Líber. ¿Simpático un tipo que no te mete un chiste ni por equivocación? Simpático es Jorge Díaz.

Sensatez_Frenteamplista. La gestión va tranqui, sin conflictos, así que podría tener más aprobación. Quizá hay impaciencia de sectores vinculados al comunismo o a las mujeres, pero esto es como la guerra entre Hamas e Israel, que había quienes pedían no sé qué pronunciamiento. Tienen que entender que nuestro gobierno no tiene capacidad de influir sobre territorios como Gaza o Uruguay.

Liberal_de_izquierda. @Sensatez_FA Son compañeros valiosos, pero no saben de economía, un país es como una casa! Si uno es el padre y hay un hijo que es pobre, hay que esperar a que el hijo que concentra toda la riqueza tenga un poco más para que no se enoje y lo pueda ayudar. También hay un primo que duerme en la calle, pero la verdad es que es medio penal el loco.

Quinoa Reeves. Orsi prometió un Hospital de la Costa en Salinas y ahora resulta que lo van a hacer en Lagomar. Será muy simpático, pero hasta acá llegué. Las promesas se cumplen.

LupeWOLF. Exacto @quinoareeves hay que hacerles cumplir la promesa que se hizo en campaña: 6% (educación) + 1% (ciencia) + 2,5% (biodanza) + 0,7% (talleres de masa madre) + 1,9€ (sinfónica queer) + ⅔# (yoga para mascotas). Ya va a salir Vallcorba con que es impagable.

Tito. En 2023 dije que el FA no sabe gestionar y casi me matan. Me tuve que ir con Bordaberry. Pero ojo, ahora que se confirmó lo que yo dije no me vengan a buscar. Pedro está mucho más cerca del FA de lo que muchos piensan.

Milita Al Foro. Como orsista de la primera hora me preocupa una simpatía tan alta. Lo ideal sería un resultado en el entorno del cero, o sea, que la simpatía y la antipatía dieran algo justo, equilibrado, neutro. De todos modos, hay que verle el lado bueno, porque es más fácil bajar la simpatía que subirla.

Tato Retall. Para mí que esta encuesta no llegó a medir el impacto del partido contra Chile por las Eliminatorias. Una vergüenza. Ahora habrá que esperar al papelón de Bielsa en Estados Unidos para que se descubra la verdad sobre este gobierno.

Joaco Pedrense. Yo no voy a defender a Orsi simplemente porque es de mi cuadro. No se puede ser tan tibio ante los desafíos que se vienen. ¿Se dan cuenta de que vamos a competir nada más ni nada menos que contra el club de Suárez y Messi? No podemos dejar que los 90 años de historia de Juventud de Las Piedras se vayan a tacho. Se la tiene que jugar.

Estela. No les creo nada a las encuestadoras. En el balotaje dijeron que Delgado tenía muchas chances y me clavé con siete cajas de banderas del Partido Nacional. No las voy a poder vender hasta que no vuelvan a ganar una elección, que va a ser más o menos dentro de 30 años. Les metí tres quilos de naftalina.