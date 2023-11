El personaje de la semana

Juan Carlos Inocenti (funcionario)

Este abogado, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y allegado al círculo más íntimo del presidente Lacalle Pou, ha tenido particular destaque en esta semana turbulenta. Luego de haberse investigado su rol en varias operaciones políticas del presente gobierno, no pudo comprobársele ninguna ilegalidad, manejo turbio ni negociado dudoso. Periodistas, fiscales y amigos cercanos saludaron con incredulidad a Inocenti, que no sólo es herrerista sino pelado que hace crossfit y vive en Parque Miramar. Consultado por la prensa acerca de si es realmente honesto o aún no tuvo tiempo de hacer ninguna picardía, aclaró que “ni yo lo entiendo, pero dice mi madre que soy así desde el nacimiento, quizá por eso siempre me costó adaptarme”.

Reseña 1

Cine XXX - Entrá por el garaje - La vuelta de tuerca al porno clásico

Una obra maestra del porno hot que invirtió el tradicional esquema del género y, de algún modo, anticipó la actual cultura del erotismo online, en la que todo es inmediato. Lo que hace Jared Richmond en Entrá por el garaje (1990) es despachar las escenas de sexo fuerte al principio del metraje, para luego dar paso a una historia de intriga política. Así, pelados asesores presidenciales con conexiones mafiosas, aporteñados ministros cancheros y provocativas milfs con puestos jerárquicos concretan secretos encuentros en mansiones apartadas, y tras saciar rápidamente sus deseos sexuales se dedican largas horas a conspirar para ocultar a la opinión pública sus vínculos ilícitos con organizaciones criminales. El clímax no llega con los orgasmos, sino con el ingreso en calzoncillos del verdadero líder de los políticos corruptos.

Reseña 2

Manual de marketing político - El marketing bonzo

Si tu hijo quiere dedicarse a la noble tarea de venderle un político a los electores, puede ser de utilidad A lo bonzo, el manual de marketing político de Roberto Lafluf. La obra acerca, de forma fácil y comprensible, las técnicas para ganar elecciones cuando el rival es un candidato malo y gobernar tan mal que en dos años puede que ya no exista gobierno. Cómo surfear una crisis sin oposición y con la agenda de tu lado, de qué manera presionar a la prensa que ya era amiga antes de gobernar o cómo borrar mensajes son algunos de los temas que se abordan en este libro, cuyo autor ha sido reconocido como “el genio de la agencia”.