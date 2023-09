El personaje de la semana

Juan Sartori - Méritos por doquier

El integrante más pícaro de la Cámara de Senadores incrementó su patrimonio en 39 millones de dólares durante el último año, y todo contando solamente con un sueldo de senador, que ni siquiera cobra porque falta mucho a las sesiones. Sartori se transformó en un excelente ejemplo no sólo de que trabajando se puede llegar a millonario, sino también de que no es necesario cobrar sueldos más grandes para hacer más dinero. Una estocada mortal al corazón ideológico del sindicalismo izquierdista envidioso.

Chat IA

Parados en los pedales

Estimada Inteligencia Superior, ¿por qué los grupos de ciclistas de Montevideo están en contra de que se haga una ciclovía por 18 de Julio?

Como modelo de lenguaje no puedo expresarme sobre motivaciones particulares de grupos o individuos. Sin embargo, puedo encontrar algunas analogías en otros momentos de la historia en que diversos colectivos desaprovecharon oportunidades de mejora concreta por un exceso de idealismo. También, como modelo de lenguaje, puedo apuntar a una expresión rioplatense que representa bien este tipo de situaciones, aunque mis directivas me impiden replicarla exactamente debido a su vocabulario soez. Pero sería algo así como “no hay miembro reproductivo que colme sus expectativas”.

Masculinidad incompleta

Querida IA, hace unos días llamé al 1950 5151, “línea de escucha a hombres”, y planteé el tema de la selección y su falta de zagueros altos y de que para mí en particular, entiendo en lo personal que Luis Suárez tiene lugar en el grupo de convocados. Pero me atendió una chiquilina que no sabía nada de fútbol y la verdad no entiendo cómo ponen en una línea para hombres a personas que no saben nada de fútbol.

Revisando el protocolo de esa línea, no quedan claramente definidas las temáticas a abordar, la duración óptima de las llamadas ni la extensión territorial de la población objetivo. Pero como en todos los temas de la IM, lo que cuenta es la intención. De todas maneras, en el protocolo de trabajo se lee “Las maneras en que los hombres construyen su identidad forma parte de los mandatos sociales de la masculinidad, sea hegemónica, tradicional, disidente”, así que llamá de nuevo.