Gabriel Boric, líder de la coalición izquierdista Apruebo Dignidad, ganó las elecciones presidenciales chilenas imponiéndose sobre el candidato ultraderechista José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano. De acuerdo a los datos brindados por el Servicio Electoral (Servel) chileno cuando se había escrutado casi 100% de las mesas, Boric tenía 55,86% de los votos, contra 44,14% de Kast. En números absolutos, Boric sumó 4.605.352 de votos y Kast, 3.638.873.

La participación de la ciudadanía fue significativa, ya que alcanzó a 54,29% del padrón, cuando en la primera vuelta habían ido a sufragar 47,34% de los habilitados. Este porcentaje marcó un récord desde que en el país el voto dejó de ser obligatorio. Además, Boric se convirtió en el presidente elegido con más votos de toda la historia chilena.

Ante la elocuencia de las cifras, Kast reconoció rápidamente la derrota con un mensaje en su cuenta de Twitter. “Acabo de hablar con Gabriel Boric y lo he felicitado por su gran triunfo. Desde hoy es el presidente electo de Chile y merece todo nuestro respeto y colaboración constructiva. Chile siempre está primero”, escribió el postulante, de 55 años.

Acabo de hablar con @gabrielboric y lo he felicitado por su gran triunfo. Desde hoy es el Presidente electo de Chile y merece todo nuestro respeto y colaboración constructiva. Chile siempre está primero pic.twitter.com/AvpBKs0GFT — José Antonio Kast Rist (@joseantoniokast) December 19, 2021

Algunos minutos más tarde, Boric pronunció sus primeras palabras como presidente electo en una comunicación vía streaming con el actual mandatario, Sebastián Piñera. “Voy a ser el presidente de todos los chilenos y chilenas, porque creo que es importante interpretar a todos y los acuerdos deben ser entre toda la gente y no entre cuatro paredes”, dijo durante el diálogo.

“Es un honor poder hablar con usted y por este medio dirigirme a todos los chilenos y chilenas. Queremos que sepan que voy a dar lo mejor de mí y que nuestro país saca lo mejor de sí cuando nos unimos. Esa va a ser mi línea de acción. Recibí el llamado de José Antonio Kast, lo que me parece que habla muy bien de Chile”, le dijo Boric a Piñera en la conversación telefónica que sostuvieron. El diálogo estuvo marcado por las señales de apertura a los acuerdos desde ambos lados, según consignaron medios locales.

Gabriel Boric votando en Punta Arenas, el 19 de diciembre. Foto: Claudio Reyes, AFP

“Todos esperamos que tenga un buen gobierno”, remarcó Piñera, al tiempo que invitó al presidente electo a una reunión que se celebrará en la tarde del lunes.

Más tarde, ya entrada la noche, el presidente electo habló en un escenario callejero ante miles de seguidores. Luego de agradecer a la ciudadanía y a todos los postulantes que participaron en la elección, el exdirigente estudiantil pidió “compromiso y entusiasmo” a sus seguidores para realizar los cambios que propone en su programa. En tono conciliador, el próximo mandatario trasandino dijo que “los avances sustantivos para ser sólidos van a requerir acuerdos amplios” y que “para durar tienen que ser peldaño a peldaño”, consignó el diario El Mercurio.

Evocando el derrotero de la izquierda en Chile, Boric expresó: “Tengo claro que la historia no parte con nosotros. Me siento heredero y siento que nuestro proyecto es heredero de una larga trayectoria histórica, la de quienes desde diferentes posiciones han buscado incansablemente la justicia, la ampliación de la democracia”.

En su discurso el sucesor de Piñera también habló de las cuestiones vinculadas al medioambiente, una cuestión muy presente en algunas zonas de Chile. “El cambio climático no es una invención, no queremos más zonas de sacrificio, no queremos proyectos que destruyan las comunidades, y lo ejemplificamos con un caso que ha sido simbólico: no a Dominga”, dijo, en referencia a un polémico y millonario proyecto de extracción de hierro y cobre en la región de Coquimbo, en el centro-norte del país. Inicialmente, la familia de Piñera era una de las principales accionistas de este proyecto, de acuerdo a los datos que emergieron de los Pandora Papers.

Simpatizantes de Gabriel Boric festejan en Santiago de Chile, el 19 de diciembre. Foto: Javier Torres, AFP

Boric, de 35 años, asumirá la presidencia el 11 de marzo del año que viene y se convertirá en el mandatario más joven en la era moderna del país: cuando asuma su cargo tendrá 36, porque su cumpleaños es el 11 de febrero. El único mandatario chileno que asumió el cargo con esa edad fue el primero de toda la historia, Manuel Blanco Encalada, quien gobernó durante un breve período en forma interina entre julio y setiembre de 1826. El líder izquierdista también pasará a ser el presidente más joven de América, porque es cinco años menor que el salvadoreño Nayib Bukele.

La crucial instancia electoral de Chile, en la que Boric y Kast pugnaban por suceder al presidente Sebastián Piñera, comenzó muy temprano en la mañana, con los votos de los postulantes como principal noticia. Boric votó en su ciudad natal, Punta Arenas, capital de la región de Magallanes, la más austral del país. Kast, mientras tanto, luego de un desayuno familiar que fue televisado, acudió a votar en Paine, una comuna situada en la Región Metropolitana de Santiago, informó el diario La Tercera.

También fue significativo el acto de votación de Michelle Bachelet, quien fue presidenta entre 2014 y 2018 y actualmente se desempeña como alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “La esperanza tiene que ganarle al miedo”, afirmó la política de 70 años tras votar en el barrio santiaguino de La Reina por Boric, a quien públicamente le mostró su apoyo la semana pasada. Bachelet le pidió además al ganador del crucial balotaje que sea “presidente de todos” y “busque el diálogo con todos los sectores para seguir construyendo un país del que todos podamos sentirnos parte”.

Simpatizantes de Gabriel Boric festejan en Santiago de Chile, el 19 de diciembre. Foto: Elvis González, EFE

Palos en la rueda

En el marco de una tremenda incertidumbre, prácticamente la totalidad de la jornada estuvo pautada por una importante merma del transporte, sobre todo en muchas zonas de la Región Metropolitana de Santiago, aunque también se reportaron situaciones similares en otras regiones del país, como Valparaíso, Biobío y Osorno.

Si bien temprano en la mañana el presidente Sebastián Piñera, luego de votar, dijo que no había ningún problema con el transporte, la situación se hizo evidente ya a media mañana y en ese momento el tema comenzó a tomar relevancia. Según informaron medios chilenos, durante el día apenas estaba en circulación la mitad de los ómnibus que circulan habitualmente por la ciudad, lo que generó que las paradas estuviesen llenas, además de largas demoras y atascos –coloquialmente llamados “tacos”– en varios puntos de la capital.

Ante esta situación, la jefa de campaña de Boric, Izkia Siches, dijo: “Nos han reportado desde distintos lugares de la Región Metropolitana limitaciones para ir a los centros de votación; es por eso que queremos hacerle un llamado a explícito al gobierno, a garantizar el transporte de los votantes este día”. Por su parte, según informó el portal El Mostrador, el diputado izquierdista Gonzalo Winter denunció que esta situación es de extrema gravedad. “No puede ser que el transporte público sea un factor en estas elecciones”, dijo el legislador, quien además en su cuenta de Twitter se sumó a una campaña instando a aquellos militantes que tienen auto a llevar a votar a sus vecinos.

Simpatizantes de Gabriel Boric festejan en Santiago de Chile, el 19 de diciembre. Foto: Mauro Pimentel, AFP

Ante los reclamos desde la izquierda acusando al gobierno de haber armado la operación para favorecer a Kast, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, dijo que “hay episodios de congestión, lo que afecta los recorridos”, por lo que los “tiempos de espera han aumentado”. “Hay demoras por desvíos, cortes de calles y congestión. Estamos haciendo todo el esfuerzo por que eso se mitigue”, agregó la funcionaria del gobierno de Piñera.

Hutt descartó de plano que el gobierno tuviera alguna responsabilidad en la falta de transporte público en las calles como afirmaron muchas voces desde la izquierda. La ministra dijo que el servicio de transportes se rige por contratos que las empresas están obligadas a cumplir. Más tarde, en declaraciones a la radio Bío Bío, la ministra reconoció la “responsabilidad” en la forma en que el gobierno transmitió a la ciudadanía el funcionamiento del transporte durante la jornada y pidió “disculpas a las personas que lo han pasado mal”.

Simpatizantes de Gabriel Boric festejan en Santiago de Chile, el 19 de diciembre. Foto: Mauro Pimentel, AFP

El tema del transporte siguió estando en la agenda mediática mientras iba transcurriendo la jornada y la cuestión no se solucionaba. A propósito de esta situación, Radio Cooperativa entrevistó a Franco Basso, doctor en Transportes y Logística de la Universidad Católica de Valparaíso, quien dijo que “el problema central del transporte público es la planificación”. “Actualmente tenemos en Santiago cerca de 3.400 buses, es decir, menos de 60% de buses que tenemos en hora punta. Estamos muy alejados de la situación que se prometió”, agregó el especialista. Basso dijo que, ante la falta de ómnibus, las líneas de metro registraron un aumento de 40% en su utilización, y remarcó: “Estamos viviendo algo anormal, es un día en que tenemos una hora punta todo el día”.

Imagen aérea de Santiago de Chile durante el acto de Gabriel Boric, el 19 de diciembre Foto: Javier Torres, AFP

El discurso completo de Boric

¡Buenas noches Chile!

¡Po nui, suma aruma, pun may Chile!

Gracias a ustedes, a todas las personas, a todos los pueblos de Chile.

Agradezco en primer lugar a todas las chilenas y chilenos que en este día fueron a votar, honrando su compromiso con la democracia. En el duro y noble norte. En el lluvioso y ventoso sur. En el caluroso y fértil centro. En Rapa Nui, Juan Fernández y la Antártica chilena. En el extranjero.

No importa si lo hicieron por mí o por mi contrincante: lo importante es que lo hicieron, que se hicieron presentes, que mostraron su compromiso con este país que es de todas y todos. También, por supuesto a los miles de personas que quisieron asistir a votar y no pudieron hacerlo por la falta de transporte público. No puede volver a ocurrir que en un día tan importante se prive a la gente de ejercer su derecho a voto.

También a quienes hicieron posible esta hermosa campaña. Independientes, organizaciones sociales y partidos, a todas las personas que en las últimas semanas se han organizado a lo largo de todo Chile y el extranjero, desde Magallanes hasta Arica, desde Visviri a Puerto Toro para levantar una campaña ciudadana que ha permitido este triunfo. El mismo compromiso y entusiasmo será necesario durante los años de nuestro gobierno para que, entre todas y todos, podamos sostener el proceso de cambios que ya hemos empezado a recorrer, paso a paso.

Gracias a mi jefa de campaña, la Dra. lzkia Siches, por haber puesto todo y más en esta candidatura, con tanto amor, tanta energía y tantas ganas. A todos los equipos técnicos que se sumaron a esta propuesta, a cada uno de los independientes y partidos que hicieron posible esta campaña.

Gracias a los niños y niñas que a lo largo de este viaje nos llenaron de cariño y de esperanza, de dibujos hermosos que expresaban con inocencia y esperanza el Chile que sueñan. Un Chile verde y de amor, que cuide la naturaleza y los animales, que recupere las plazas de los barrios para poder jugar, un Chile donde papás y mamás tengan mas tiempo para estar con sus hijos y los abuelos y abuelas no estén solos en esta etapa de su vida. Hemos mirado a los ojos de los niños y niñas de Chile y sé que no podemos fallarles.

Gracias a las mujeres de la patria. Que se organizaron en todo Chile para defender los derechos que tanto les ha costado alcanzar. Desde el derecho a voto hasta el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.

El derecho a la no discriminación por el tipo de familia que hayan decido formar hasta el reconocimiento por las tareas de cuidado que hoy realizan. Cuenten con nosotros. Ustedes serán protagonistas de nuestro gobierno. También a las disidencias y diversidades que han sido largamente discriminadas y en esta campaña vieron amenazadas los pocos avances que han logrado. En nuestro gobierno la no discriminación y detener la violencia contra diversidades y mujeres junto a las organizaciones feministas sera fundamental.

Agradezco también al Servel por su impecable trabajo. Simboliza el Estado que necesitamos: eficaz, imparcial, justo. A los medios de comunicación nacionales y regionales, por llevar la información a los lugares mas recónditos. La prensa libre es fundamento esencial de la democracia y ustedes su vehículo.

Quiero agradecer a todos los candidatos que participaron de esta elección, porque finalmente la democracia la hacemos entre todos, y necesitamos de cada uno. A Yasna Provoste, Sebastián Sichel, Marco Enriquez Ominami, Franco Parisi, Eduardo Artes y a José Antonio Kast. El futuro de Chile nos necesita a todos del mismo lado, del lado de la gente y espero contar con su apoyo, sus ideas y propuestas para comenzar mi gobierno. Se que mas allá de las diferencias que tenemos, en particular con José Antonio Kast, sabremos construir puentes entre nosotros para que nuestros compatriotas puedan vivir mejor.Porque los que sí nos une es el amor a Chile y su gente.

Y por cierto, gracias a mi familia, a mi padre y a mi madre, a mis dos hermanos, a mis abuelos que ya no están. A mi compañera de viaje Irina. Son ustedes mis pilares en los días aciagos y los responsables de que hoy este aquí.

Ya lo saben. Vengo de Magallanes, en el extremo sur de Chile, casi tocando la Antártica. Tengo 35 años.

Y sé que la historia no parte con nosotros. Me siento heredero de una larga trayectoria histórica, la de quienes, desde diferentes posiciones, han buscado incansablemente la justicia social, la ampliación de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la protección de las libertades.

Esta es una familia grande, a la que me gustaría ver de nuevo reunida en esta etapa que ahora iniciamos.

Compatriotas, seré el presidente de todos los chilenos y chilenas. De quienes hoy votaron por este proyecto, de quienes eligieron otra alternativa y también de quienes no concurrieron a votar.

Los tiempos que vienen no serán fáciles. Deberemos hacer frente a las consecuencias sociales, económicas y sanitarias de la peor pandemia que ha vivido nuestro país en más de un siglo. Sera difícil, no cabe duda, pero vamos a ir avanzando con pasos cortos, pero firmes, aprendiendo de nuestra historia.

Porque Chile tiene una historia breve como Estado nacional: apenas dos siglos de vida independiente, pero rica en experiencias de logros, de errores, éxitos y frustraciones. De momentos hermosos y también difíciles. Y hemos aprendido de esa experiencia. Hoy podemos estar más seguros que antes de algunas cosas:

-Que un crecimiento económico que se asienta en desigualdad profunda tiene pies de barro: que solo con cohesión social, reencontrándonos y compartiendo un piso común, podremos avanzar hacia un desarrollo verdadero y sostenido, que llegue a cada familia chilena y que incluya también a las Pymes, que con tanto esfuerzo levantan hombres y mujeres honradas a lo largo y ancho del territorio nacional. No queremos que esa vieja frase, ese viejo artefacto de Nicanor Parra que cuando nos decía: “Tengo dos panes, yo me como dos, tu no te comes ninguno”, promedio de consumo por persona un pan siga siendo realidad. Esos mismo titulares que muchas veces se enorgullecían de un progreso que no llegaba a las poblaciones, que no llegaba a los sectores más populares, más necesitados es un desarrollo que tenemos que cambiar, y que vamos cambiar.

-Que desestabilizar las instituciones democráticas conduce directamente al reino del abuso, la ley de la selva, y el sufrimiento y desamparo de los más débiles. Vamos a cuidar la democracia, cada día, todos los días de nuestro gobierno. Y una democracia sustantiva que no se reduce únicamente a lo que es el voto, que es tremendamente importante, una democracia en donde en los barrios, en las poblaciones, en donde las organizaciones sociales y las sociedad civil tengan protagonismo.

-Que los avances, para ser sólidos, requieren ser fruto de acuerdos amplios. Y que para durar, deben ser siempre peldaño a peldaño, para no desbarrancar ni arriesgar lo que cada familia ha luchado con su esfuerzo.

-Que el respeto a los derechos humanos, siempre y en todo lugar debe ser un compromiso inclaudicable y que nunca, por ningún motivo, podemos tener un presidente que le declare la guerra a su propio pueblo. Chilenos y chilenas, a las víctimas de violaciones a los derechos humanos de todo tiempo, de todo tiempo, no nos casaremos de buscar: verdad, justicia, reparación y no repetición.

Y son muchos los desafíos que tendremos que enfrentar. Una salud que sea oportuna que no discrimine entre ricos y pobres igualando hacia arriba el acceso, la calidad y los tiempos de respuesta. ¿Cómo es posible que en regiones no hayan especialista para atender a un niño enfermo de cáncer?

Pensiones dignas para quienes han trabajado toda su vida haciendo grande a nuestro Chile y que no pueden seguir esperando. No queremos que sigan haciendo negocio con nuestras pensiones. Crecimiento y distribución justa de la riqueza van de la mano. Lo hemos dicho en nuestra campaña, las AFP que hoy día ganan cifras absurdas a costa del trabajo de chilenos y chilenas son parte del problema y vamos a defender un sistema público, autónomo, sin fines de lucro, y sin AFP.

El drama que recorre todo Chile de la falta de vivienda, y el acceso a servicios básicos que debemos abordar. Fortalecer la educación pública de cuyas luchas venimos, somos una generación que emerge a la vida pública demandando que los derechos sean derechos y no bienes de consumo, no negocio. Vamos a garantizar los derechos de los trabajadores para construir un país con trabajo decente y mejores salarios, crear un sistema nacional de cuidado que reconozca y valore a las mujeres que hoy cuidan, que producto del machismo y la sociedad patriarcal no siguen realizando ese trabajo y vamos a avanzar en socialización, en corresponsabilidad, dejando atrás la herencia patriarcal de nuestra sociedad.

La emergencia en seguridad que estamos viviendo es un tema, hacer de los barrios lugares más seguros y libres de narcotráfico, va a ser una prioridad de nuestro gobierno, poner la cultura en el lugar que merece y no como vagón de cola, dignificando a sus trabajadores, expandir el deporte, fomentar la ciencia, avanzar hacia una nueva relación con los pueblos originarios reconociendo su derecho a mirar el mundo desde otras perspectivas lingüísticas y culturales, y poner especial atención al cuidado del medio ambiente serán parte de nuestras tareas.

Hay una cosa importante que lo tiene que escuchar el mundo entero, y es que el cambio climático, queridos compatriotas, no es una invención. Esta acá, y genera efectos directos sobre nuestras vidas y también sobre las futuras generaciones y no es casualidad que sean los jóvenes del mundo los que han lazado la voz ante los poderes irracionales que lo siguen destruyendo.

No queremos más zonas de sacrificio, no queremos proyectos que destruyan nuestro Chile y a las comunidades. No a [a la mina] Dominga.

No podemos mirar para el lado cuando nuestros campesinos y agricultores, cuando localidades enteras no tienen agua o cuando se destruyen ecosistemas únicos pudiendo evitarlo.

Desde luego, no todo puede hacerse al mismo tiempo y tendremos que priorizar para ir logrando avances que nos permitan mejorar, paso a paso, la vida de nuestra gente. No será fácil, no será rápido, pero nuestro compromiso es avanzar por esa senda con esperanza y responsabilidad.

Chilenos y chilenas

Hemos llegado hasta acá con un proyecto de gobierno que puede sintetizarse en pocas y simples palabras: avanzar con responsabilidad en los cambios que Chile viene demandando, sin dejar a nadie atrás. Esto significa crecer económicamente; convertir lo que algunos entienden como bienes de consumo en derechos sociales, garantizar una vida más tranquila y segura, profundizar las libertades de todos, y especialmente de todas: en nuestro gobierno las mujeres no retrocederán en los derechos y libertades que han logrado a la largo de la historia.

Nuestro proyecto también significa avanzar en más democracia y, por supuesto y como ya lo hemos dicho acá, cuidar el proceso constituyente, motivo de orgullo mundial y único camino para construir, en democracia y con todos, un país mejor. Por primera vez en nuestra historia estamos escribiendo una Constitución de forma democrática, paritaria, con participación de los pueblos originarios. Cuidemos entre todos este proceso para tener una Carta Magna que sea de encuentro y no de división.

Vamos a trabajar en equipo con todos los sectores. Los desafíos son demasiado relevantes para quedarnos atados a las trincheras. Aquí todas y todos somos necesarios. Las y los trabajadores que forjan día a día la riqueza de nuestra patria. La cooperación del mundo empresarial , construir alianzas, acercar miradas. Si estamos aquí es para asegurar que la prosperidad alcance a cada rincón de nuestra tierra, y para eso nadie sobra.

En esta noche de triunfo repito el compromiso que hiciéramos durante toda la campaña: expandiremos los derechos sociales y lo haremos con responsabilidad fiscal, lo haremos cuidando nuestra macroeconomía. Lo haremos bien y aquello permitirá mejorar las pensiones y la salud sin que haya que retroceder en el futuro.

Tendremos un Congreso equilibrado, lo que significa a su vez una invitación y una obligaci6n de dialogar. Yo honestamente lo veo como una oportunidad para volver a encontrarnos, para unirnos en grandes gestas por el bienestar de nuestra patria, para lograr amplios y duraderos acuerdos que mejoren la calidad de vida de nuestros compatriotas.

Mantener las diferencias en el marco de las ideas, poner siempre por delante el bien común y rechazar de manera clara y sin ambigüedades la violencia en política y en nuestra vida en sociedad. Sepan que en mí, encontraran un presidente abierto a escuchar y a incorporar distintas visiones, siendo también receptivo a las críticas constructivas que nos ayuden a mejorar.

Chilenos y chilenas:

Recibo este mandato con humildad. Sé que en los desafíos que vienen se juega el futuro de nuestro país.Por eso les garantizo desde ya que seré un presidente que cuide la democracia y no la exponga, que escuche mas de lo que habla; que busque la unidad de los acuerdos y que atienda, día a día, a las necesidades de las personas; que combata los privilegios y trabaje cada día por la calidad de vida de tu familia.

Hoy es un día de mucha felicidad, pero sobre todo de mucha responsabilidad, el trabajo que tenemos por delante es enorme, y nos necesitamos a todos y a todas. Tenemos que seguir siendo uno, tenemos que seguir encontrándonos para llevar adelante los cambios que el país tanto necesita.

Así lo haremos, gobernando con todas las personas. Sumando ideas, abriendo puertas, tendiendo puentes. Así iremos, paso a paso, construyendo la patria justa poco a poco, día a día.

Por eso esta noche debemos celebrar, pero lo haremos con tranquilidad. Vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Les pido que cuidemos este triunfo, que desde mañana tendremos mucho por trabajar para reencontrarnos, sanar heridas, y caminar hacia un futuro mejor.

Con la esperanza intacta.

Con la conciencia de los desafíos que tenemos.

Me despido de ustedes con un abrazo gigante, dejaré lo mejor de mí.

Muchas gracias.

Seguimos.