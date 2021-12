No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, se refirió a la moción de vacancia presentada por la parlamentaria del partido derechista Avanza País Patricia Chirinos, que también fue acompañada por legisladores de Fuerza Popular, el sector encabezado por Keiko Fujimori, y por Renovación Popular, y aseguró que en caso de que prospere su debate en el pleno del Congreso interpondrá una acción competencial ante el Tribunal Constitucional.

“Si el día martes aprueban la vacancia para someterla a debate, inmediatamente tendremos que interponer una acción de competencia ante el Tribunal Constitucional. Esto lo voy a someter al Consejo para que ahí se vea conjuntamente con el presidente”, dijo Torres al canal TV Perú. El ministro expresó además que la moción de vacancia se trataría de un pretexto de Fuerza Popular, partido que perdió las elecciones en el balotaje, para dar un golpe de Estado, de acuerdo con lo que consignó el diario limeño La República. “Esa moción de vacancia es solamente un pretexto de aquellos que perdieron la elección y que ahora quieren dar el golpe de Estado, como ya lo hicieron en épocas anteriores, lo cual está creando tremenda inseguridad jurídica, inseguridad económica en el país, que no se menciona. Es una tremenda crisis creada por los congresistas que han presentado esa moción absolutamente inconstitucional”, aseguró Torres.

El jueves 25 de noviembre, congresistas opositores firmaron una moción de vacancia contra Castillo por “permanente incapacidad moral”, con lo que respaldaron la iniciativa de Chirinos. El documento fue presentado con la firma de 29 legisladores de tres bancadas opositoras de sectores derechistas: Fuerza Popular, que cuenta con 24 escaños, Renovación Popular, que tiene 13, y Avanza País, que suma cinco; en total suma el respaldo de 42 de los 130 congresistas que componen el órgano legislativo unicameral peruano. En la instancia del martes se necesita el respaldo de 52 legisladores para llevar adelante el debate; si esto ocurre, el presidente tendrá derecho a ejercer su defensa junto con un abogado durante una hora. Para aprobar la vacancia se requiere un total de 87 votos de los 130 congresistas. Desde 2018 el Congreso peruano ha destituido a tres presidentes por incapacidad moral, según recordó la Agencia Regional de Noticias. De todas maneras, parece muy difícil que en esta instancia se logre obtener los apoyos necesarios para dar lugar al pedido de vacancia.

El sábado, durante un acto realizado en Cusco con motivo de la inauguración de una unidad de salud pediátrica, el presidente Castillo dijo que no dará “ni un paso atrás” en su búsqueda de “dignificar al país” y pronosticó que desde distintos sectores aparecerán “muchas cosas, como audios y videos”, para erosionar su gestión, en referencia a las denuncias realizadas por un programa televisivo que dijo que el mandatario mantuvo reuniones con empresarios en su domicilio particular, algo que está prohibido por la legislación peruana.

Además, al término del mencionado acto en Cusco, Castillo mantuvo un contacto con periodistas y fue muy claro cuando le preguntaron si ante la posibilidad de la vacancia manejaba la alternativa de cerrar el Congreso: “¿Por qué tengo que cerrar el Congreso? Lo que voy a cerrar son las brechas de pobreza”, contestó.

En los últimos días el presidente Castillo mantuvo reuniones con varios líderes partidarios y otras personalidades de la política peruana. Uno de ellos fue el expresidente Francisco Sagasti, quien fue recibido por Castillo el sábado en el Palacio de Gobierno. De acuerdo con lo que dijo Sagasti, durante la reunión el presidente no le pidió “ninguna asesoría, ni me corresponde darla”. Sagasti, quien le entregó la presidencia a Castillo el 28 de julio, relató que habló con el actual mandatario sobre “cómo enfrentamos las crisis políticas en el gobierno que me tocó dirigir; por ejemplo, los intentos de censurar a la Mesa Directiva del Congreso, con todas sus implicancias”.

Paralelamente, el expresidente de 77 años, integrante del centrista Partido Morado, manifestó su molestia por la actual inestabilidad institucional que existe en el país. “El clima de incertidumbre me parece innecesario y dañino. Proviene de demasiadas fuentes: oposición, gobierno, sector privado, organizaciones de base, entre muchas otras, y sobre todo de extremistas políticos de derecha e izquierda que están tratando de sembrar el caos. La ciudadanía debe estar vigilante, no dejarse llevar por rumores y especulaciones, pensar siempre en el bien común y rechazar todo atisbo de desprecio, resentimiento y mezquindad”, sentenció Sagasti.