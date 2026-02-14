León Lev. Me parece una gansada identificarse con un mono.

Ratón Rosadilla. Por un lado, entiendo el deseo de libertad de estos jóvenes. En mis tiempos queríamos otras cosas, como transformarnos en el Che Guevara o en Túpac Amaru, pero al final nos fuimos enderezando.

Hebert Gatto. @ratón rosadilla Por lo que hicieron personas como tú estamos donde estamos, haciendo acuerdos con un imperio decadente –China, aclaro– y viendo recitales de fútbol americano.

Perro Vázquez. @hebert gatto me parece que usted arriba a conclusiones muy apresuradas y sesgadas. Nuestra generación tuvo logros indiscutibles, como la creación del IRPF, el Plan Juntos y la salida de Néber Araújo.

Manuel Cordero. No me hagan hablar. El odio de los tupamaros me hace terminar los días en una prisión. El consuelo que me queda es que no me echaron del padrón de mi querido Peñarol.

Miauricio Macri. Hermanos uruguayos, una vez más debemos pedirles perdón por la exportación de un flagelo propio de nuestra nación. Dejen de levantar noticias de Infobae, por favor. Ah, y también les pedimos disculpas por los therians.

Greg Bovino.. Hay mucho indocumentado que aprovecha esta bolada para ponerse una máscara de lobo o de conejo y, en la montonera, eludir el control policial. Pero a mí no me engañan. El zorro pierde el pelo, pero no las mañas.

Pata Kramer. Esto es una moda pasajera, como lo de las banderitas de “países” árabes.

Gallino Art. Es un modo de expresión urbana como cualquier otro. Me molestaría tal vez que se volviera ubicuo, es decir, que uno no pudiera circular por la ciudad sin ver a uno de estos therians, pero no creo que pase.

Pato Soria. En el Municipio B bienvenimos estas manifestaciones que hacen a la diversidad cultural y también a la biodiversidad, por qué no.

Benicio del Toro. Hay mucho bullying con este tema de los therians, porque la gente no se banca al distinto. Cuando era chico me rompían mucho los cocos por mi nombre, porque en mi pueblo no había ninguno que se llamara como yo, y me decían “Benicio, Benicio, compras con beneficio”, “Benicio, el que perdió el juicio”, “Benicio, de servicio, vuelve al inicio” y cosas así, muy hirientes. Con mi apellido nunca se metieron, ojo.

El Salmón. Yo creo que estos pibes son la vanguardia de la civilización, de alguna manera, porque si los adultos perdimos nuestra humanidad, ellos la van a buscar a la animalidad. Como que nos están dando un mensaje muy fuerte y tenemos que afinar bien el oído para escucharlo.

Mi_vida_enTherian. Guauuuu, guauuuu, arrrrrrrrrfff ahhhhh arrrff

Therian_Vidal. @Mi_vida_enTherian no está bueno dar mensajes divisivos, tenemos que estar unidos ante los ataques de los animales humanos y no humanos.

Pájaro Enciso. Acá, en estos pagos, es mejor que tengan cuidado, porque si andan bien disfrazados por ahí algún paisano cazador les pega un chumbazo.

Leopardo Sotelo. ¿Cómo se dice batalla cultural en mandarín? No es casualidad que pase algo así a los pocos días del viaje oficial a China. Hoy temprano, Graciela Bianchi me mandó una foto de la mujer de Orsi con un perro pekinés. Más claro, echale agua!!!

Gustavo Torena. Ellos saben muy bien lo que hacen y tienen bien claro que hay un disfraz que no pueden usar. Pantera Rosa, Pantera Negra, León Blanco, Perro Verde, todo bien, pero Pato Celeste es marca registrada y los derechos los tiene papá.