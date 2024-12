Pablo Ferreri: ¿Cuándo vamos a definir candidato para la intendencia? Avisen, porque me quiero candidatear.

Mario Bergara: Quedamos en que el candidato era yo.

Pablo Ferreri: ¿Ah, sí? ¿Quién dijo?

Mario Bergara: El Pacha.

Christian Di Candia: Che, yo también estoy en carrera. Recuerden que ya fui intendente.

Álvaro García: Es que vos no sos economista, Christian. Te lo digo con todo el dolor del alma porque recorrimos el país haciéndonos selfis, pero vos parecés sociólogo. Yo, en cambio, me veo gobernando Montevideo.

María Inés Obaldía: A mí me encanta Montevideo. Los teatros, las domas, el mate en la rambla, bizcochear, chistarle al guarda...

Mario Bergara: Parece que algunos se creyeron lo de que con una heladera ganamos igual, pero acá aparecieron varias heladeritas de playa.

Ana Olivera: Perdón, me aludieron. No me parece bien que comparen personas con electrodomésticos.

*Ricardo Ehrlich: A mí tampoco.

Alejandro Sánchez: A mí no me importa qué astorista termine de candidato, pero les pido que se definan, porque si no se ponen de acuerdo vamos a terminar tomando una decisión disparatada de último momento.

Daniel Martínez: Compermizooo...