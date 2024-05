En una entrevista que concedió a la revista británica The Economist, Vadym Skibitsky, subjefe de la dirección de inteligencia militar de su país, dijo que Ucrania tendrá que entablar conversaciones con Rusia para poner fin a la guerra que comenzó con la invasión rusa en febrero de 2022.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, descartó de plano las conversaciones con el gobierno ruso que encabeza Vladimir Putin, y un decreto que emitió después de que Moscú anexara formalmente cuatro regiones ucranianas en setiembre de 2022 considera que las negociaciones son “imposibles”.

Pero Skibitsky expresó que eventualmente serían necesarias conversaciones, como sería el caso en cualquier guerra.

“El general Skibitsky dice que no ve una manera de que Ucrania gane la guerra sola en el campo de batalla. Incluso si fuera capaz de hacer retroceder a las fuerzas rusas a las fronteras –una perspectiva cada vez más lejana–, no pondría fin a la guerra”, se afirma en la nota publicada por The Economist y consignada por la agencia oficial rusa TASS.

“Estas guerras sólo pueden terminar con tratados”, afirmó el funcionario ucraniano.

En la nota se detalla que, en este momento, ambas partes están compitiendo por encontrar “la posición más favorable” antes de posibles conversaciones, pero las negociaciones significativas sólo podrán comenzar en la segunda mitad de 2025 como muy pronto, se agrega.

Zelenski y otros dijeron que Rusia no está invitada a una cumbre de paz prevista para Suiza en junio, ya que no hay garantías de que Moscú negociará de buena fe.

El ministro de Asuntos Exteriores, Dmitro Kuleba, pareció hacerse eco de los pensamientos de Skibitsky en una entrevista que dio recientemente a la revista estadounidense Foreign Policy, diciendo que el objetivo de la cumbre de junio era “unir a los países que comparten principios y enfoques sobre los cuales construirán futuras acciones”.

“Después de eso, la comunicación con Rusia puede tener lugar y Rusia puede participar en las conversaciones. Porque, al final, no se puede poner fin a la guerra sin ambas partes”, manifestó Kuleba.

Asimismo, desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que la reunión de junio no podría ser una “conferencia seria con expectativas serias de algún tipo de resultados” sin la presencia de Rusia.

También se expresó sobre el diálogo con Rusia el presidente francés Emmanuel Macron, quien, en una entrevista con el semanario financiero parisino La Tribune, afirmó este domingo: “Estamos haciendo lo correcto al dejar las puertas abiertas a las negociaciones con Rusia. De lo contrario, habríamos renunciado al orden internacional, así como a la paz y la seguridad”.

Sin embargo, Macron señaló, al mismo tiempo, que es necesario continuar con la política de “ambigüedad estratégica” respecto a Rusia. A finales de abril, Macron dijo en la Universidad de la Sorbona en París que Europa debería estar preparada para construir relaciones con Rusia una vez terminado el conflicto de Ucrania.

Macron también dijo que las capacidades técnicas y el alcance de ataque de los misiles balísticos rusos ponían en peligro a los países europeos.

“Si hablamos de Ucrania, la seguridad de los europeos está en juego, porque este país está situado a unos 1.500 kilómetros de nuestras fronteras”, señaló Macron.

“Si Rusia gana, sólo tomará un segundo para que Rumania, Polonia, Lituania o nuestro país no tengan seguridad”, agregó el mandatario.

“El poder y el alcance de ataque de los misiles balísticos rusos nos ponen en peligro a todos”, agregó Macron.