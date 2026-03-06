El proyecto de ley para la creación de una Universidad Nacional de Educación (UNED) será uno de los principales temas del año en la educación uruguaya. La comparecencia que el 23 de marzo protagonizarán autoridades del Ministerio de Educación y Cultura a la comisión homónima del Senado para presentar el proyecto marcará el inicio de la concurrencia de distintas delegaciones para expresar su opinión sobre el tema.

En ese marco, distintos colectivos se vienen manifestando sobre la creación del nuevo ente. Recientemente trascendió una declaración de docentes, muchos de ellos jerarcas durante el gobierno anterior, en contra de la creación de la UNED y ahora fue publicada una a favor. De hecho, fue redactada por el Movimiento nacional a favor de la formación pública y universitaria de docentes y educadores, que lleva el nombre del Maestro Miguel Soler Roca. Como su nombre lo indica, están a favor de la creación de la nueva universidad y reclaman que la UNED debe ser autónoma, cogobernada y con libertad de cátedra.

El colectivo está formado por la Asamblea Técnico Docente (ATD) del Consejo de Formación en Educación (CFE), la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, estudiantes del CFE, el Grupo de Reflexión sobre Educación (GRE) y la Asociación de Docentes de Formación en Educación.

En una declaración pública difundida este jueves plantearon una serie de argumentos para fundamentar su importancia, tanto para el colectivo docente como para la democracia uruguaya. En primer lugar, el movimiento sostiene que la creación de una universidad de la educación “no surge de una coyuntura pasajera”, sino que es “resultado de una demanda histórica del colectivo docente y estudiantil de la formación en educación en Uruguay”. A su vez, hacen menciones a sondeos de opinión pública que marcan que existe un “respaldo mayoritario” a la creación de la UNED.

El movimiento asegura que la creación de un nuevo ente autónomo universitario permitirá “fortalecer institucionalmente la formación en educación” y que para eso es clave darle “las garantías propias de la autonomía universitaria, el cogobierno y la libertad académica”. En respuesta a algunas críticas a la UNED que han circulado públicamente y que plantean que el actual CFE no tiene un suficiente desarrollo académico para convertirse en universidad, la declaración plantea que, precisamente, pasar a ser una institución universitaria “crea las condiciones institucionales” para el desarrollo de la investigación y la extensión. “La historia universitaria del país demuestra que las instituciones crecen y se transforman en el marco de su desarrollo, no como requisito previo a su existencia”, concluye al respecto.

Además, se fundamenta la necesidad de crear el nuevo ente en motivos de “justicia”. Como las universidades privadas ya emiten títulos universitarios en carreras de formación docente, el colectivo considera que la formación pública en esa área se encuentra en “desventaja”. “La creación de la UNED supone justicia para miles de docentes y estudiantes distribuidos en todo el territorio nacional, ampliando el acceso masivo a una formación universitaria pública en educación en todos los departamentos del país”, plantea el colectivo, que agrega que eso va en la misma línea de los esfuerzos de descentralización de la educación universitaria que en las últimas décadas viene realizando el país.

De todas formas, afirman que “la razón fundamental para la creación de la UNED” va más allá de motivos académicos o de la mejora de las condiciones de trabajo y estudio para los actores de la formación en educación. Según plantean, dicha razón tiene que ver con “el desarrollo democrático del país”, que necesita de profesionales de la educación “críticos, con sólido dominio de saberes específicos y capacidad para producir conocimiento e investigación vinculada a los diversos contextos sociales”.

Según argumentan, eso solo puede lograrse en “un ámbito universitario autónomo” y con “independencia académica”, para lo que es clave que las políticas de formación de educadores no queden “sujetas a los vaivenes de los cambios de gobierno o a orientaciones externas” que reduzcan al educador a “un mero ejecutor técnico de lineamientos circunstanciales”.

En ese sentido, el movimiento concluye que la creación de la UNED “no es un asunto corporativo ni sectorial”, sino “una decisión estratégica para el país”. “Involucra el futuro de la educación pública y, por tanto, el futuro de nuestra democracia”, se sostiene, y se llama a los actores políticos, sociales y ciudadanos a acompañar la iniciativa “con responsabilidad histórica”.