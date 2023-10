Con más del 96% de los votos escrutados, tal como se prevía, se definió un balotaje para noviembre entre la fórmula del candidato oficialista Sergio Massa y Agustín Rossi, de Unión por la Patria, y el ultraderechista Javier Milei y Victoria Villarruel, de La Libertad Avanza, tras las elecciones generales en la República Argentina, que se celebraron este domingo.

A las 23.00 los resultados provisorios indican que Milei obtuvo 30,08% y Massa 36,5%. Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, en tanto, alcanzó 23,8%5. Por debajo están Juan Schiaretti, de Hacemos por nuestro país, con 6,86%, y Myriam Bregman, de Frente de Izquierda, con 2,68%.

En las elecciones generales de este domingo participaron 74% de las casi 36 millones personas habilitadas para votar, un porcentaje mayor que en las PASO, cuando votó el 69% del padrón electoral.

La primera en dar su discurso fue Bullrich. “Nuestra causa va más allá de un momento electoral, va más allá de un momento de derrota”, dijo al comienzo. “Hemos tenido buenos y malos momentos pero jamás vamos a dejar de ser lo que somos para Argentina, nunca vamos a ser cómplices del populismo de Argentina, de las mafias que destruyeron este país. Desde el lugar que me toque, no me voy a rendir nunca y creo que nadie de Juntos por el Cambio se va a rendir nunca”. Sobre el final, apuntó contra el oficialismo, al que calificó como el “peor gobierno de la historia” del país. Si bien aceptó la derrota, no felicitó ni a Massa ni a Milei.

Según informó TN, hasta pasadas las 22.00, Milei se encontraba reunido con Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Finalmente, a las 23.00, fue recibido por sus seguidores, quienes le cantaron el “Feliz Cumpleaños”. “Hace dos años, si nos hubieran dicho que ibamos a estar disputando la segunda vuelta con el kirchnerismo por el gobierno del país, no lo hubiéramos creído”, dijo al comienzo.

Consideró que los resultados de este domingo representan un “un verdadero logro histórico” y, en esa línea, agregó: “Quiero que tomen conciencia que hoy quedamos ante la eleccicion más importante de los ultimos 100 años”. “Vinimos a disputarle el poder a lo más nefasto de la democracia moderna”, expresó con referencia al kirchnerismo, y fue la primera de muchas críticas. Para Milei, el “objetivo es terminar con el kirchnerismo”.

Luego dio un mensaje en alusión a las alianzas que necesita para alcanzar ese fin: “Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con este país”. “Nunca hubo una elección más clara en la historia”, siguió, y agregó: “Si trabajamos juntos, podemos ganar, podemos recuperar este país”.

“Los argentinos de bien tenemos que elegir si queremos kirchnerismo o libertad”, manifestó. “No vinimos a quitar derechos, vinimos a quitar privilegios”, aseguró. Y concluyó eufórico: “¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos en noviembre por la gloria!

Más temprano, desde el búnker de La Libertad Avanza, Guillermo Francos, asesor de Milei, expresó: “Reconocemos que Sergio Massa ha tenido cinco puntos más de votos que Javier Milei, que hay un balotaje y estaremos trabajando para ganarlos”. Por su parte, Villarruel, la candidata a vice del ultraderechista, manifestó: “Le estamos peleando al oficialismo no solamente parte de su electorado, sino que también estamos planteando el debate de ideas”. Y agregó: “En noviembre vamos para hacer una verdadera epopeya”. “Massa es lo antiguo, nosotros somos el cambio”, remató.

Convocatoria amplia

El candidato oficialista Sergio Massa fue el último en hablar. Los cánticos entusiastas de sus seguidores retrasaron un poco el inicio de su discurso: “Ponga huevo, huevo Sergio Massa, ponga huevo, huevo sin cesar, que en noviembre cueste lo que cueste, que en noviembre tenemos que ganar”, y “Sergio, querido, el pueblo está contigo”, corearon los militantes.

Massa pidió tomarse “este tiempo como un tiempo de reflexión, como un tiempo para hablarle a todos los argentinos y argentinas”. Destacó que su espacio político creció “casi 15 puntos” desde las PASO hasta hoy y prometió a los votantes, al igual que lo hizo en la campaña: “No les voy a fallar, sepan que como presidente desde el 10 de diciembre no les voy a fallar”.

A diferencia de Milei, que le pidió el apoyo directamente a Juntos por el Cambio, Massa expresó que quería dirigirse “especialmente a quienes votaron en blanco y a quienes se quedaron en su casa”, a quienes votaron por los candidatos Juan Schiaretti y Miriam Bergman, pero también “a esos miles de radicales que comparten con nosotros valores democráticos como la educación pública, la independencia de poderes, la construcción de valores institucionales que la Argentina merece y se merece”, así como “a aquellos que eligieron otra opción pensando en la necesidad de tener una Argentina en paz, con orden, sobre la base de valores democráticos”, de tener “un país sin incertidumbre y con certezas”. “Voy a hacer el mayor de los esfuerzos en estos días para ganarme su confianza”, sentenció.