En una ceremonia con cientos de invitados, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó el viernes los tratados de anexión de las regiones ucranianas ocupadas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. También los firmaron los líderes separatistas de esos cuatro territorios, Denis Pushilin, Leonid Pásechnik, Vladimir Saldo y Yevgueni Balitski.

Apenas un día antes de esta ceremonia, el jueves, Rusia reconoció a Jersón y Zaporiyia como repúblicas independientes, tal como lo había hecho con Donetsk y Lugansk antes de lanzar en febrero la invasión a Ucrania. De ese modo, los cuatro territorios pudieron solicitar la anexión.

Después de la firma, que tuvo lugar en la sala San Jorge del Gran Palacio del Kremlin, según informó la agencia Sputnik, el presidente ruso les dio la mano a los cuatro líderes mientras se oían aplausos y gritos de “¡Rusia, Rusia!”. Los cinco se sumaron a corear el nombre del país.

En un discurso que dio durante la ceremonia, Putin argumentó que fue “inequívoca” la elección de los ciudadanos de las cuatro regiones de unirse a Rusia. Se refería a los referéndums organizados por las autoridades prorrusas en los territorios ocupados, en los que entre 87% y 99% de los votantes respaldaron la anexión.

Por otra parte, Rusia ejerció el viernes su poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra una resolución presentada por Estados Unidos que declaraba ilegales los referéndums de anexión de los territorios ucranianos. El voto ruso fue el único contra la resolución. Votaron a favor diez países y cuatro se abstuvieron, entre ellos China.

“La URSS ya no existe y el pasado no volverá. Y Rusia no lo necesita, pero no hay nada más fuerte que la determinación de este pueblo de volver a su verdadera patria histórica”, dijo Putin, según citó la agencia de noticias Efe. “¡Serán ciudadanos rusos para siempre!”, agregó.

“Defenderemos nuestra tierra con todas las fuerzas y medios a nuestro alcance y haremos todo lo posible para garantizar la vida segura de nuestro pueblo. Esta es la gran misión de liberación de nuestro pueblo”, dijo el presidente ruso.

Al mismo tiempo, llamó a Ucrania a dialogar. “Llamamos al régimen de Kiev a cesar de inmediato el fuego, poner fin a las acciones militares, a la guerra que desencadenó en 2014 y volver a la mesa de negociaciones”, dijo Putin. En 2014, y tras un referéndum similar al de estas cuatro regiones, Rusia se anexionó la península de Crimea. El presidente ruso aclaró que negociar no implica debatir la nueva situación de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. “No los traicionaremos”, afirmó.

Pushilin, el líder de Donetsk, le agradeció a Putin en su canal de Telegram: “En nombre de todos los habitantes de la república popular de Donetsk expreso mi profunda gratitud al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, por cada paso, por cada decisión, que ha sido la base del restablecimiento de la verdad histórica”. “¡Estamos en casa! El Donbás ha vuelto a Rusia”, agregó.

Después de la firma, los dirigentes y una multitud celebraron en la Plaza Roja de Moscú. “Somos más fuertes porque estamos juntos. La verdad está de nuestra parte. Y en la verdad está la fuerza. Y eso significa que la victoria será nuestra”, afirmó el presidente ruso desde un escenario instalado allí. El próximo paso es que el parlamento ruso apruebe la anexión. “Estoy seguro de que la Asamblea Federal apoyará a las cuatro nuevas regiones de Rusia [...] porque es la voluntad de millones de personas”, dijo Putin, según citó BBC.

En respuesta a la anexión, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, firmó el viernes la solicitud de ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Argumentó que Ucrania y la OTAN ya son aliados de hecho y que el Ejército de su país cumple con los requisitos necesarios. “Nos tenemos confianza mutua, nos protegemos mutuamente. Esta es una alianza, de facto. Hoy, Ucrania está solicitando para hacerlo de jure”, señaló, y pidió el ingreso de su país mediante un procedimiento de admisión de urgencia.

Zelenski se refirió a la oferta de Rusia de dialogar y dijo que Ucrania ya tiene experiencia de conversaciones que no prosperaron. “Estamos listos para dialogar con Rusia, pero con otro presidente”, dijo. Además, calificó de “farsa” y “signo de desesperación” la anexión de territorios ucranianos.

A su vez, el presidente estadounidense, Joe Biden, dijo este viernes que Putin “no puede apoderarse del territorio de su vecino y salirse con la suya, es tan simple como eso”. En cuanto al ingreso de Ucrania a la OTAN, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que las puertas de esa organización “siguen abiertas para Ucrania”, pero recordó que “existe un proceso bien conocido para los países que desean ingresar a la OTAN”.