¿Es segura?

Según numerosos estudios, la carne sintética es perfectamente segura, siempre y cuando no se ingiera. Los expertos recomiendan dársela a otra persona, preferentemente a alguien antipático.

¿Qué nombre debería tener?

Los defensores de la carne natural no buscan prohibir la carne sintética, pero creen que no puede ser llamada “carne” y debería tener otro nombre. Entre los nombres que sugieren están “Berenice”, “Claudia” y “Ana”. Según fuentes de la industria cárnica, “Berenice” es el nombre que más adhesiones reúne, ya que los otros dos son considerados demasiado comunes.

¿Quiénes se oponen a la carne sintética en Uruguay?

Uno de los políticos locales más críticos con este producto es el senador nacionalista Sebastián da Silva, quien se declaró “enemigo acérrimo de la carne sintética”. Este hecho en realidad es un típico ejemplo del rechazo que sienten algunos hacia aquello que les recuerda partes de ellos mismos. Ocurre que Da Silva está hecho de carne sintética. El legislador fue desarrollado en un laboratorio del Partido Nacional en donde se busca crear una raza de “superdirigentes” que reúnan carisma, habilidad política y probidad moral. Da Silva fue creado por un pasante de la Facultad de Química, a quien obviamente no se le renovó el contrato.

¿La carne sintética sale de las vacas?

Obviamente que no. Es sintética.

¿Cómo impactará en la economía uruguaya la masificación de la carne sintética?

El gobierno uruguayo aún no ha hecho proyecciones al respecto, ya que todos los esfuerzos en el terreno de la gestión de la economía están concentrados en abatir el déficit fiscal. De todas maneras, en el equipo económico consideran que, sin importar qué tan devastador sea el efecto de esta revolución productiva, esta nos va a agarrar unidos y con un déficit fiscal bajo.

¿Sirve para hacer carne picada?

Por el momento la carne sintética sólo viene en forma de entrecot, colita de cuadril o asado. Científicos de todo el mundo están llevando a cabo experimentos para hacer carne picada, pero aún no han logrado reproducir artificialmente el olor a podrido que tiene este producto.

¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?

Es una pregunta estúpida, porque cualquier idiota sabe que los androides no duermen.

¿La carne sintética sale de las vacas?

Definitivamente no. Reiteramos: es un producto sintético, creado en laboratorios y que precisamente busca suplantar la carne natural que se obtiene de las vacas.

¿Cómo hago para diferenciar la carne sintética del envase de plástico en el que viene envuelta?

La verdad es que no hay una forma sencilla de hacerlo. De todos modos, como el sabor de la carne sintética y el de su envoltorio son prácticamente iguales, perfectamente podemos echarla a la parrilla tal como vino del supermercado. El truco está en ponerle mucha salsa de soja, que queda rica con todo.

¿Puedo hacer ravioles de verdura con carne sintética?

La carne sintética no es técnicamente carne, ya que no proviene de un animal, pero tampoco es una verdura. Por lo tanto, quienes gustan de hacer sus propios ravioles de verdura caseros no van a tener más remedio que seguir usando acelga o espinaca.

¿De qué parte de la vaca sale la carne sintética?

¡Pero carajo! Por última vez: la carne sintética NO sale de las vacas. Por eso se le llama SINTÉTICA. Se crea en LABORATORIOS.