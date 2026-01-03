Registrate
De más
Poder salir desnudo a la calle porque la ciudad está vacía.
Tener tantas sobras de la comida de fin de año que no vas a tener que cocinar hasta mediados de mayo.
Los vecinos que, desinteresadamente, limpian los restos de fuegos artificiales que tiraste vos la noche anterior.
Haberte ahorrado la plata de la bombacha rosada porque tenías una roja que compraste en Temu en noviembre y ya destiñó.
Salir a caminar por la orilla del mar y no cruzarte con ningún conocido que te juzgue por el pésimo estado de tu cuerpo tras un año de muchos excesos y poco ejercicio.
Escuchar a los periodistas debatir sobre si los clásicos de verano son importantes o no, pero que no te moleste porque estás de vacaciones y todo te chupa un huevo.
Aún no haber tenido la primera discusión en redes sociales del año.
Aún no haber tenido la primera renuncia del año de un jerarca de tu gobierno.
Emborrachar a tu perro para que no se asuste con los fuegos artificiales.
Ser periodista y lograr irte de licencia en el momento del año en que hay menos noticias.
Rescatar a un bañista que no daba pie apenas por un par de centímetros y sentirte un héroe.
Irte de camping y que todas las carpas que están junto a la tuya sean de veteranos que se acuestan a las nueve de la noche.
Que un amigo de tu hijo lo haya invitado a pasar 15 días a la casa que alquilaron sus padres.
De menos
Haberte agarrado a piñas con tu cuñado en la cena del 31 y que por culpa de eso se te haya pasado un pelín el cordero.
Contarle a tu hijo la historia de los Reyes Magos y que ellos te pregunten por la guerra de Gaza.
Alquilar una casa afuera y que la casa de al lado la haya alquilado tu vecino de la ciudad.
La gente que sigue diciendo “feliz año” después de las 0.15 del 1° de enero.
Que la ropa blanca que te pusiste el 31 para dejar atrás las cosas negativas del año anterior y tener un 2026 purificado y lleno de luz se te haya manchado y ahora tengas que enfrentarte a 12 meses de oscuridad.
Tirarte al agua porque viste noctilucas y que resulten ser cianobacterias.
Darte cuenta en el resumen de fotos de 2025 de que uno de tus hijos no aparece en ninguna.
Que se hayan cumplido todos tus deseos para 2025 pero que tus deseos fueran que continuaran las guerras en Gaza y Ucrania, estallara la enésima crisis humanitaria de Sudán y Trump lanzara una guerra comercial.
Que todo el mundo te mire con expresión de “qué pelotudo” cuando los salvavidas tuvieron que ir a sacarte del agua porque te dio por hacerte el capo y fuiste a nadar muy adentro.
Darte cuenta, después de haber comprado un paquete para ir al Mundial de 2026, que Bielsa va a seguir.
Que tu hijo haya invitado a un amigo a pasar 15 días en la casa que alquilaste.