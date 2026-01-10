Padrino “Morcillo” López: Pero todavía tenemos que andar demostrándoles a estos porteños pedantes dónde nació Carlitos?!?! ¿No saben que antes de ser solista hacía Carnaval en Montevideo? Miren, cantó en la troupe Violent Varones del Fango y era primer bailarín de la comparsa Los Alegres Esclavos. ¿Con qué van a salir ahora? ¿Con que Cacho de la Cruz era argentino…?

Liberal: Hay que frenar en seco al patoterismo porteño. Si dejamos que nos roben a Gardel, después van a seguir con otros uruguayos ilustres como Pedro Figari o Jorge Batlle. Hay que desenterrarlo. Si es necesario, por la fuerza.

Mariano de Villa Luro: Realmente no era un gran cantante. Diría que es uno del montón, muy superado luego por el Polaco, el Feo y Argentino Ledesma.

Jamiro del CAP: Traigan a Arezo

Libertadalaspibasde_Longchamps: Duele haber mandado un machirulo así, que cantaba sólo por ser varón y hasta llegó a interpretar canciones desde la perspectiva del hombre. Después nos reivindicamos mandando a Natalia Oreiro, pero el daño ya estaba hecho. Perdón a todas las pibas.

Tincho: @Libertadalaspibasde_Longchamps, es tal cual. No se puede separar al artista de su obra. Si mirás una película de Woody Allen o escuchás un tango de Gardel, sos tan culpable como ellos.

Sergio_Montevideo: Me había puesto contento con la noticia, pero parece que era de afuera!! Cuando decían Tacuarembó siempre pensé que era en Tacuarembó y Mercedes, por ahí.

Edgar890: Cómo afecta esto la polémica del Decanato?

RubéndeBudge: Pero entonces era argentino, porque Uruguay es una provincia argentina jajajjaaj!!!11!!. Me río también porque me acordé de aquello de “Lali Depósito”

Nelson_Gardeliano: Este documento ya lo había descubierto un muchacho amigo de Joventango cuando nos juntábamos en el Mercado de la Abundancia, antes de que hubiera venezolanos. Lo que pasa es que nadie le supo explicar cómo se adjuntan cosas a un mail y quedó sin mandar.

Lydia: ¿Hasta cuándo vamos a seguir estancados en debates del pasado? ¿Se piensan que a los jóvenes de ahora les interesa discutir si Gardel era uruguayo o si hubo desaparecidos en la dictadura? Hay que mirar hacia el futuro.

AntiAgendista: ¿Por qué no averiguan bien cómo fue lo del “accidente”? Carlos era un firme opositor a la vacuna de la viruela y justo se cayó su avión... Sí, seguro. Los negadores dicen que en realidad era medio cagón pa la agujas, que en esa época eran grandes como las de tejer, pero es una teoría que echaron a correr los globalistas.

Richard Read Anderson: Un cra…Si era de Tacuarembó no lo iba a andar diciendo, porque ya en esa época tenía muy poco glamour ser de ahí. Si era francés, seguro que lo negó para evitar el servicio militar y que lo mandaran a matar moros. Y si era argentino, es obvio que se dio cuenta de que tarde o temprano se le iban a quedar con la guita de las regalías, entonces dijo que era uruguayo.