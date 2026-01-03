De más

  • Poder salir desnudo a la calle porque la ciudad está vacía.
  • Tener tantas sobras de la comida de fin de año que no vas a tener que cocinar hasta mediados de mayo.
  • Los vecinos que, desinteresadamente, limpian los restos de fuegos artificiales que tiraste vos la noche anterior.
  • Haberte ahorrado la plata de la bombacha rosada porque tenías una roja que compraste en Temu en noviembre y ya destiñó.
  • Salir a caminar por la orilla del mar y no cruzarte con ningún conocido que te juzgue por el pésimo estado de tu cuerpo tras un año de muchos excesos y poco ejercicio.
  • Escuchar a los periodistas debatir sobre si los clásicos de verano son importantes o no, pero que no te moleste porque estás de vacaciones y todo te chupa un huevo.
  • Aún no haber tenido la primera discusión en redes sociales del año.
  • Aún no haber tenido la primera renuncia del año de un jerarca de tu gobierno.
  • Emborrachar a tu perro para que no se asuste con los fuegos artificiales.
  • Ser periodista y lograr irte de licencia en el momento del año en que hay menos noticias.
  • Rescatar a un bañista que no daba pie apenas por un par de centímetros y sentirte un héroe.
  • Irte de camping y que todas las carpas que están junto a la tuya sean de veteranos que se acuestan a las nueve de la noche.
  • Que un amigo de tu hijo lo haya invitado a pasar 15 días a la casa que alquilaron sus padres.

De menos

  • Haberte agarrado a piñas con tu cuñado en la cena del 31 y que por culpa de eso se te haya pasado un pelín el cordero.
  • Contarle a tu hijo la historia de los Reyes Magos y que ellos te pregunten por la guerra de Gaza.
  • Alquilar una casa afuera y que la casa de al lado la haya alquilado tu vecino de la ciudad.
  • La gente que sigue diciendo “feliz año” después de las 0.15 del 1° de enero.
  • Que la ropa blanca que te pusiste el 31 para dejar atrás las cosas negativas del año anterior y tener un 2026 purificado y lleno de luz se te haya manchado y ahora tengas que enfrentarte a 12 meses de oscuridad.
  • Tirarte al agua porque viste noctilucas y que resulten ser cianobacterias.
  • Darte cuenta en el resumen de fotos de 2025 de que uno de tus hijos no aparece en ninguna.
  • Que se hayan cumplido todos tus deseos para 2025 pero que tus deseos fueran que continuaran las guerras en Gaza y Ucrania, estallara la enésima crisis humanitaria de Sudán y Trump lanzara una guerra comercial.
  • Que todo el mundo te mire con expresión de “qué pelotudo” cuando los salvavidas tuvieron que ir a sacarte del agua porque te dio por hacerte el capo y fuiste a nadar muy adentro.
  • Darte cuenta, después de haber comprado un paquete para ir al Mundial de 2026, que Bielsa va a seguir.
  • Que tu hijo haya invitado a un amigo a pasar 15 días en la casa que alquilaste.