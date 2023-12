Poster del ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, en Lahore el 18 de diciembre de 2023.

El Tribunal Supremo de Pakistán concedió la libertad bajo fianza a Imran Khan, ex primer ministro, y a Shah Mahmood Qureshi, exministro de Relaciones Exteriores, que están acusados de filtración de secretos de Estado. Un informe de Reuters explicó que los jueces del Tribunal Supremo publicaron una orden judicial en la que declararon que no había “suficiente material incriminatorio” para indicar que Khan había filtrado secretos de Estado con la intención de beneficiar a una potencia extranjera.

Salman Safdar, uno de los abogados del ex primer ministro, les dijo a periodistas después del fallo: “El caso ha fracasado por completo, y a Imran Khan y Shah Mahmood Qureshi finalmente se les ha concedido la libertad bajo fianza”, según informó Deutsche Welle.

El cargo de filtración de secretos de Estado se refiere a la acusación de que Khan publicó un cable clasificado enviado por el embajador paquistaní en Washington. El ex primer ministro rechaza la acusación y dice que otras fuentes publicaron el contenido del mensaje. Afirma que ese contenido es evidencia de que Estados Unidos estaba conspirando con el ejército pakistaní para expulsarlo por el fortalecimiento de relaciones con Rusia.

Aunque el Tribunal les concedió libertad bajo fianza, Khan y Qureshi tendrán que quedarse encarcelados por tener otros casos pendientes. En agosto, Khan fue condenado a tres años en prisión por corrupción al no declarar la cantidad de dinero que ganó vendiendo los obsequios recibidos entre 2018 y 2022, cuando era primer ministro, según publicó Infobae. Un tribunal suspendió esta sentencia ese mismo mes, pero la Comisión Electoral de Pakistán falló que Khan no podía ejercer cargos públicos. Además, el ex primer ministro tuvo que quedarse en prisión por otras acusaciones que tramita la Justicia.

Khan, que fue derrocado en una moción de censura parlamentaria en abril de 2022, cree que el ejército está intentando impedirle postularse como presidente. En agosto, dijo en una entrevista con BBC HARDtalk que Pakistán estaba gobernado por una “ley marcial no declarada” y los “fascistas” estaban llevando al país a la “edad oscura”. Agregó que su partido, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) era “el único” que “no fue creado por dictadores militares”. Afirmó además que él enfrenta casi 200 cargos, incluidos sedición, terrorismo y complicidad en asesinato.

El domingo, el PTI organizó un acto político “virtual” durante el que apareció una imagen generada por inteligencia artificial de Khan que dio un mensaje de audio de cuatro minutos a partidarios. Khan había escrito el texto del discurso en prisión y fue aprobado por sus abogados, según el PTI. La imagen, que parecía hablar, dijo: “Queridos paquistaníes, primero me gustaría elogiar al equipo de redes sociales por este intento histórico”. Según informó la BBC, Khan animó a sus partidarios a participar en gran número en las elecciones, aunque su partido no puede realizar encuentros públicos, y agregó: “Nuestra gente está siendo secuestrada y sus familias están siendo acosadas”.

Hubo muchas interrupciones técnicas durante el acto político, que según el monitor de red global NetBlocks se parecían a intentos anteriores de censurar a Khan.

El miércoles, Gohar Khan, exlíder del PTI, anunció que Khan había decidido participar en las elecciones nacionales de 2024 en las que se definen escaños de la Asamblea Nacional, según informó Associated Press. Kanwar Dilshad, un exfuncionario de la Comisión Electoral, explicó que los rivales políticos de Khan podrían oponerse a que presentara los documentos de candidatura. “Imran Khan tendrá que librar una larga batalla legal para participar en las elecciones, ya que técnicamente es elegible para presentarse al parlamento, pero en la práctica hay múltiples casos en su contra”, dijo.

Ayer, Khan presentó su candidatura para disputar un escaño en la Asamblea Nacional en su ciudad natal, Mianwali, a pesar de su inhabilitación. El medio de comunicación paquistaní Geo News informó que el líder del PTI, Umar Bodla, apareció públicamente en nombre de Khan.