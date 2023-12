Este jueves en Estados Unidos, Shenna Bellows, la secretaria de Estado de Maine, que es la autoridad electoral local, decidió que el expresidente Donald Trump no puede presentarse a las primarias en ese estado, que se convierte así en el segundo en tomar esa definición en el país.

La semana pasada el Tribunal Supremo de Colorado había decidido que Trump no está autorizado a presentarse a las primarias. Sin embargo, el miércoles, el máximo tribunal de Míchigan sí lo habilitó a competir allí por la presidencia, de manera similar a lo que resolvieron otros estados: Arizona, Florida y New Hampshire. En Estados Unidos no hay una autoridad electoral nacional, por lo tanto, las definiciones de este tipo se toman en cada estado.

Trump aspira a volver a ser candidato a la presidencia por el Partido Republicano en las elecciones de noviembre de 2024. La secretaria de Estado de Maine interpretó que la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos lo inhabilita para la carrera presidencial por haber participado en una “rebelión o insurrección”. Según informó Efe, esta definición pone más presión sobre la Corte Suprema de Estados Unidos, que tiene que pronunciarse sobre este tema a pocas semanas de que empiece la carrera electoral.