TAURO: Recibirás una visita inesperada. Se llama Andrés y viene una vez al mes, pero como te habías olvidado de tomar la pastilla un par de días, pensaste que esta vez no venía. Fue sólo un susto. ¡Felicitaciones!

GÉMINIS: Un cometa se estrellará contra la Tierra. Mal momento para hacer inversiones a largo plazo

CHÉVERE: Te condenarán en Estados Unidos por una cantidad de crímenes, ninguno de ellos relacionado con el verdadero motivo por el que te secuestraron en plena noche del palacio presidencial. Tendrás varios años para reflexionar sobre esta ironía de la vida.

PISCIS: Una tortícolis fulminante te impedirá mirar hacia atrás para contemplar tu pasado. Aprovecha para dejar de sentirte culpable por haber estafado a tu bisabuela.

ACUARIO: Recibirás una llamada de un número misterioso. No atiendas, son los de Claro.

TIGRE DE AGUA: Se acerca el Año Nuevo chino. Intenta no abusar del arroz en la cena de fin de año. Recuerda cuánto sufriste por el cuadro de estreñimiento agudo la última vez.

CAPRICORNIO: Si creíste que este año iban a dejar de hacerte chistes con Andrés Ojeda cada vez que decís que sos de Capricornio, lamentamos decirte que no va a ser así. Y si sos Andrés Ojeda y creíste que este año Pedro Bordaberry iba a dejar de humillarte, lamentamos decirte que tampoco va a pasar.

CÁNCER: Deberás afianzar tus puntos fuertes, mejorar tus puntos débiles y no hacer nada con tus puntos intermedios, que son la mayoría y los que verdaderamente definen tu personalidad. ¡Enhorabuena! Acabas de descubrir el secreto de la felicidad.

ARIES: No creas que este pésimo comienzo es una muestra de cómo van a ser los próximos 11 meses y medio. Van a pasar cosas mucho peores.

GÉMINIS: Recibirás una importante herencia de un tío al que llevabas años sin ir a visitar al residencial, pero que de todas maneras te dejará todo porque odia más a sus hijos que a ti. Mal momento en la relación con tus primos.

VIRGO: Permite que Jesucristo entre en tu corazón. Si pudo caminar por el agua, no va a tener problemas para curarte tu angina de pecho.

ESCORPIO: La relación con tu mascota atravesará momentos de tensión debido a tu insistencia en enseñarle a orinar en la arena. Intenta no ser tan exigente. Recuerda que es solamente un pececito.

CENTAURI: Si eres un extraterrestre y estás leyendo este horóscopo, te damos la bienvenida a la Tierra y te aclaramos que no todos los seres humanos somos seres primitivos que creen en el efecto que supuestamente tienen las estrellas en los acontecimientos que ocurren aquí. En nuestro caso, hacemos esto por plata.

LIBRA: Estás en un buen momento para consolidarte en el terreno profesional, pero cuidado, no nos hagas demasiado caso: hace un par de años predijimos cinco siglos de paz y tranquilidad para Groenlandia y mirá cómo está ahora.