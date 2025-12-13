  • Vitel toné- Siglo XX - Tercera edad - Lo viejo funciona
  • Nueces con cáscara - Juegos de destreza - Desafíos imposibles - Ira
  • Cordero - Sacrificio pagano - Peligro - Terror hepático
  • Pali chips - Panorama económico - Desempleo - Dura realidad
  • Turrón duro - Sadomasoquismo - Trampa mortal - Temperamento ibérico
  • Tofu - Adolescencia conflictiva - Choque generacional - Drama intrafamiliar
  • Budín inglés - Polarización - Batalla cultural - Grieta
  • Sidra - Alegría desbordante - Migrañas - La crisis de los envases plásticos
  • Ensalada de quinoa - Diversidad e inclusión - Renovación - Salto al vacío
  • LSD - Nuevas experiencias - Cine catástrofe - Llanto materno.