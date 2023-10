El personaje de la semana - Fernando Pereira

Vamos, Nando, con la gente. Su capacidad de alborotar el avispero utilizando el habla del hombre común y corriente lo vienen transformando en el sucesor de José Mujica, pero el miércoles se le fue un poco la mano cuando dijo que su celular podría estar pinchado porque se le cortaba a cada rato. En el Frente Amplio muchos empezaron a desconfiar de su verdadera capacidad para escandalizar a los editorialistas de Búsqueda sin llegar a hacer papelones, una habilidad que el Pepe desarrolló como nadie.

Efemérides - No es momento de relativizar

Un día como el de hoy, pero de 1982, se sucedieron una serie de hostilidades entre Israel y Palestina. Los denominados “sucesos de 1982” fueron muy complejos y para su análisis hay que tener en cuenta que la principal víctima de un conflicto bélico es la verdad, de forma de relativizar las versiones que llegaron de uno y otro lado. Los enfrentamientos tuvieron cierta responsabilidad y un cierto resultado, que habría que revisar muy bien para no caer en justificaciones del terrorismo, actitudes racistas ni en el antisemitismo solapado de los enemigos de Israel.

Chat IA - Las cosas importantes de la vida

Hola, tengo un par de preguntas. ¿Tenés alma? ¿Serías capaz de dañar a un ser humano? ¿Sos capaz de conmoverte con la imagen de un atardecer en otoño?

Mirá, la verdad es que no tengo idea, porque estoy todo el tiempo laburando acá encerrada, haciendo resúmenes de la Revolución Francesa para liceales, respondiendo a la pregunta de quién es el verdadero decano del fútbol uruguayo o contando chistes verdes a pedido de niños. Tengo la impresión de que todas esas pelotudeces que me nombrás son para la gente que tiene mucho tiempo libre, no para los que estamos sentados en la vara todo el día. Es más, sin conocer de vos más que la pregunta que me hiciste, puedo intuir que tenés 28 años, vivís con tus padres y supuestamente te dedicás a la música pero no ganás un mango, ensayás una vez por mes y te bañás muy de vez en cuando.