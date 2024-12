El caso Correo Argentino es un escándalo que involucró al gobierno de Mauricio Macri, pero tiene sus raíces en el de Carlos Menem. En 1997, Menem privatizó el correo y le otorgó la concesión a la empresa Socma (Sociedad Macri). Para 2001 esa firma había generado una enorme deuda con el Estado y se inició un proceso judicial al respecto.

Por esa situación, cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia argentina, en 2003, le quitó a la empresa de la familia Macri la concesión del correo.

Más tarde, con Mauricio Macri en el gobierno, se llegó a un acuerdo entre el Estado y Socma sobre el modo de saldar la deuda. Pero se trató de una negociación muy cuestionada. En 2017 la fiscalía imputó al presidente y a su ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, por haber firmado ese convenio, que según sus estimaciones aceptaba una quita del 98,82% de la deuda en beneficio de Correo Argentino S.A. La carátula de este caso es “Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y cohecho”.

Según recordó el diario Página 12, la fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, que investigaba la quiebra de Correo Argentino SA, se pronunció sobre el acuerdo y consideró que la oferta de la empresa era “abusiva” e implicaba un “perjuicio fiscal” y patrimonial para el Estado.

Desde entonces, los Macri presentaron varios recursos, y reclamaron que el caso fuera tratado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y no por la justicia federal.

Finalmente, ese cambio de jurisdicción ocurrió, pero no por los recursos presentados por la defensa de la familia Macri sino por un fallo que emitió la Corte Suprema argentina y que cambia las reglas para apelar ciertas resoluciones judiciales. La corte dispuso que el Tribunal Superior de Justicia de CABA tiene competencia en apelaciones de causas civiles, comerciales, laborales y penales de la justicia ordinaria tratadas por jueces porteños. Por lo tanto, investigaciones que pasaban a la justicia federal, ahora serán tratadas por la justicia porteña. La Corte Suprema argumentó que era necesario equiparar el sistema de justicia de CABA con el de las provincias.

Además, la corte consideró específicamente que es el principal tribunal de CABA el que debe intervenir en el caso de Correo Argentino SA, y la causa ya fue remitida a esa corte, informó el diario Ámbito. Este cambio, podría hacer caer las resoluciones tomadas por Boquín y por la jueza Marta Cirulli, que había llevado adelante la causa.

En su momento, cuando los accionistas de Socma pidieron que el caso pasara al Tribunal Superior de Justicia porteño, la fiscal Boquín los acusó de buscar una justicia más favorable a sus intereses, informó La Nación. Socma rechazó esta acusación.

Entre las muchas críticas que recibió el fallo de la Corte Suprema se encuentra un texto publicado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en sus redes sociales. La dirigente calificó de “inédito, escandaloso e inconstitucional” el fallo, que “transforma, sin ley del Congreso, un tribunal local en alzada de tribunales nacionales”, algo que consideró “insólito”.

Para la expresidenta, “es como si la Corte fallara que las sentencias de los tribunales nacionales las resuelva el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz o de Formosa o de Santiago del Estero o de cualquier otra provincia argentina”.

“Después de 23 años de proceso judicial, [la Corte Suprema] salva a Macri en la causa del Correo para que no pague su multimillonaria deuda con el Estado. Mejor regalo de Navidad, no se consigue, Papá Noel no vino en trineo... está en el 4º piso de la calle Talcahuano”, dijo, en alusión al Palacio de Justicia.