Locomotora_Manya | Qué arcaico que es Julio Ribas, se quedó en el tiempo. Saralegui representa lo nuevo, para mí.

Sarita | Che, qué le pasa a Ribas? Me preocupa verlo así, tan apagadito. En otro momento hubiera agarrado a patadas a ese holandesito impertinente, pero ahora ni siquiera le contestó. ¿Será que Europa lo afrancesó? Ojalá que no.

Peter | @Sarita, debe ser por el camperón, que no creo que se haya sacado, y en Gibraltar hace mucho calor.

Nico_Del_Parque | jajajajajaj!!!! no sé en qué estaban pensando los de Gibraltar cuando se les ocurrió poner a este simio ignorante a dirigir su selección!! jajajaja... Julio Ribas dirigiendo una selección de un país del norte de Europa????? inédito!!!!!

Fernando_Andachtuz | Y se quedan con esa campana nada más? Por qué no hablan de las personas del fútbol que piensan que Julio Ribas es el Pep Guardiola del Peñón?

Rosa | Qué triste que alguien como Julio Ribas esté desaprovechado en Gibraltar, cuando en Uruguay lo necesitamos tanto. Porque acá necesitamos alguien que se deje de tibiezas, que diga las cosas como son, que motive a los uruguayos para que se la jueguen, para que metan huevo y se dejen de mariconeadas. No entiendo por qué el Partido Colorado se sigue negando a ponerlo como candidato a presidente.

Richard_standup_online | Hay algo de eso, por suerte hay otros técnicos interesantes en Uruguay. Sin ir más lejos el de Rentistas, Capuccino, que viene con toda la leche! #standup_online #tick_antel #por_favor_comida

Líber | Como siempre, los imperios europeos y sus reflejos colonialistas quieren arrasar con nuestros valores, nuestra forma de ser y nuestra identidad nacional. Ante esta ofensiva globalista la izquierda soberanista uruguaya debe pronunciarse con un NO PASARÁN!!!! Y la agenda de género, la plandemia y la farsa del calentamiento global TAMPOCO PASARÁN!!!!

Osquitar | ¿Julio Ribas no estaba preso? ¿O era Leonardo Ramos? En todo caso, menos mal que está afuera, porque las cárceles ya están bastante jodidas como para que a los presos los ande formando cualquier animal.

Liberal | Mientras en Europa se siguen jugando las eliminatorias, acá en Sudamérica suspendemos todo. Nuestro verdadero problema no es el coronavirus. Nuestro verdadero problema es la POBREZA, pero no la pobreza económica, sino la POBREZA CULTURAL! No me olvido más de una cita de Andrés Oppenheimer que le escuché a Diego Forlán en Punto Penal: “En América Latina hay un sólo Fidel Castro, pero muchos gobernantes barbudos”.