En la serie A del Intermedio, el carbonero tiene la clasificación a la final en el bolsillo. Le sacó cinco a Central Español y Cerro Largo y seis a Racing. Los tres equipos deben un encuentro. El aurinegro cerrará contra el arachán en el Campeón del Siglo. Los de Melo son los únicos que dependen de sí mismos por enfrentar al líder.

En la serie B, Wanderers es líder, pero todavía tiene que jugar la penúltima fecha con Montevideo City Torque y si suma de a tres lo igualará en puntos, aunque el bohemio tiene mejor saldo de goles. Todo esto deja una definición apasionante para la última jornada en la que los vagabundos y el ciudadano chocan entre sí. El equipo de Mathías Corujo, que empezó la temporada con la misión principal de zafar del descenso, ahora suma siete partidos invicto (tres victorias en los últimos cuatro juegos) y la chance cierta y cercana de pelear por el Intermedio, que tiene como premio la clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Nacional y Deportivo Maldonado también siguen en carrera por ese lugar en la final del Intermedio. El tricolor cierra el torneo ante el envalentonado Progreso en el Gran Parque Central, mientras que los fernandinos reciben a Juventud en el Campus de Maldonado.

En el descenso, Wanderers superó a Cerro y se puso a uno de Danubio. Progreso todavía está lejos, pero en la zona roja sumar de a tres siempre acerca rivales.

Oriental y Cerrito mandan en la B

En la Segunda División se disputaron tres partidos: Uruguay Montevideo y River igualaron 1-1 ante la intensa niebla que invadió el Parque Ancap, el clásico entre Rentistas y Cerrito terminó sin goles y Oriental de la Paz le ganó 1-0 a Huracán del Paso de la Arena con tanto de Matías Rigoleto sobre la hora.

Los paceños y auriverdes ahora son líderes con 28 puntos, pero Plaza Colonia puede igualar la cima, mientras que Fénix y Colón pueden quedar a un punto de los que están más arriba.

Los cotejos que quedaron postergados y estaban fijados para este domingo son: Tacuarembó-Plaza Colonia, Fénix-Atenas de San Carlos, Miramar Misiones-La Luz y Colón-Paysandú.