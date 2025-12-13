- Vitel toné- Siglo XX - Tercera edad - Lo viejo funciona
- Nueces con cáscara - Juegos de destreza - Desafíos imposibles - Ira
- Cordero - Sacrificio pagano - Peligro - Terror hepático
- Pali chips - Panorama económico - Desempleo - Dura realidad
- Turrón duro - Sadomasoquismo - Trampa mortal - Temperamento ibérico
- Tofu - Adolescencia conflictiva - Choque generacional - Drama intrafamiliar
- Budín inglés - Polarización - Batalla cultural - Grieta
- Sidra - Alegría desbordante - Migrañas - La crisis de los envases plásticos
- Ensalada de quinoa - Diversidad e inclusión - Renovación - Salto al vacío
- LSD - Nuevas experiencias - Cine catástrofe - Llanto materno.
El menú navideño según Netflix
