¿Qué es el BPS?

El BPS es el Banco del Partido Socialista y, como su nombre lo indica, se trata de una institución bancaria que funciona bajo la órbita del Partido Socialista (PS). Fue fundado en los años 70 con el objetivo de guardar el dinero que el dirigente socialista Vivian Trías ganaba como agente de la inteligencia checa. En 2005 el presidente Tabaré Vázquez, que en ese entonces aún integraba el PS, decidió que el BPS sería el encargado de cobrar los aportes de los trabajadores y empresarios y también de pagar pensiones y jubilaciones. Tras desafiliarse del partido, Vázquez intentó que esta tarea pasara a manos de Tenfield, pero diferencias internas en el gobierno impidieron el cambio.

¿Qué se elige mañana?

El directorio del BPS cuenta con 99 miembros, que representan a las principales ramas de actividad del país. De estos miembros, 98 son humanos y uno es un ñandú, que integra el organismo en representación de los cuidadores de zoológicos, quienes en cierta ocasión no pudieron ponerse de acuerdo a la hora de armar la lista de candidatos y dejaron la puerta abierta para una maniobra fulminante de los animales.

¿Quiénes son los candidatos?

Los nombres de los candidatos serán dados a conocer luego de la elección.

¿Todos los aportantes del sistema deben votar?

No. Los aportantes a las cajas Militar, Policial, Bancaria, Notarial y de Profesionales Universitarios no pueden robarles tiempo del fin de semana a sus familias, ya que trabajan muy duro de lunes a viernes.

¿Qué pasa si no voto?

La elección es obligatoria y quienes no voten deberán pagar una multa, salvo que tengan un justificativo válido. En los hechos es muy difícil que alguien que presente un justificativo sea multado, ya que la Corte Electoral tiene un solo funcionario para fiscalizar que los infractores efectivamente tengan una excusa valedera. Se trata de Doroteo Baltierra, de 89 años, quien visita las casas de quienes no votaron para recibir explicaciones mientras los mira fijamente a los ojos intentando descifrar si dicen la verdad o no. Baltierra fue operado de la cadera en tres ocasiones y usa un andador, por lo que a lo sumo puede visitar tres hogares al día. Irónicamente, el anciano funcionario aún no se jubiló porque su trámite en el BPS está trancado.

¿Se sortea algo con mi voto?

Como en toda elección, los votantes reciben un talón por parte de los funcionarios de la mesa de votación. Si el número del talón coincide con los tres (3) últimos números de la última lotería de enero, el votante favorecido se hará acreedor a un ventilador de mesa marca Megabox, un secador de pelo marca Megabox y una jarra eléctrica que ni siquiera tiene marca.

¿Qué pasa si hay un fraude?

Desde que comenzaron a hacerse elecciones en el BPS, allá por el año 1688, no se ha registrado ningún caso de fraude. De todas maneras, quien presencie algún tipo de irregularidad deberá escribir a la dirección de correo electrónico [email protected], con el asunto “LOS COMUNISTAS LO HICIERON DE NUEVO”.

¿Qué hago si me encuentro con mi jefe en la cola de la mesa de votación?

Es imposible que esto ocurra, ya que los empleadores no votan en los mismos circuitos que los trabajadores, sino que tienen los suyos. Allí son recibidos por elegantes promotoras que les entregan una copa de bienvenida que pueden disfrutar en cómodos sofás Chesterfield, mientras discuten con otros empresarios sobre los grandes problemas del país y las mejores páginas de internet para convertirse en un sugar daddy.