Giorgia Meloni, líder del partido ultraderechista Hermanos de Italia, recibió y aceptó el viernes el encargo de formar gobierno de parte del presidente italiano, Sergio Mattarella. La dirigente conformará su ejecutivo en alianza con la Liga y Forza Italia.

A esos dos partidos les entregó las dos vicepresidencias: una la ocupará Antonio Tajani, mano derecha del líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, y otra estará en manos de Matteo Salvini, el titular de la Liga, que también será ministro de Infraestructuras.

Tajani, expresidente del Parlamento europeo, será también ministro de Relaciones Exteriores. Su designación llegó a ponerse en duda debido a la difusión de audios en la que Berlusconi hablaba a parlamentarios sobre su amistad con el presidente ruso, Vladimir Putin, culpaba a Ucrania de los ataques al Donbás y de la invasión rusa, y decía que “lamentablemente en el mundo occidental no hay líderes, ni en Europa ni en Estados Unidos”. Al respecto, Meloni aseguró que su gobierno tendrá un compromiso con Europa y con la OTAN y apoyará a Ucrania. “Quien no esté de acuerdo con esto no podrá formar parte del gobierno”, afirmó.

Otro puesto clave del Ejecutivo, el Ministerio de Economía, quedó en manos de Giancarlo Giorgetti, integrante del ala más moderada y pro Europa de la ultraderechista Liga. A Giorgetti, exministro de Desarrollo, le corresponderá gestionar la crisis energética, atender la inflación y repartir los 222.000 millones de fondos europeos destinados al país.

En total, el gobierno de Meloni tendrá 24 ministerios y un subsecretario de la Presidencia, Alfredo Mantovano. De esas carteras, ocho serán para Hermanos de Italia, cuatro para la Liga y seis para Forza Italia. Los otros seis estarán a cargo de técnicos, informó la agencia Efe.

Pese a que Meloni es la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gobierno de Italia, su gabinete está muy lejos de ser paritario. De los 24 ministerios, sólo seis estarán a cargo de mujeres: Trabajo y Políticas Sociales, Turismo, Universidad e Investigación, Familia, Natalidad e Igualdad de Oportunidades, Discapacidad, y Reformas Institucionales.

Uno de los fundadores de Hermanos de Italia, Guido Crosetto, será el ministro de Defensa. A Interior, un ministerio que reclamaba Salvini, va su exjefe de gabinete Matteo Piantedosi. Por su parte, Berlusconi reclamaba la titularidad de Justicia para su aliada Maria Elisabetta Casellati. A ese pedido Meloni no accedió, pero Casellati obtuvo la cartera de Reformas Institucionales.

El nuevo Ejecutivo asumirá este sábado ante Mattarella, y la semana que viene se someterá a la votación de investidura en el Senado y la Cámara de Diputados. Sin embargo, es sólo un trámite, ya que la coalición ultraderechista cuenta con una cómoda mayoría en el Parlamento. En la oposición quedarán el centroizquierdista Partido Democrático, el populista Movimiento Cinco Estrellas y los centristas del Tercer Polo, entre otras organizaciones políticas minoritarias.

El partido de Berlusconi presentó un proyecto de ley contra el aborto

Apenas asumió el nuevo Parlamento, el diputado Maurizio Gasparri, de Forza Italia, presentó un proyecto de ley que pretende modificar el artículo 1º del Código Civil, que reconoce la adquisición de capacidad jurídica de la persona desde el momento en que nace, y ampliar ese reconocimiento al feto. De ese modo, se plantearían problemas legales con el aborto, regulado en Italia desde 1981.

La senadora del Partido Democrático Valeria Valente dijo que el proyecto de Gasparri tiene como único objetivo desvirtuar la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo, lo que “revela las intenciones de Georgia Meloni” y la coalición que la apoya como primera ministra.