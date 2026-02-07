Candidato a Doctor: Siempre la prensa generando confusión con sus titulares. ¿En qué sentido el “robo del siglo”? ¿Siglo calendario? ¿Siglo móvil? Habría que ver.

Asociación de Aspirantes a Urbanistas: Como arquitectos, estudiantes de Arquitectura y vecinos preocupados por el deterioro de nuestra amada ciudad ya expresamos claramente nuestra oposición frontal a toda alteración del paisaje montevideano. Este proyecto, sin embargo, era cuidadoso con el patrimonio edilicio, ya que no implicaba alteración de las estructuras visibles a nivel de calle. Por lo tanto, nos llama la atención esta intervención no solicitada del Estado, que a la vez hace caso omiso ante centenas de ataques evidentes al legado urbanístico.

Mentol Ferré: No entiendo por qué Argentina quedó afuera de esto. Comprendo las discrepancias que puede haber entre Lula y Milei, pero el Mercosur se creó justamente para favorecer los emprendimientos conjuntos más allá de ideologías. O “idiologías”, como decía Alvarito Delgado.

Messi_2022: Ah jeje para mí que los entregó el paragua... Posta que estaba haciendo el túnel para otro lado.

Cabrito del Pino: Me parece una obviedad relacionar este túnel con el túnel por 18 de Julio del que nos vienen hablando desde hace tiempo. Aparte, no quiero hostigar al intendente Mario Bergara, que recién inició su gestión hace siete, ocho meses, y además está esperando el visto bueno del presidente, que justo está en China y allá se sabe que no hay buena comunicación, se corta el Zoom y pueden llegar a decidir cualquier cosa, como hacer un subte de verdad. No, nada de eso.

Emilio de AEBU: Lo que yo me pregunto es por qué esta gente eligió la banca privada. Algo estamos haciendo mal desde las instituciones financieras del Estado.

Cacho Olvide letrista: Otra vez estas cosas en enero? Qué les cuesta hacer el operativo cuatro meses antes, que salga la noticia en setiembre-octubre y así escribir el cuplé sobre esto en paz? Estaba todo dado: el robo para decir que los que nos roban están en el Palacio Legislativo, el túnel para una cuarteta picante sobre hacer un hoyo y el ministro Negro para decir que ese es Ortuño. Con esta distribución estacional de las noticias nunca voy a ganar un primer premio y mi mujer va a volver sobre esa idea de que tengo que laburar.

La última kurda: Hablan de esto para tapar lo de los archivos Epstein.

Natalio Catalino Delgado Estigarribia: Lastimosamente, en el Paraguay nos hemos visto obligados a métodos poco ortodoxos para sacar nuestra producción, verdad? Justamente se trataba de una forma de exportar un cargamento de chipa so’o con destino a Estados Unidos sin andar generando embotellamiento de tráfico en la ciudad. Hablaremos con nuestros cónsules honorarios Eduardo Ache y Pedro Bordaberry para que todo se aclare.

Leonardo Haverporn: Espero que no venga ningún extranjero a taparme con una “novela” que se confunda con mi próximo libro. Le voy a poner El túnel. En este momento estoy tratando de explicar el centro de la trama: asaltantes y policías están unidos por un profundo desprecio por el sistema democrático de partidos.

Stelle del Funckinham Palace: Ay... qué susto! Vi tanto revuelo el otro día que creí que iban a colocar otra vez aquellos bancos horrorosos en nuestra querida plaza Zabala. Me iba a caer mal el sauvignon blanc... Mon Dieu.

Acordate_amargo: Robo del siglo fue el de Audaf cuando en el partido con aquellos le dio el penal al paquete ese que sin ayuda no hubiera hecho un gol nunca en la vida. Que después terminaron pidiendo lo mismo que piden siempre cuando el tema se pone como se pone. Te la digo clarita y de una.

Sentencioso Administrativo: Esto es muy grave.