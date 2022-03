No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Marcelo | Se va a presentar y el debate no va a aparecer? Es una pavada, pero quizá está bien si se lo ve como un homenaje a Rocha, un departamento donde te presentás el 3 de enero a comer una empanada y tomar una cerveza y tampoco aparecen.

Daniel_Chanquete | He dedicado mi vida a seguir los acontecimientos de la política nacional, pero ni idea de qué es un Umpiérrez.

El_Sol_De_La_Patria | Señor intendente Alejo Umpiérrez, le pido por favor, que le dé el debate a ese señor, así va, hace el debate y se vuelve para su país. Si se mete a hacer un piquete en la plaza Independencia de nuestra querida ciudad de Rocha nos puede arruinar la temporada turística, que ya está muy golpeada por la pandemia. Fíjese que en 2021 llegaron a Rocha siete turistas, contra los catorce en 2019. ¡Un 50% menos!

Movimiento_BOBI | Desde el Movimiento Batllista Oriental Bien Intencionado queremos decir que no vamos a claudicar en nuestro intento de que haya una parte del Partido Colorado que parezca de izquierda, aunque debamos citar frases de comienzos del siglo XX todos los días. Hoy por hoy, el debate del plebiscito no nos importa porque votaremos el NO pero CON POCAS GANAS. Además, estamos concentrados en pedir el cese inmediato de la invasión a Ucrania!

Ministerio_Guerra_Росси́я | @Movimiento_Bobi Hэmos rэcibiдo su orдеn, y ya эstá siеnдo oвеdеciдa эn эl Krэmlin. Si nos pэrmitэ, lэ rogamos quэ nos otorguэ trэs días para quэ rэtornэn toдas nuэstras tropas hacia las frontэras rusas y quэ эl prэsidэntэ Putin, quэ sэ эncuэntra aquí a mi laдo, puэda firmar toдos los papэlэs nэcэsarios. Mala nuэstra, pэrdón.

Esteban_Valenti | @Ministerio_Guerra_Росси́я Nada de tres días, queremos que suceda ya!

Ministerio_Guerra_Росси́я | @Esteban_Valenti Y a vos quiэn te conocэ, salamín con quэso

Laura | De cara al 8M, nos interpela la ausencia de mujeres en este debate, aunque Umpiérrez no sé exactamente qué es como ente biológico, y mucho menos su autoidentificación de género. Además, la cuota baguala seguramente esté cubierta con su presencia, así que por ese lado, bien. Al final no nos interpelaba tanto el debate, te soy sincera, de última que lo modere Nadia Fumeiro y ya está.

Voto_NO | JAJAJA.... los zurditos están MUERTOS DE MIEDO y les tiembla el OJETE porque se les viene la noche. El NO ya está arriba en las encuestas Y NI SIQUIERA ENTRÓ EN LA CAMPAÑA GONZALO MUJICA!!! Él los conoce a todos y sabe que lo que se busca con la derogación de la LUC es que salgan libres LOS HIJOS DE TABARÉ VÁZQUEZ!!! Mienten porque están desesperados.

VOTO_SI | @VOTO_NO Totalmente de acuerdo contigo. Aclaro que mi nick es este porque antes pensaba votar Sí pero cambié de idea cuando me enteré de que Putin es de izquierda.