Lautaro | Cuiden esos balnearios hermosos que tienen, chicos. Que no les pase como nos pasó en Argentina, que teníamos un lugar maravilloso, como Calafate, y fue destruido por el Tuerto y la Kretina, que con su populismo grasa lo quisieron transformar en Mar del Plata. ¡A Calafate, un lugar frío, blanco, prístino, puro como pocos, que maravillaba hasta a los nazis que vinieron escapando de los aliados! Cómo arruinaron el país esos POPULISTAS AUTORITARIOS, por Dios!!!

Oscar | La verdad es que me chupa un huevo lo que pase con Cabo Polonio. Yo iba ahí hace cincuenta años y era un lugar increíble, no había nada, apenas tres o cuatro ranchos de pescadores. Ahora se llenó de turistas y se arruinó ese aire natural que había en mi época. Y Punta del Diablo me importa menos todavía. Si no hubieran rechazado mi idea de instalar una rueda gigante en la Playa de la Viuda, a lo mejor ahora tenían plata para el saneamiento.

Luna_Creciente | ¿Cuándo entenderemos que la caca y el pichí son cosas NATURALES Y ORGÁNICAS y, por lo tanto, NO PUEDEN ENFERMARNOS??? No nos enfermamos por tomar agua con residuos de caca y pichí, nos enfermamos por TOMAR AGUA DE LA CANILLA y comer PALICHIPS que vienen en bolsas cancerígenas!!!

Liberal | Coincido con @Luna_Creciente. El gobierno no puede venir a decirnos qué podemos tomar y qué no podemos tomar. Si uno quiere tomarse un licuado de leche, banana y excrementos propios o ajenos, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Yo sé que a veces el liberalismo tiene conceptos difíciles de entender, pero por favor no caigamos en la actitud simplista e infantil de ridiculizarlos.

Roberta | Yo vivo en Ciudad de la Costa y toda la vida le echamos una taza de vinagre al pozo negro cada seis meses y nada más. Solamente se nos murieron un perrito que estaba muy viejo y un tío alcohólico.

Anarko | Ah, dale, genial, así tenemos un nuevo coronavirus. ¿O ustedes se creen eso del pangolín o lo del murciélago? El coronavirus surgió porque en China la gente caga en la calle, y como se venían los juegos olímpicos de invierno tuvieron que buscar una solución de emergencia porque el olor no se bancaba. Probaron con esos “microorganismos” y no sólo siguió habiendo tremendo olor a mierda, sino que los virus se potenciaron. ¡Llegaron a haber virus de la influenza del tamaño de cucarachas!!! Hay que informarse.

Camilo_IPA | Hoy por hoy Rocha es la capital uruguaya del conservadurismo. Primero prohíben las murgas, después le ponen exigencias ridículas a la gente del Cabo y de Punta del Diablo, como eso del saneamiento, para que los potentados y terratenientes se queden con todo. ¡Cómo se extraña al Pepe Mujica, el único que se plantó fuerte en el tema y dijo “las dunas del Cabo no se tocan”!