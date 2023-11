A las 18.00 de este domingo se cerraron las urnas del balotaje en Argentina. En esta instancia votó 76,37% de los 35 millones de argentinos habilitados. El nivel de participación fue similar al de las elecciones generales, que se llevaron a cabo el 22 de octubre, cuando sufragó 77,65% del electorado.

Antes de que se supieran los resultados primarios oficiales, Massa dio un discurso en el que reconoció el triunfo de su contrincante. “Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para saludarlo y desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”, expresó. Agregó que lo hizo “convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los argentinos” es la convicción de que “la convivencia, el respeto por la paz” frente a la violencia “es el mejor camino que podemos recorrer”.

Massa comenzó su discurso señalando que si bien “fue una campaña difícil, que en algún momento inclusive tuvo tintes ríspidos”, en la jornada de elecciones se demostró que Argentina “tiene un sistema democrático fuerte, sólido y respeta siempre los resultados”.

“Desde mañana, la responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitirle garantías sobre el funcionamiento político, social y económico es responsabilidad del presidente electo”, manifestó.

“Entiendo a aquellos que por ahí sienten desilsión, enojo, en esta noche. Quiero decirles desde los personal que traté de dejar todo lo mejor de mí en esta campaña, que lo hice convencido porque amo profundamente a la Argentina, de la misma manera y con la misma intensidad con la que amo a mis hijos”, manifestó.

“Hoy termina una etapa en mi vida política”, anunció el candidato. Y añadió: “Seguramente la vida me depare otras tareas y otras responsabilidades pero sepan que siempre van a contar conmigo”. Al final, agradeció a los 11 millones de argentinos que lo votaron, que tienen la “convicción de defender ese país inclusivo en el que creemos”.

La previa

“Esperemos el resultado con tranquilidad, con esperanza y sobre todo con optimismo de que el destino de la Argentina nos encuentre mejor y más unidos”, escribió más temprano en su cuenta de X el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Que el futuro de la Argentina nos encuentre mejor y más unidos. pic.twitter.com/QmXwF0Bl4K — Sergio Massa (@SergioMassa) November 19, 2023

Por su parte, el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, envió un mensaje desde el búnker que fue transmitido por el encargado de contenidos audiovisuales del partido, Santiago Oria: “Quiero agradecerle a todos los fiscales por su compromiso y dedicación en este día histórico. Me siento bendecido por contar con su apoyo y cariño, las horas más desafiantes son las que vienen. El kirchnerismo va a usar todas sus fuerzas para hacernos trampas en el recuento. Les pido que se queden en las escuelas, que defiendan los votos, es el momento de la verdad”.

DESDE EL BUNKER DE LA LIBERTAD AVANZA. MENSAJE DE JAVIER MILEI ⁦@JMilei⁩ pic.twitter.com/UTSTCLfUyZ — Santiago Oría (@Santiago_Oria) November 19, 2023

.

Guillermo Francos, dirigente de La Libertad Avanza y posible ministro del Interior si gana Milei, se refirió a la jornada electoral y descartó que hubiera fraude: “No faltaron boletas, como decían algunos, las pudimos reemplazar en cada momento, hemos transitado una eleccion absolutamente transparente, tranquila y controlada”.