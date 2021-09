No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Felipe Guyer y Regules | Siempre lo mismo en este país. Las autoridades de Secundaria eliminan el bachillerato artístico el mismo año que la Universidad crea la Facultad de Artes. ¿Se dan cuenta de que los estudiantes van a llegar con mala base? ¿Que no van a saber pintar una naranja de lejos, hacer un macetero o hacer percusión con baldes?

Carlos | Error. Ahora van a tener una institución que los va a convencer que tienen derecho a cobrar por los collares con fideos pintados que hacen. Ya los veremos yendo a pedir jubilación al BPS por pasarse años intentando hacer un disco. La idea del “cubierto artístico” era suficiente, no había por qué ir más allá.

Padre de Camilo | Facultad de artes, elecciones universitarias, en fin, ya veo que mi hijo va para ahí. Que desgracia, yo que lo veía dando el concurso de banco.

Alt_Der | Otra vez la fragmentación del conocimiento apaga el élan vital y nos impide acceder a las más altas cumbres del saber. Cómo van a crear una Facultad de Artes separada del resto? No saben estos tecnócratas que todo conocimiento es un arte? La literatura, la pintura, la virología, la epidemiología, en fin, todas las formas humanas de conectarnos con lo que nos rodea están regidas por el mismo procedimiento: los que sabemos, sabemos, y les vamos explicando a los demás.

Comparsa_Figuranzas | Todo bien con que cuelguen esos cuadros en los que se nota que nunca aprendieron a dibujar, pero que los manden mantener distancia social a las canteras, como nos hacen nosotros en las llamadas.

Marcelo | Señor Rodrigo Arim: mientras se pueda garch*r de parado más o menos como sucedía en las fiestas de Bellas Artes de la calle Martí, el paraguas institucional en el que se desarrolle la Facultad me resulta bastante indiferente. Éxitos en su gestión.

Irma | Me alegra la noticia, pero 21 años demoró??? Es mucho, en arte cambia todo en 21 años, hoy por hoy lo último es ser provocador, rebelde e irreverente como Gustavo Escanlar, Gallino Art o el de Los Traidores que está enojado, pero quizá mañana ya resulte pasado de moda.

Juanjo | Si la Universidad quiere gastar dinero en formar artesanos y músicos callejeros, me parece muy bien. O sea, no me parece bien, pero lo acepto. Ahora: que lo pongan al lado de la Facultad de Derecho es una provocación a quienes integramos la CGU. Se confirma que lo que quiere la Udelar es que nos vayamos todos para la Católica.

Líber | Qué triste ver cómo la izquierda sigue apostando a construir las torres de marfil desde las que los intelectuales le explican con palabras complejas al pueblo qué es lo que tiene que pensar, en lugar de bajar al barro a mezclarse con los pichis y su olor inmundo. Por estas cosas es que perdimos el gobierno.