Foto: Said Khatib, AFP

“No regresen a sus casas hasta nuevo aviso”, advirtió Israel a los habitantes del norte de la Franja de Gaza en volantes lanzados desde el aire. La orden abarcó a más de un millón de personas que viven en ese lugar, cerca de la mitad de la población, y fue ratificada después por un comunicado del Ejército. Según el texto, la medida fue dispuesta por la “propia seguridad” de los pobladores, por lo cual se anticipaba una mayor ofensiva en la zona.

Miles de palestinos comenzaron el viernes a transitar a pie o en auto hacia el sur, mientras que Hamas los llamaba a desoír la orden del gobierno israelí. Según denunció más tarde el grupo armado, uno de los bombardeos lanzados por el ejército de Israel impactó en personas que hacían ese recorrido y dejó 70 muertos, en su mayoría mujeres y niños.

“Trasladar a más de un millón de personas a través de una zona de guerra densamente poblada a un lugar sin comida, agua ni alojamiento, cuando todo el territorio está bajo asedio, es extremadamente peligroso y, en algunos casos, simplemente imposible”, advirtió el viernes el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) António Guterres. En Gaza falta electricidad, agua, alimentos y combustible desde que Israel decidió aplicar un bloqueo total al territorio en respuesta a los ataques de Hamas del sábado.

En una conferencia de prensa, Guterres advirtió que Medio Oriente llegó en la última semana a “un nuevo nivel de peligro”. Agregó que “los derechos humanos deben ser respetados, los civiles deben ser protegidos y nunca deben ser utilizados como escudos” y que “todos los rehenes en Gaza deben ser liberados de inmediato”.

Señaló también que el sistema de salud de la Franja de Gaza está “al borde del colapso” y que el suministro de agua está “en crisis”. Dijo que el personal de la ONU en la zona trabaja las 24 horas del día para atender a la población civil, y recordó que una docena de esos trabajadores murió en el marco del conflicto, que el viernes superó los 3.000 muertos. De ellos, 1.300 son israelíes, víctimas de los ataques de Hamas, y 1.900 son palestinos, alcanzados por los bombardeos de Israel. A ellos se suman miles de heridos.

Mensajes similares emitieron diversas agencias de la ONU, como Unicef, y organizaciones humanitarias que trabajan en Gaza. “La gente no tiene ningún lugar seguro adonde ir y muchos, incluidos los discapacitados, los ancianos y los enfermos, no podrán salir de sus hogares”, señaló el Comité Internacional de la Cruz Roja. Agregó que la orden de evacuación y el “asedio completo que niega explícitamente alimentos, agua y electricidad, no es compatible con el derecho internacional humanitario”.

El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, dijo que conversó con la UNWRA, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, y que sus funcionarios le informaron que “no han conseguido ni una gota de agua en seis días”. Comunicó que la prioridad del secretario general de la ONU es que se abra un corredor humanitario para que los hospitales puedan acceder a la electricidad, y pidió a las autoridades israelíes que lo habiliten.

Médicos sin Fronteras informó que Israel le dio el viernes ocho horas para evacuar el hospital Al Awda. Antes, las Fuerzas Armadas israelíes habían informado que el plazo era de sólo dos horas. “Condenamos inequívocamente esta acción, el continuo derramamiento de sangre indiscriminado y los ataques a la atención sanitaria en Gaza. Estamos tratando de proteger a nuestro personal y a nuestros pacientes”, manifestó la organización.

Ya antes de que Israel diera la orden de evacución, miles de personas se habían desplazado debido a los bombardeos que los amenazaban o que directamente habían derribado los edificios en los que vivían. Pero la medida israelí “sembró pánico en la población” y dejó decenas de miles de desplazados que abandonaron sus hogares “sin saber adónde huir”, manifestó Amnistía Internacional.

Para el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, “las alertas son positivas pero tienen que ser realistas para evitar consecuencias humanitarias devastadoras”, y “ciertamente es muy poco realista que un millón de personas pueda moverse en 24 horas”.

El gobierno israelí pide a familiares de secuestrados que no le “aten las manos”

Hasta el viernes había distintas versiones sobre el total de israelíes que fueron secuestrados por Hamas desde el sábado. Las autoridades de Israel informaron que pudieron establecer la identidad de casi un centenar.

El viernes, según publicó la agencia de noticias Efe, el embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, pidió a los familiares de esas víctimas que no se le “aten las manos” a Israel para que pueda “defenderse”. “Si se atan las manos de Israel, si la narrativa falsa que escuchamos gana prevalencia, esto indicará el fin del mundo libre”, dijo, y defendió el llamado a evacuar Gaza lanzado por el gobierno de Benjamin Netanyahu. “Las evacuaciones temporales son reversibles, la pérdida de vidas humanas, no”, manifestó.

El viernes se preveía que la evacuación fuera seguida de una amplia incursión por tierra del ejército israelí, aunque las autoridades no lo confirmaron. Según informó la agencia Europa Press, sí fueron lanzadas “incursiones localizadas” con tanques y tropas de infantería. Según el ejército, esas acciones intentaban ubicar “terroristas y armamento”, así como buscar “hallazgos que puedan ayudar en los esfuerzos por localizar a los desaparecidos”, personas secuestradas por Hamas.

El ejército también informó que atacó “objetivos militares” de Hamas “a lo largo de la Franja de Gaza en un ataque extenso”.

Embajador palestino ante la ONU llamó a evitar una “limpieza étnica”

La Autoridad Nacional Palestina (ANP), que controla sólo Cisjordania, llamó a la comunidad internacional a suministrar combustible a la Franja de Gaza para que funcionen los servicios de salud y los de agua potable. “La agresión israelí ha paralizado el servicio total o parcialmente, como en el Hospital de Beit Hanun”, manifestó en un comunicado el Ministerio de Salud de la ANP. Advirtió también que la falta de agua aumenta el riesgo de que se propaguen enfermedades como el cólera y que el material sanitario y los bancos de sangre se acabarán “en unos días”.

Según informó Efe, el ministro de Energía de Israel había advertido que hasta que no fueran liberados los israelíes capturados por Hamas, “no habrá electricidad o agua” en la Franja de Gaza.

El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, anunció que se reuniría con Guterres junto a sus pares de otros países árabes para pedirle que los ayude a evitar “una limpieza étnica” de los palestinos y a buscar un cese del fuego.

Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que sesionó el viernes, Rusia propuso una resolución para pedir un cese del fuego. El texto, presentado por el embajador ruso, Vasili Nebenzia, incluía una cláusula en la que pedía la liberación de las personas secuestradas por Hamas, según manifestó.

China, a su vez, destacó la gravedad de la situación humanitaria en la franja y llamó a actuar, pero no manifestó que estuviera decidida a apoyar la iniciativa rusa. Por su parte, la embajadora británica, Barbara Woodward, dijo que es necesario hacer “consultas serias” y que la propuesta rusa llegó dos minutos antes de que el consejo sesionara. Tanto su gobierno como los de Francia y Estados Unidos, que integran el consejo, han declarado un fuerte respaldo a Israel.

Ese apoyo fue ratificado el viernes por el presidente estadounidense, Joe Biden, que también expresó preocupación por la situación en Gaza. “Nos estamos asegurando de que Israel tenga todo lo que necesite para defenderse y responder a esos ataques. También es una prioridad urgente para mí atender la crisis humanitaria en Gaza”, dijo Biden. “No podemos perder de vista el hecho de que la abrumadora mayoría de los palestinos no tienen nada que ver ni con Hamás ni con sus ataques, y que también están sufriendo”, agregó.

A diferencia de Biden, que no cuestionó la evacuación ordenada por Israel, Egipto y Arabia Saudita manifestaron que la medida implica una “grave violación de las normas del derecho internacional humanitario”. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto, esa orden “expondrá las vidas de más de un millón de ciudadanos palestinos y sus familias a los peligros de permanecer a la intemperie sin refugio frente a peligrosas y duras condiciones humanitarias”.