Con el 99,55% de las mesas escrutadas, Luiz Inácio Lula da Silva es el candidato más votado en las elecciones de Brasil con 48,32% de los votos, frente a Jair Bolsonaro que obtuvo el 43,30%. Sin embargo y contrario a lo que anunciaban las encuestas de preferencia de voto, la Presidencia no se definió en esta oportunidad, sino que lo hará el 28 de octubre.

En la noche del domingo, Lula participó en un acto en el que expresó su agradecimiento al pueblo brasileño por haberlo votado, lo que para él significa un gesto de “generosidad”. “Siempre creí que íbamos a ganar y quiero decirles que vamos a ganar. Esto para nosotros es apenas una prórroga”, dijo el exmandatario.

Lula también recordó que ninguna de las veces en las que se postuló a la presidencia de Brasil ganó en el primer turno, y manifestó: “Una cosa en mi vida que me motiva, que me estimula y me hace renacer cada día es la creencia de que nada pasa porque sí”.

También señaló que para evaluar los resultados, es necesario recordar que hace cuatro años fue “tirado fuera de la política”. “Dijimos que volveríamos con más fuerza, con más ganas, con más disposición porque la única razón para dejar de luchar será el día en el que el pueblo brasileño tenga otra centena de liderazgos que logren hacer lo que se precisa para que la gente cambie de vida”.

Continuó diciendo que la sociedad sabe que el país “no está bien” en materia de empleo, calidad de vida y salud, y que Brasil precisa recuperarse en las relaciones internacionales.

“Tengo otros 30 días para hacer campaña, adoro hacer campaña, adoro ir a la calle, subirme a los camiones, adoro discutir con la sociedad brasileña”, expresó, y dijo que esta es una “segunda chance” que le da la gente.

A la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, le dijo que tendrá “una tarea importante” estas semanas que es “conversar con las otras fuerzas políticas”, ya que el objetivo ahora es “construir un bloque de alianzas”. “A luta continua até a vitória final”, estableció como lema, para luego convocar a sus electores para festejar en la Avenida Paulista.