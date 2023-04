Romina Celeste Papasso declaró ante Fiscalía este martes tras una denuncia pública que hizo contra el senador del Partido Nacional (PN) Gustavo Penadés por una presunta retribución económica por actos sexuales cuando ella tenía 13 años. Lo hizo representada por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, con los abogados Juan Raúl Williman y Soledad Suárez al frente de su defensa.

La investigación de oficio que inició el fiscal de Corte, Juan Gómez, y que es llevada adelante por la Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia de Género de 6° turno, a cargo de la fiscal Alicia Ghione, se mantendrá en reserva para preservar a las víctimas y para evitar el entorpecimiento de un caso que podría involucrar más víctimas, ya que varios adolescentes han buscado asesoramiento jurídico para denunciar a Penadés por explotación sexual.

Previo a su declaración, Papasso criticó la continuidad de Penadés en el Parlamento, donde lamentó que “sigue trabajando como si nada junto a todos los políticos y afirmó que otros posibles denunciados y sus madres “han sido amenazadas”.

A la salida, la encargada de hablar con la prensa fue Suárez, la abogada que acompañó a Papasso en representación del Consultorio Jurídico. “Queremos aclarar que estamos muy conformes con el trabajo de la Fiscalía, que venimos acá para aportar todo lo que tiene para aportar e informar sobre lo vivido por Romina”, indicó, y acotó que “lo hizo con total claridad, respetándose sus derechos y sus tiempos”. Destacó que “Fiscalía está siendo muy diligente” y que “ahora hay que concentrarse en la investigación”. Suárez resaltó que “nosotros hoy venimos a declarar, es un acto de investigación, pero sobre todo es el derecho de acceso a la Justicia de la víctima”.

Consultada sobre otras posibles víctimas, afirmó: “Aprovecho el punto para decir que insisto en que el trabajo que se está haciendo es con la debida diligencia, ajustado a derecho, por el cual es importante que llegue el mensaje a otras posibles víctimas de que existe un equipo muy profesional en la Fiscalía, que se pueden acercar, y sin perjuicio de que el consultorio obviamente está abierto para la población”.

Si bien Suárez intentó proteger a Papasso de las consultas de la prensa, la militante nacionalista dijo que “la palabra miedo no existe” para ella y aclaró que “va a ser siempre parte del PN”. Se definió como “blanca a muerte” y afirmó “que no le importa lo que digan”. Un periodista le manifestó que se habla de “fuego amigo”, con referencia a que hay versiones que plantean que estas denuncias están asociadas al entorno de Álvaro Delgado, secretario de Presidencia de la República y candidato presidencial inminente del PN en las próximas elecciones, lo cual fue negado desde la fuerza política.

Ante la consulta, Papasso afirmó “no entender” y Suárez interrumpió para “aclarar la situación”. La abogada dijo que este “es un tema de acceso a la Justicia y no de partidos políticos”, y acotó que “la explotación sexual supera a los partidos políticos”. “Los abusos sexuales son un problema global”, aportó.

En este sentido, Suárez indicó que “ella quería aclarar su lealtad a su afiliación política y después esto es un tema de investigación penal”. Según Papasso, “esto no es algo político, es algo que me pasó a mí cuando tenía 13 años y no podía defenderme”. Asimismo, reafirmó su idea de que Penadés debe renunciar a su cargo: “Tiene que renunciar, lo tienen que hacer renunciar. No está diciendo la verdad y sigue trabajando”.