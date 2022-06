Los narcotraficantes

Como se sabe, los narcotraficantes venden sus productos a través de Vera. Es que, por las características de la conducción actual de Antel, existe una política de no intervenir en los avisos que se publican. Esta actitud, que en el balance es netamente ventajosa porque promueve la libertad, deja algunos puntos vulnerables que los narcos aprovechan. Los operadores privados de televisión, en cambio, planean restringir la venta de drogas mediante sus servicios de internet. ¡Qué vivos! Ellos no tienen la responsabilidad de garantizar la libertad en todos los ámbitos de la vida. El gobierno sí, y los narcos se aprovechan.

Óscar Tabárez

Cuando los resultados comenzaron a no acompañar, el técnico de la selección había ideado un plan maquiavélico para mantenerse en el cargo: conseguir que Antel emitiera en exclusividad los partidos de Uruguay, para que la transmisión se cortara misteriosamente cada vez que le iban a hacer un gol a la celeste. Obviamente, el gobierno se negó, algo que provocó la caída de Tabárez. Pero el Maestro planea implementar está maniobra en caso de que el Frente Amplio gane las elecciones en 2024, por lo que la única manera de detenerlo sería con un mercado competitivo.

El viejito de El juego del calamar

Se trata de uno de los criminales más desalmados y peligrosos de la actualidad. Su maldad cruzó todos los límites posibles, a tal punto que fue expulsado de Corea del Sur y tiene la entrada prohibida en todos los países del mundo. Desde su guarida en una isla perdida del océano Pacífico, que le compró al Satánico Doctor No, este viejito de apariencia inofensiva pero corazón de hielo busca plataformas desde donde transmitir una nueva versión de su demoníaco juego. ¿Cómo lo beneficiaría una Antel monopólica? Eso no lo podemos revelar, ya que Luis Alberto Heber tiene un plan para atraparlo, y dar detalles de él sería darles una ventaja a los narcos.

Vladimir Putin

El emperador de Rusia y territorios aledaños emprendió una ofensiva diplomática y económica contra Finlandia y Suecia, a quienes no quiere dentro de la OTAN bajo ningún concepto. Esos dos países, como se sabe, son líderes en la industria de las telecomunicaciones. Pero mientras que los prestadores privados de internet ya hicieron acuerdos para que empresas nórdicas los provean de infraestructura, casi todos los equipos de Antel, adquiridos durante las administraciones frenteamplistas, son de origen nicaragüense. La libre competencia del mercado de internet perjudica la estrategia geopolítica de Putin. Es cierto que, en ese sentido, la habilitación a los operadores privados para que vendan servicios nos pone en una situación complicada, y no sería raro que Rusia nos ataque. Pero la libertad no se negocia.

Cristina Fernández

¿Es necesario explicar el motivo?

Las especies exóticas invasoras

El ciervo axis, el conejo europeo, la rana toro, el estornino pinto. Todos estos animales tienen un objetivo en común: acabar con la identidad uruguaya. Es similar a lo que ocurre con la ONU y las ONG de Georges Soros, aunque en este caso hay una fuerte resistencia local, encabezada por Cabildo Abierto, los antivacunas y Nacho Álvarez. Las especies exóticas invasoras son enfrentadas únicamente por los heroicos cazadores locales y algunos ocasionales refuerzos extranjeros. Los ciervos de origen extranjero y sus secuaces saben que, para que la Resistencia Oriental no se extienda, es fundamental promover un discurso único y monolítico, que censure la diversidad de enfoques, las mentiras y los pensamientos delirantes de un par de psicópatas. Monopolio de internet es igual a monopolio de la verdad.