El intendente de Maldonado, Enrique Antía, salió al cruce de organizaciones y políticos que criticaron sus dichos sobre un grupo de trabajadores venezolanos que, en el marco de un conflicto del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), impidió la descarga de dos camiones con hormigón destinado a las obras de mantenimiento de uno de los puentes de La Barra.

“¿Mirá cómo son las noticias? Lo que importó fue lo del venezolano pero no que durante 15 días se trancaron obras en todo el departamento. Se trancó la obra del puente de La Barra y la construcción de viviendas para la erradicación del asentamiento Kennedy”, cuestionó Antía, consultado este viernes por la noche, mientras participaba en el cambio de mando de la Junta Departamental de Maldonado.

Antía recalcó que “los piquetes están prohibidos por la LUC” y agregó que Uruguay “ha sido generoso” con los venezolanos. “Hay buenos venezolanos y hay otros que estaban en el piquete, se vinieron para acá porque en su país no pudieron hacer manifestaciones”, añadió en una rueda de prensa.

El jueves, entrevistado por un periodista de Subrayado en Rocha, Antía había manifestado su molestia porque dos camiones que salieron desde esa ciudad con hormigón para las obras del puente de La Barra no habían podido descargar el material. “Eran venezolanos, me dijeron. Vienen a trabajar acá, les damos trabajo y todavía arman un piquete. Eso no me gustó nada”, declaró.

Sus expresiones, recogidas por El Observador, desataron el inmediato repudio de actores políticos y también del presidente de la Cámara Venezolano-Uruguaya de Empresarios y Profesionales, Ángel Arellano.

Arellano declaró al mismo diario que “lo relevante” es el conflicto entre la IDM o la empresa (constructora) y el sindicato. “Agregar la nacionalidad de los trabajadores no suma ni resta, sino más bien estigmatiza a unas personas por su origen y la posición que están teniendo con respecto a la obra”, comentó.

Añadió que los trabajadores venezolanos se “han ganado un espacio con mucho esfuerzo” en el mercado laboral uruguayo. “Es importante que desde las autoridades no haya mensajes que establezcan divisiones entre los trabajadores. Porque al final el problema no cambia si los trabajadores son extranjeros o locales”, sentenció Arellano.

“El dato acá no es la nacionalidad de los trabajadores, sino el conflicto en sí mismo. No cambia el problema si son venezolanos, uruguayos, argentinos o cubanos. No es bueno marcar a la gente por su lugar de origen”, enfatizó, por otro lado, desde su cuenta en X.

Estimado intendente Antía, con todo respeto, el dato acá no es la nacionalidad de los trabajadores, sino el conflicto en sí mismo. No cambia el problema si son venezolanos, uruguayos, argentinos o cubanos. No es bueno marcar a la gente por su lugar de origen. Todos somos iguales. https://t.co/TDzhT0zIam — Ángel Arellano (@angelarellano) November 24, 2023

En tanto, Radio Universal consignó que la Comisión de Asuntos Migratorios del Partido Colorado y la agrupación “Tiempo de Avanzar” del Partido Nacional emitieron comunicados rechazando las declaraciones de Antía.

Los colorados rechazaron los “desafortunados” dichos del intendente porque “incentivan al odio y xenofobia” contra ciudadanos que, en su opinión, “escaparon de forma forzada” de Venezuela por “las conocidas circunstancias que este país atraviesa al vivir bajo un régimen totalitario”.

Universal también consignó que el senador Óscar Andrade se expidió sobre el caso: “La xenofobia es una peste que no hay que dejar que se expanda, da mucha vergüenza”, escribió en X. Consultado sobre el comentario de Andrade, Antía dijo este viernes que no le extraña porque “es comunista y han hecho las mayores persecuciones de la historia”.

La xenofobia es una peste que no hay que dejar se expanda, da mucha verguenza https://t.co/jgtMptWpwz — Óscar Andrade (@Oandradelallana) November 24, 2023

La ex vicecanciller Carolina Ache, fue otra de quienes se sumó al repudio por las declaraciones del intendente fernandino: “Uruguay ha sido y es un país de inmigrantes, estos tienen los mismos derechos que los nacionales y eso es algo que nos define y prestigia como nación. Lamento este tipo de comentarios”, señaló en la misma red social.

Uruguay ha sido y es un país de inmigrantes, estos tienen los mismos derechos que los nacionales y eso es algo que nos define y prestigia como nación. Lamento este tipo de comentarios https://t.co/5s4jiucjRf — Carolina Ache Batlle (@CarolinaAche) November 24, 2023

Por su parte el secretario general del Sunca en Maldonado, Michel Pistone, declaró en varios medios que “Antía habló sin saber” y remarcó que los comentarios fueron “xenófobos”. En las últimas horas, el Comité Ejecutivo Nacional del Sunca informó que alcanzó un preacuerdo en la rama del hormigón, por lo cual resolvió levantar sus medidas; entre éstas, un paro previsto para el martes.