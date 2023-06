Horacio Rodríguez Larreta, el precandidato a la presidencia argentina de perfil más moderado que tiene la coalición opositora Juntos por el Cambio, presentó el viernes a un político de línea dura como compañero de fórmula. Anunció que su candidato a la vicepresidencia será el líder de la Unión Cívica Radical y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

Dio a conocer la fórmula en una semana en la que Morales ha sido cuestionado por la represión que llevó adelante en Jujuy contra los manifestantes que se oponían a una reforma de la constitución provincial impulsada por el oficialismo. Según informaron La Nación y Página 12, la situación en la provincia demoró el anuncio de la candidatura.

En respuesta a la reforma constitucional de Morales, hubo manifestaciones de rechazo en las calles de San Salvador de Jujuy. Según sus opositores, esta reforma limita, entre otras cosas, el derecho a protestar. El martes hubo más de 170 heridos, según informó la agencia Télam, y decenas de personas fueron detenidas. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por la situación en Jujuy. Llamó a “investigar todo indicio de violaciones” a los derechos humanos y le transmitió a Morales que era “de suma importancia evitar una escalada de violencia”.

Lejos de su provincia, en el salón La Escondida del barrio porteño de Palermo, se lanzó el viernes la precandidatura de Morales a la vicepresidencia. Sobre este dirigente, Rodríguez Larreta dijo que “es un tipo de la acción” y que “le cambió la vida a cada uno de los jujeños”, que “viven mejor que hace ocho años”. Agregó que “dio vuelta la provincia” y desde entonces “los jujeños tienen más trabajo gracias al impulso que le dio al litio, a la energía solar”. Sobre lo ocurrido en los últimos días en Jujuy, Larreta dijo que “esta semana tuvimos una muestra más de su temple” y que el gobernador “decidió evitar situaciones de violencia”.

“Los argentinos necesitamos un cambio real profundo, total, pero lo más importante es que se mantenga en el tiempo, porque si no, no sirve de nada. Si no le cambiamos la vida a la gente no existe el cambio. Estamos viviendo la inseguridad, la inflación, hay que ir a fondo a cambiar la Argentina”, dijo el candidato a la presidencia al presentar a su compañero de fórmula.

También su rival en la interna, la exministra de Seguridad de Mauricio Macri Patricia Bullrich, oficializó el viernes su elección de compañero de fórmula. La dirigente, considerada un “halcón” dentro de Juntos por el Cambio, llevará como vice a Luis Petri, un defensor de la política contra las pandillas desplegada en El Salvador por Nayib Bukele. Según recordó La Nación, en sus tiempos de diputado, de 2013 a 2021, Petri fue uno de los autores de la llamada “ley Chocobar”, que intentaba amparar a los miembros de las fuerzas de seguridad cuando actuaran armados contra un ilícito fuera de su horario de servicio. También presentó una ley para bajar la edad de imputabilidad y otra para validar el uso de armas Taser por parte de policías.

En las recientes elecciones internas del frente provincial Cambia Mendoza, Petri se postuló y obtuvo 17,4% de los votos para su precandidatura a gobernador. Finalmente, el candidato fue Alfredo Cornejo, con 29,79% de apoyo.

Al anunciar en Twitter su decisión de llevar como compañero de fórmula a Petri, Bullrich manifestó: “Con Luis compartimos valores y la misma mirada de lo que la Argentina necesita: orden para progresar”.