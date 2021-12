Daniel Chanquete | Creo que Caro Cosse debe tomar esta medida con cuidado porque si alguna colectividad política sabe manejarse en las sombras hace años es el Partido Colorado. Las reglas de la oscuridad y la intrascendencia las manejan muy bien desde que terminó el gobierno de Batlle y asumió Pedro “el caballero de la noche”. Cuando volvió Sanguinetti, el Partido agregó matices grises y verdes y luego lo de Talvi fue un fósforo que se apagó cuando se fue el último crucero de infectados.

Vieja guardia 85 | Espero que a Ope le toque un departamento importante en ese gabinete porque es un hombre preparado, que sabe mucho de temas diversos. El Partido Colorado no se puede dar el lujo de dejarlo fuera de las sombras.

Roberto Asiaín | Creo que se puede hacer mucho mejor las cosas en el Departamento de Recursos Financieros. Me ofrezco para mostrar algunas de mis propuestas.

Pierrot | Si arman un buen equipo en la parte de Comunicación, por ahí los del FA van y los sacan de las sombras y los ponen a laburar.

Comité_Instagramaremos | Siempre respeto a todos los partidos políticos, sobre todo en nuestra democracia, que está entre el puesto 4 y 9 en todos los rankings, según vi en la Facultad. Pero me pregunto si les colorades podrán ganar la intendencia y CONSTRUIR TANTA CIUDADANÍA como las últimas políticas municipales, que CONSTRUYERON CIUDADANÍA a un ritmo de vértigo, sobre todo con el programa “Chancletearte”, el que intercambiaba chancletas por malabares, resignificando el espacio público en clave de CIUDADANÍA.

Mariana_1993 | @Comité_Instagramaremos Es tal cual. Tengo tremenda autocrítica, pero cuando se hacen las cosas bien hay que decirlas. Hubo más CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA que no sé qué. Recordarán que en un punto vinieron de la ONU a decir “achiquen un poco muchachos, esto está afectando hasta el cambio climático”. Porque parece que no podés CONSTRUIR CIUDADANIA tan rápido, por un tema de equilibrio planetario. No sabíamos, jeje. Sorry not sorry,

Nelson | Fuerza gabinete!! En lo personal me defino como marxista y feminista, pero por encima de todas las cosas amo nuestra ciudad y su cultura. La corruptela colorada en la Intendencia es uno de los patrimonios inmateriales más grandes que tenemos. Si no vuelven al poder, seguiremos teniendo tablados con alimentos veganos, segundos que no cantan fuerte y más cuplés sobre la menstruación.

Batllista | ¡Al fin los colorados nos pusimos las pilas para ganarle de mano a Laura Raffo!!! Porque que nos gane un blanco en Montevideo es el penúltimo paso antes de tocar fondo. El último sería perder Rivera a manos de un partido pentecostal. Ahí sí nos cortamos un huevo. jajajaj

Osimar | @Batllista, de qué vocé se burla? nosso último acto tuvo mais gente que tudos los de vocés. Depois no vayan a pedir cargos al futuro intendente, o pastor Francisco Bandeira Posse.