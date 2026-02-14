Aries. El show de Bad Bunny no te pareció la gran cosa, pero la seguidilla de opiniones de uruguayos que no se consideran representados por él te convencerá de que el cantante portorriqueño es un intelectual de primer orden.

Géminis. Lo hogareño que existe en usted aflorará en toda su magnitud. Las tardes y las noches se presentan propicias para hacer reparaciones manuales. Tenga cuidado con su tendencia a usar la llave inglesa en vez de la llave francesa, que podría llevarle fuera del camino correcto.

Tauro. La acidez estomacal te hará ausentarte de los tablados por una semana. Aprovecha para ponerte al día con los últimos estrenos cinematográficos, los temas de discusión en las redes sociales y, por qué no, la búsqueda de empleo.

Libra. Buena semana para fortalecer los lazos familiares, especialmente si tienes sobrinos. Aprovecha la oportunidad para dejar atrás las tensiones pasadas y disfrutar de momentos de buena comunicación a través de Whatsapp. No se te ocurra ir a verlos.

Virgo. Tu peluquero te engaña. Te dice a todo que sí, pero en realidad hace lo que él quiere. Solo que sabe disimularlo. Pero si te fijas bien, ese no es el corte que habías pedido.

Sagitario. Te costará caminar las primeras tres o cuatro cuadras al salir de tu casa, dada la cantidad de cuerpos de personas tirados en la vereda. No dejes que te gane el desánimo ni cedas a sentimientos de disputa entre compatriotas. La situación es dura, pero el derrame del crecimiento económico uruguayo mejorará la situación de todos.

Capricornio. Júpiter entra en la casa de Saturno y la tercera esfera de Virgo deja la fase dominante para dar cabida a la irradiación de Venus. Neptuno sigue cerrado. Todo eso indica que estamos en febrero.

Acuario. Lleva a tus hijos a actividades culturales mientras no comienza la escuela. El planetario, el teatro infantil o los juegos mecánicos son excelentes opciones para dejarlos allí y escapar. Mientras los encuentran y devuelven al hogar habrás ganado unas cuatro o cinco horas de tiempo libre.

Piscis. Buen momento para viajar a países fronterizos. ¿Sabías que el territorio uruguayo en la Antártida limita con el de Francia, Nueva Zelanda y Sudáfrica?

Escorpio. Las personas de Escorpio son muy sensuales y apasionadas. Para ellas el acto del amor es algo espiritual: sienten emociones que la gente de otros signos no llega a experimentar. La intensidad de sus sentimientos hace que sus relaciones amorosas sean profundas, mágicas y trascendentes. Usa anticonceptivos.

Tauro. Este mes los Tauro que además son Toro en el horóscopo chino tendrán que ir a todas las manifestaciones de therians. No hace falta que lleven disfraz.

Leo. Parecido para Leo, pero tienen que ir disfrazados de gatos por un tema de la organización de los eventos de therians. Cuidado si van a la feria de Tristán Narvaja: hay muchos roedores.