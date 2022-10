Usted se comunicó con Emergencia Primera en Salud. Gracias por aguardar.

–Hola, me estoy murien...

Estimado cliente, le informamos que por razones de seguridad esta llamada puede estar siendo monitoreada. Aguarde unos instantes que lo atenderemos a la brevedad. Si su llamada es por síntomas respiratorios, le comunicamos que por disposición del Ministerio de Salud Pública los casos probables de covid quedarán en la órbita de dos líneas telefónicas que nuestra emergencia ha programado para tales efectos. En ese caso le recomendamos que se contacte con los teléfonos 2467 8245 o 2467 3894. Por supuesto que en ese caso le sugerimos que primero corte esta llamada y después digite nuevamente los números mencionados, porque de lo contrario usted seguirá con la misma comunicación abierta y digitar no le servirá de nada, ya que, como es de público conocimiento, para iniciar cualquier nueva llamada hay que cortar con la anterior de forma correcta y volver a llamar. Le informamos que esta contestadora está conectada con la Dirección Nacional de Especificación Opcional, en el marco de la nueva reglamentación vigente dispuesta por el artículo 3.476, referida a la nueva administración y atención a los clientes. Debido a que el nuevo sistema está en fase de pruebas, le pedimos disculpas por cualquier demora o inconveniente que pudiese generarse.

Si su malestar no es respiratorio y se ubica en la zona del cuerpo del ombligo para arriba, digite uno. Si su malestar se ubica del ombligo para abajo, digite dos. Si su malestar se encuentra en las cercanías del ombligo, es decir, lo que se conoce popularmente como cintura, y no puede detectar si es un poquito más arriba o un poquito más para abajo, digite tres.

Si su forma de pago es con tarjeta de crédito deberá ingresar el número luego de digitar 2021. Si abona con débito, el número que debe digitar es 2022. Si usted no abona con ninguna de estas modalidades, diríjase al local más cercano de cualquier red de cobranza y transfiera el dinero a la cuenta 0020456-00002 del Banco República.

Si usted no tiene pensado abonar, le recomendamos que se dirija lo más rápidamente posible al botiquín de su baño para ver si hay algo que lo pueda ir sacando del apuro.

Si usted precisa una ambulancia para su domicilio, digite cinco. Si no precisa una ambulancia, por favor digite una de las siguientes opciones. Seis: no, gracias, mi yerno tiene auto y me dijo que me arrima. Siete: tengo que ver dónde dejé la tarjeta de ómnibus, creo que me da para uno de dos horas. Ocho: me pediría un taxi, pero para eso debo cortar esta comunicación y arrancaría esta contestadora todo de nuevo, y la verdad, no es por faltarles el respeto, pero me embolaría un poco la situación, espero que no se lo tomen a mal.

Estimado cliente, ahora tendríamos que preguntarle sobre la zona de Montevideo en la que se encuentra y darle opciones para digitar, pero en la central telefónica nos quedamos sin números para ofrecerle. Pero tranqui, vamos viendo cómo los resolvemos.

Si su situación no se ajusta a ninguna de las opciones anteriores, aguarde en línea que será atendido por el primer o la primera operadora disponible.

–Buenos días, habla Marta González, de Emergencia Primera en Salud. ¿En que lo puedo ayudar?

–...

–¿Hola? ¿Me escucha?

–...