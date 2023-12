La exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, volverá a ocupar ese cargo cuando Javier Milei asuma la presidencia argentina, el 10 de diciembre. La designación fue ratificada el viernes en un comunicado del presidente electo.

En su cuenta de X, Bullrich agradeció a Milei, dijo que “el cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país” y afirmó que “Argentina necesita orden”. “Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es simple: el que las hace las paga”, afirmó.

Si bien su designación había trascendido una semana antes, se había puesto en duda por la reacción que generó en Macri. El expresidente se molestó porque Bullrich no consultó con él antes de aceptar el cargo ni discutió sobre el rol de su partido, Propuesta Republicana (PRO), en el próximo gobierno. Esa postura dejó “dolida” a la exministra, publicó La Nación.

El jueves, entre versiones de que Macri no permitiría que Bullrich asumiera al frente del ministerio sin que el PRO llegara a otros acuerdos sobre cargos con el próximo gobierno, la conductora televisiva Viviana Canosa hizo público un mensaje que le envió la dirigente: “Yo no me someto a Mauricio Macri”.

Bullrich también tomó distancia del dirigente el viernes, cuando anunció la decisión de dar un paso al costado de la presidencia del partido fundado por Macri, que a su vez ya había sufrido fracturas cuando ambos decidieron apoyar a Milei en la segunda vuelta electoral.

“Convocaré a elecciones internas para principios de 2024 con el fin de renovar las autoridades nacionales de PRO Argentina. Mi decisión es no presentarme para un nuevo mandato. Dedicaré todo mi esfuerzo, energía y tiempo a trabajar por una Argentina próspera y segura”, posteó Bullrich.

También el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, expuso tensiones con Macri. Se refirió al apoyo que recibió Milei para la segunda vuelta electoral de parte de dirigentes de Juntos por el Cambio, la alianza de la que forma parte el PRO, y afirmó: “La posición de Macri tuvo su importancia y no descarto que fue un apoyo valioso. Pero la decisión fue de los argentinos”.

“La gente nos hubiera acompañado igual porque votó un cambio. Fue una actitud valiosa, pero no significa que compraron acciones o estemos repartiendo acciones de gobierno, estamos tomando mucha gente valiosa de Juntos por el Cambio y de otros sectores políticos”, agregó.

Según citó la agencia Télam, Francos dijo a Radio Rivadavia que las negociaciones políticas de La Libertad Avanza, el partido que encabezará el próximo gobierno, apuntan a contar con apoyo en el Congreso para impulsar sus leyes, pero dijo que hay otros sectores políticos que creen “que pueden tironear [a esa organización política], apretarla o buscar posicionamientos”.

“Veo con optimismo que se apoyen las leyes, si no cada uno tendrá su responsabilidad política”, manifestó. “No se le puede decir que no a un presidente que fue electo con un discurso claro de lo que se iba a hacer”, opinó.

Francos había anunciado el jueves que en cuanto Milei asuma la presidencia enviará al Parlamento un proyecto de “reforma del Estado”, que incluirá reducción de impuestos, desregulaciones y modificaciones en “todo lo que traba la actividad económica”. Dijo que la iniciativa será presentada el 11 de diciembre, en sesiones legislativas extraordinarias, y agregó: “Como decía Milei, les vamos a quitar el Estado del medio y permitirles que desarrollen su actividad empresarial”.