Las elecciones generales chilenas que se realizaron este domingo confirmaron en parte lo que habían vaticinado las encuestas de intención de voto: José Antonio Kast, candidato ultraderechista que lidera el Partido Republicano, fue el postulante más votado y avanzó a la segunda vuelta con el izquierdista Gabriel Boric, de la coalición Apruebo Dignidad. Ambos estuvieron muy lejos de llegar a 50% de los apoyos, por lo que se medirán en los comicios que tendrán lugar el 19 de diciembre.

Con más de 80% de las mesas escrutadas, Kast, abogado de 55 años, tenía 28,15% de los votos y Boric, 25,32%. En números netos, Kast obtuvo algo más de un millón y medio de votos, cerca de 156.000 más que Boric. El pasaje de estos candidatos a la segunda vuelta marcó un antes y un después en la política chilena, porque es la primera vez desde que volvió la democracia al país que el presidente del país no pertenecerá a ninguna de las dos grandes coaliciones ideológicas que se conformaron tras el período dictatorial: la antigua Concertación y el bloque de los partidos de derecha que actualmente ocupa el Ejecutivo con Sebastián Piñera a la cabeza.

Pero la gran sorpresa de estas elecciones fue el tercer lugar al que accedió Franco Parisi, candidato del Partido de la Gente –un sector populista más bien tirado hacia la derecha–, un ingeniero comercial de 54 años que vive en Estados Unidos y ni siquiera viajó a Chile durante la campaña electoral, pero que a pesar de ello, y basado en una fuerte campaña en redes sociales, logró 13,19% de las adhesiones, con un muy buen desempeño particularmente en las regiones norteñas del país.

Más atrás, con 12,39% se ubicó Sebastián Sichel, quien era el postulante de la coalición oficialista Chile Podemos Más, y quinta se situó Yasna Provoste, la candidata de la coalición Unidad Constituyente, sector heredero de la vieja Concertación, con 11,87%. Atrás de Provoste quedó Marco Enríquez-Ominami, del Partido Progresista, con 7,62%, y último, con apenas 1,45% de las adhesiones, se situó Eduardo Artés, del sector ultraizquierdista Unión Patriótica, un candidato que no oculta su simpatía por Stalin y el gobierno de Corea del Norte, pero que a su combo ideológico le suma tendencias ultranacionalistas, xenófobas y antisemitas.

El oficialista Sebastián Sichel fue el primero de los candidatos en hacer declaraciones públicas luego de conocidos los resultados de las elecciones. Desde su comando de campaña el postulante agradeció a los votantes, reconoció su derrota y ya adelantó que en la segunda vuelta no votará por Boric. “Era bien improbable que alguien como yo, independiente, llegara a esta posición, pero nos vamos con la frente en alto, reconociendo que hemos hecho todo lo posible por ayudar a Chile. Ya le mandé mis felicitaciones a José Antonio Kast; no voy a votar por Boric, pero estoy dispuesto a conversar con Kast”, aseguró Sichel, de acuerdo a lo que informó La Tercera. El candidato oficialista agregó: “No quiero que gane la extrema izquierda en Chile”.

Posteriormente habló Kast, quien, según consignaron medios locales, expresó: “Quiero agradecerle a cada chileno y chilena que hoy confió en nosotros, no los vamos a defraudar, vamos a seguir caminando, tenemos votación de mayoría [...] vamos a recuperar la paz, el orden y el progreso”. El candidato pinochetista dijo también: “Sabemos que Chile necesita cambios, pero con libertad, en paz y con justicia, cambios con responsabilidad y en orden, con voluntad de diálogo, colaboración y búsqueda de acuerdos”.

Minutos después habló Boric, quien dijo: “En este desafío, que acogemos con humildad, caben todos. Tenemos que trabajar por la unidad de los demócratas. Quiero contagiarlos de energía y de esperanza”. El candidato de 35 años agregó: “No va a ser la primera vez que partimos desde atrás. Lo hicimos cuando luchamos desde la educación y no nos creían, lo hicimos cuando rompimos el binominal (...) y no me cabe duda de que lo vamos a hacer para esta segunda vuelta”, agregó el candidato de Apruebo Dignidad. Finalmente, el postulante izquierdista manifestó su confianza en la victoria en diciembre. “Sabemos que será estrecha y difícil la segunda vuelta, pero la vamos a ganar”, remarcó.

Por su parte, Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, que apoyó la candidatura de Provoste, llamó a “todos los chilenos y chilenas a votar en la segunda vuelta en favor del candidato Gabriel Boric, sin ambigüedades”. “José Antonio Kast representa una amenaza para el país, un retroceso significativo; hacemos un llamado a los chilenos a no desmerecer la amenaza que representa la opción de extrema derecha, lo que está en juego es demasiado importante”, agregó Elizalde.

Con los números de esta primera vuelta, el panorama de cara al balotaje es incierto. Kast seguramente cuenta con la totalidad de los apoyos del oficialismo, Boric tendrá los de la ex Concertación y también la mayor parte de los de Enríquez-Ominami, pero no está claro qué pasará con quienes apoyaron a Parisi, quien comunicó que en los próximos días viajará desde Estados Unidos a Chile para establecer contactos políticos.

En estas elecciones, además de estar en juego la presidencia, se eligieron todos los integrantes de la Cámara de Diputados y 27 senadores por las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana de Santiago, O’Higgins, Ñuble, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.