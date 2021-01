@Anarkkkko | Así terminó el mundo luego de años de hegemonía impuesta por Soros. Transformaron a un clásico caudillo macho alfa del interior, que si tenía que arrancarle los huevos a un toro con sus propios dientes lo hacía sin dudarlo, en un maricón psicobolche. El progresismo me da cada vez más asco.

@Romualdo | Totalmente de acuerdo, @ Anarkkkko. Es mis tiempos, la única situación en que estaba bien visto que dos hombres se miraran a los ojos era antes de un duelo a cuchillo. En otro contexto era homosexualidad cantada.

@Sorora | ¡Viva el fin de las viejas masculinidades, las masculinidades tóxicas! ¿Quién hubiera imaginado hace unos años que un canario bruto como Vidalín iba a ser capaz de mirar a los ojos directamente a otro hombre cis como él para apoyarlo, abrazarlo y ser solidario? Como siempre, el Partido Nacional a la vanguardia de los avances civilizatorios de la sociedad.

@De_tierra_adentro | Yo sabía que esto del Pilsen Rock iba a terminar mal. En el resto de los departamentos siguieron apostando a los dúos folclóricos, como toda la vida, y los intendentes siguen siendo personas normales.

@Líber | Traigan las vacunaaaaaas, INEPTOS!!!! Y traigan la SPUTNIK, que, a pesar de lo que dice la prensa occidental, es muchísimo más confiable que la de Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca. Lo que pasa es que esos laboratorios les regalan biromes y blocs a los médicos, y por eso los tienen adentro del bolsillo. Putin no lo hace porque la dignidad y las necesidades del pueblo ruso están antes que cualquier otra cosa.

@Alternativa | Qué decepción Lacalle Pou cooptado por el comunismo internacionalista. Es triste ver cómo en Estados Unidos el pueblo se alza en contra de las élites y el comunismo, y acá todos, hasta las personas con criterio, agachan la cabeza contra ese invento zurdo progreta de las vacunas.

@Lore | Gente, cuidado con las vacunaaaaass!!!!!! Cuando se vayan a vacunar lleven su propia jeringa descartable y que se las llenen ahí mismo. Acuérdense lo que pasó con el Sida.

@Héctor | Váyanse a cagar con eso de las vacunas. 35 años trabajando de cabezudo, 35 carnavales, no falté ni uno solo, y este año me lo suspenden por una gripecita de mierda. Porque dicen que el coronavirus te saca capacidad respiratoria. ¿Y los cabezudos? ¿Sabés lo que es respirar ahí adentro? Pero yo me la banqué como un campeón durante 35 años, me faltaban dos para entrar en el Guinness, y por ahora por culpa de esta pelotudez tengo que empezar desde cero de nuevo. Por suerte arranqué de chico, así que unos 40 años más me quedan.

@Lord | Todo esto que está pasando, el coronavirus, la pandemia, la crisis económica, ABSOLUTAMENTE TODO, estaba en El Señor de los Anillos. El videojuego, no el libro. La película ni la vi para no calentarme.