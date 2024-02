Las autoridades políticas de Hamas están analizando el borrador de un nuevo acuerdo por el cual la organización islámica que gobierna en Gaza le entregaría a Israel los más de 130 rehenes que tiene en su poder, algunos de ellos muertos, a cambio de que el gobierno de Benjamin Netanyahu deje en libertad a 100 presos palestinos por cada israelí liberado.

De todas maneras, este trato, mediado y alentado por Estados Unidos, fue en buena medida matizado este domingo por el primer ministro israelí que dijo que su país no estaba dispuesto a aceptar un acuerdo a cualquier precio para liberar a los rehenes retenidos por Hamas, en medio de divisiones en su coalición por la presión de Estados Unidos para llevar más ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Los comentarios de Netanyahu citados por la agencia Reuters son el último episodio de una disputa interna que existe dentro del gabinete de guerra entre los partidos nacionalistas religiosos que se oponen a cualquier concesión a los palestinos y un grupo centrista políticamente más flexible que incluye a varios exjerarcas militares.

“Los esfuerzos para liberar a los rehenes continúan en todo momento”, dijo Netanyahu a medios de prensa antes de la primera reunión de gabinete de la semana. “Como también subrayé en el Gabinete de Seguridad, no aceptaremos todos los acuerdos ni a cualquier precio”, expresó el mandatario, que el sábado fue el blanco de varias manifestaciones, la más grande de ellas en Tel Aviv, donde alrededor de 5.000 personas exigieron la liberación de los rehenes, pero también la renuncia del líder del Likud y la realización de elecciones de manera inmediata. “El que destruyó no reparará”, decía una de las pancartas que los manifestantes exhibieron en contra de Netanyahu y sus políticas.

Volviendo al tema del posible acuerdo de intercambio de presos por rehenes, este domingo el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dice que dicha solución no está “a la vuelta de la esquina”. “En última instancia, este tipo de negociaciones se desarrollan de manera algo lenta hasta que después se aceleran muy rápidamente. Por eso es difícil establecer un cronograma preciso sobre cuándo podría concretarse algo o, francamente, si algo podría concretarse”, dijo Sullivan a la cadena ABC, en declaraciones que fueron consignadas por The Times of Israel.

“Consideramos que un acuerdo sobre rehenes también es fundamental para generar una pausa sostenida en las hostilidades que pueda apoyar el flujo de asistencia humanitaria y aliviar el sufrimiento en Gaza”, agregó Sullivan.

Mientras tanto, las fuerzas israelíes prosiguen sus ataques sobre la Franja de Gaza y este domingo la cadena panárabe Al Jazeera informó que en las últimas 24 horas al menos 30 personas fueron asesinadas en supuestas “zonas seguras” en la región de Deir el-Balah, en la zona central del territorio gazatí. “El ejército de ocupación atacó los hogares seguros de los ciudadanos con bombardeos directos desde aviones militares. También bombardeó una mezquita en la misma zona, lo que provocó la muerte de muchas personas”, dijo la oficina de prensa de Hamas.

“Hacemos totalmente responsable a la ocupación israelí de esta atroz masacre y de las masacres en curso contra nuestro pueblo palestino. También culpamos a la comunidad internacional, a la administración estadounidense y personalmente al presidente Biden por la continuación de masacres y crímenes que violan el derecho internacional y todos los tratados y convenciones internacionales”, agregaron los funcionarios palestinos.