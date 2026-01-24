Salpicón de actualidad

Groenlandia

En Groenlandia pasa algo;

no sabemos dónde queda,

pero sale en las noticias

donde estaba Al Qaeda.

Ahí parece que hace frío,

entra por cada rendija.

Ojo si va Donald Trump

que se le achica la... ¡Eeehhh!

TLC UE-Mercosur

Estábamos festejando

el TLC con Europa,

les íbamos a vender carne

de vaca, cerdo y marmota.

Pero allá pusieron pausa:

por culpa de unos granjeros

nos cagaron los festejos,

son todos unos pa... ¡Eeehhh!

Gaza

Promovió el terror en Gaza,

hoy el mundo está de luto,

este no es Donald, el Pato,

este es Donald, el Pu... ¡Eeehhh!

También entró en Venezuela

para sacar a Maduro

y robar todo el petróleo

este gringo no es boludo.

El cuplé de Maduro

Yo soy Nicolás Maduro,

dictador bolivariano.

Murió Chávez, quedé yo,

pobres los venezolanos.

Me quedé muchos mandatos,

el petróleo me sostuvo.

Cuando el chorro se cortó

me volví un sujeto oscuro.

(Coro)

Siga, siga, don Maduro,

cántenos cuatro verdades.

Siga, siga, sin apuro,

cuéntenos las novedades.

Bombardearon el palacio,

diez soldados se metieron,

pregunté si eran de Rusia.

“No sea idiota”, respondieron.

“Somos de Estados Unidos,

les traemos democracia”.

“¿Lo del voto?”, pregunté.

“Yo nunca le vi la gracia”.

(Coro)

Siga, siga, don Maduro,

cántenos cuatro verdades.

Siga, siga, sin apuro,

cuéntenos las novedades.

Al mirarme de pijama,

dijeron “tamos seguros...

Sin dudarlo, este hombre

tiene que ser el má-duro”.

“No me lleven”, supliqué.

Respondieron: “Qué pavada”.

“Ya se fueron seis millones,

uno más no le hace nada”.

(Coro)

Siga, siga, don Maduro,

cántenos cuatro verdades.

Siga, siga, sin apuro,

cuéntenos las novedades.

Me subieron a unas motos

a toda velocidá,

qué ironía, fui un paquete

como de Pedidos Ya.

No sé quién me delató,

mis guardias o los cubanos.

Sólo sé que acá en la celda

me van a romper el a...plomo.

La despedida de Davos

Davos, Davos,

el dios Mammon te ha vuelto a soñar

y la barra del G7 despierta en lujosa,

fugaz cumbre de oro, que siempre volverá.

Somos emprendedores enamorados

que venimos a buscar nuestra pista de esquí,

cripto tras cripto en un feriado bancario,

la noche que el casino Royal fue embargado.

Palpitante de alegres canciones,

hoy venimos al complejo suizo a dejar

espejitos de lindos colores

pa que alumbren en cada zaguán.

Redoblando esperanza y coraje

con medallitas y Nobel de la Paz,

por los dolarcitos que faltan,

por los petrodólares que vienen,

oligarcas humillados nunca más.

Se va,

se va la rosca que arregla en secreto

y cuando no miran juega al teto,

esta rosca que quiere ver guita,

esta rosca siempre volverá.

Bonus track: la parodia de Kim Jong-un

Narrador: La familia del joven Kim había decidido que él debía seguir los pasos de su padre y su abuelo, y transformarse en el líder supremo de Corea del Norte. Pero su espíritu rebelde quería otra cosa. Quería volar.

Kim Jong-un: Padre, el liderazgo de una nación no me interesa. Yo quiero ser poeta.

Kim Jong-il: ¡Jamás permitiré que un hijo mío se dedique a la poesía!

(Aparte)

Guardia 1: ¿Y esos dos que se están peleando quiénes son?

Guardia 2: Kim Jong-un y Kim Jong-il.

Guardia 1: ¿Y King Kong cuándo viene?

Kim Jong-un: Padre, haré lo que sea por perseguir mis sueños. Y tú no podrás detenerme.

(Música: “La isla bonita”, de Madonna)

Kim Jong-un:

Yo nací siendo poe-eta,

instala en mí su voz la musa eterna

los versos yo a-amo.

Le cantaré a la paz, nunca a la guerra

No quiero botón nuclear

ni disidentes matar,

yo prefiero iluminar

el mundo con amor.

Kim Jong-il:

No reconozco a mi hijo,

peligra mi cruel legado,

pero voy a enderezarlo,

pronto él será domesticado.

Le enseñaré a reprimir,

a matar, a no sentir,

a ser un líder varonil

y el miedo desparramar.

Narrador: Y así, el joven poeta debió abandonar lo que su alma le dictaba y transformarse en dictador, por dictado de su inflexible padre.

(Música: “Suave”, de Luis Miguel)

Suave

Hoy extraño mi suavidad

Suave

Mi alma está petrificada

Suave

Me transformé en mi peor versión,

lo que siempre yo soñé

pronto lo aborreceré.

(Kim Jong-un en su despacho. Llega un secretario.)

Secretario: Señor líder supremo, el programa nuclear se queda con casi todo nuestro presupuesto y el pueblo no tiene qué comer.

Kim Jong-un: Que pasen hambre. Necesitamos bombas.

(Entra un delivery)

Delivery: Buenas, llegaron las masitas.

Kim Jong-un: Yo no pedí masitas.

Delivery: ¿Cómo no? Si dijo que necesitaba unas bombas.