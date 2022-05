Yamandú | Y no me parece mal que sea así. Ojo, lo digo como uruguayo que admira a los argentinos, que tanto han dado a la cultura, sin ir más lejos como el novelista premio nobel José Luis Borges. Pero es verdad que los uruguayos trabajamos más, somos más productivos, serios y humildes.

Adam | Seguramente también un uruguayo gane más si se traduce el ingreso en kilos de peras, pasajes de avión o cortes de pelo. Esa obsesión porteña por el dólar no te la robo.

Carlos Vengo del Futuro | Claro, @Adam, lo que pasa es que el argentino para progresar compra dólares o si no entra en jodas como Generación Zoe Saldaña y otras estafas piramidales. Acá en cambio la gente que la tiene clara invierte en monedas cripto, que no paran de dar ganancia. Justo tengo una oferta de 1000 pitcoin, que tienen el respaldo de Brad Pit. Interesados por DM.

Mirta | En Turismo fuimos con mi marido a Bs As y con 100 dólares nos trajimos 12 paquetes de pasta de dientes, 4 frascos grandes de shampoo, 18 kilos de azúcar, 6 pares de championes, 10 paquetes de fideos y 6 litros de agua jane. Qué mal están los argentinos.

RiquiAguatero | Argentina va a terminar como Cuba, que vas con 300 dólares y te traés un niño de tres años. No sé, yo lo hice por lo menos, y con mi señora estamos muy contentos.

Eduardo D’Argelos | ¿Y por qué no dan los nombres del uruguayo y el argentino de los que habla la nota? Jua jua. Me hace acordar a cuando dijeron que en Nueva York atropellan a un hombre cada diez minutos y yo les contesté pah, pobre, debe estar hecho pomada.

Bauti.Jorgista | No me compare con Argentina, señor de Focus Market. ¿O usted es un ignorante absoluto de la realidad argentina y uruguaya? Somos dos países diferentes. Compáreme con Chile, compáreme con Brasil, compáreme con Estados Unidos. Pero no me compare con la Argentina. ¿Sabe la clase de volumen de corrupción que tienen? Los argentinos son una manga de ladrones, del primero hasta el último. Bueno, obviamente sacando a la Canosa y a Milei. ¡Viva la libertad, carajo!

Estiven | Esto es como las encuestas y el censo: ¿alguien conoce a uno que le hayan preguntado cuánto gana, si los botijas son todos de él o a cómo le sale el kilo de arroz? Es todo mentira, yo no conozco a un uruguayo que cobre en dólares.

Juanita_Almorzando | Qué país tan regio Uruguay. Cultos, humildes, discretos, hospitalarios, flexibles en las normas del lavado de activos y ahora encima con un dólar tan fuerte. Aunque fuerte, lo que se dice fuerte, es cómo está el hermanito de Pilar. Mamita mía, cómo está de churro ese presi. ¡Es ahora, chicas!

Loly_Sembrando | @Juanita_Almorzando. Tilinguita desubicada, te veo en el próximo testmatch. Espero que esta vez no corras. #AguanteCimarronas #LeonasTerrajas.