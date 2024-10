El expresidente de Bolivia Evo Morales denunció este domingo un intento de asesinato en su contra. Según relató el líder indígena, que se encuentra desde hace largo tiempo en un durísimo enfrentamiento interno con el actual mandatario, Luis Arce, por el liderazgo del Movimiento al Socialismo (MAS), los hechos ocurrieron temprano en la mañana, mientras se dirigía con su comitiva por una carretera en la localidad de Lauca Eñe, en el departamento de Cochabamba, a su programa que se emite en Radio Kawsachun Coca.

“Un carro vino a trancarnos de frente. Esto ya es un operativo, dije”, contó Morales durante la emisión radial, que fue consignada por el diario La Razón de La Paz.

De acuerdo al relato del exmandatario, que pretende ser el candidato presidencial del MAS en las elecciones del año que viene, fueron dos los vehículos que aparecieron en la carretera e intentaron acorralar la camioneta en la que se transportaba. Morales contó que primero escuchó tres disparos, ante lo cual se agachó y pidió al conductor, quien resultó herido, que acelere.

El expresidente denunció que durante el ataque una de las balas impactó contra la llanta de su vehículo intentando que detengan la marcha por completo, pero, pese a ello, lograron cambiar de vehículo más adelante.

Además, aunque el reporte inicial señala que la camioneta recibió 14 disparos, el expresidente considera que podrían haber sido hasta 20 impactos, pero que no afectaron al vehículo, que es blindado.

Por ello, alertó que se trata de un claro intento de asesinato en su contra, pues una de las balas apuntó a donde él se encontraba y falló por pocos centímetros. “Nos ha salvado la madre tierra”, agregó.

Debido a que apenas escuchó los disparos se agachó y todo el suceso ocurrió rápidamente, Morales afirmó que no pudo ver a las personas dentro de los vehículos. Sin embargo, dijo que le comunicaron que eran hombres “encapuchados, totalmente de negro”.

El líder indígena acusó de los hechos al gobierno, más específicamente al presidente, Luis Arce, y a su vice, David Choquehuanca.

“El gobierno ha fracasado en la eliminación jurídica, en la eliminación política, en la eliminación orgánica […], ahora lo último que intentó es acabar con mi vida, pero hasta en eso fracasa”, expresó Morales. Sin embargo, advirtió que, incluso si logran asesinarlo, el pueblo se levantará. “Esto no es contra Evo, es contra el movimiento indígena”, señaló.

Paralelamente y contrariando algunas versiones que circulan en Bolivia, Morales expresó que él no está escondido en ninguna parte: “No me he escapado, no tengo por qué escaparme, no soy ningún delincuente”. En ese sentido, aseguró que continuará acompañando a los “compañeros” del trópico de Cochabamba, pese a que su vida esté “en riesgo”.

Enterado de los sucesos que acontecieron en el departamento de Cochabamba, desde La Paz el presidente Arce instruyó este domingo “una inmediata y minuciosa investigación” sobre el “presunto atentado” contra Evo Morales.

“Ante la denuncia del expresidente Evo Morales de un presunto atentado contra su vida, he instruido una inmediata y minuciosa investigación para esclarecer este hecho”, escribió Arce en su cuenta de X.

El presidente dijo que cualquier “práctica violenta en la política debe ser condenada y esclarecida”. “No es con la búsqueda de muertos que se resuelven los problemas ni con especulaciones tendenciosas”, sentenció Arce.

En la tarde de este domingo, Morales volvió a publicar en X. Junto con un video de un policía que responde a la prensa desde atrás de un cerco de una unidad policial, el expresidente escribió: “Este es un video esclarecedor del atentado de hoy. Un militar confirma tres cosas: que los vehículos usados ingresaron en el cuartel militar, que quienes participaron en el operativo eran policías y que estos salieron en helicópteros. Si Luis Arce no dio la orden de este intento de asesinato debe destituir y procesar inmediatamente a Eduardo del Castillo y Edmundo Novillo, ministros de Gobierno y Defensa, junto con todos los policías que participaron”.