Con la impactante salida del presidente Biden de la carrera presidencial, se le abrieron las puertas a una serie de ambiciosos políticos demócratas que pensaban que su momento iba a ser dentro de cuatro años. Como era de esperar, amplios sectores de los peces gordos del partido, los medios de comunicación, los donantes y el propio Biden ya se unieron en torno a un nombre en particular: Kamala Harris, la vicepresidenta de Biden.

Mientras el país se enfrenta a la perspectiva real de una nominación de Harris como candidata demócrata e incluso a la de una presidencia suya, la pregunta obvia es: ¿quién es exactamente Kamala Harris? Este es un interrogante que incluso ella misma puede tener problemas para responder.

Al igual que muchos políticos demócratas que vivieron el cambio de los años de Barack Obama a la ascensión de Bernie Sanders a la prominencia nacional, Harris sufrió una metamorfosis a veces incómoda, transformándose de fiscal de mano dura contra el crimen en agitadora progresista. Por el camino consiguió notables victorias progresistas, como emprender con éxito acciones legales contra los rapaces especuladores empresariales y promover algunas reformas policiales.

Pero hay muchas razones para inquietarse por la carrera de Harris, sobre todo por su etapa como fiscal, la mayor parte de su carrera, en la que ahora, al parecer, planea apoyarse mientras se prepara para luchar contra Donald Trump. A lo largo de esa etapa, Harris, que pasó su famosa carrera presidencial de 2020 cambiando de opinión sobre el Medicare for All y sobre el transporte escolar como medio para poner fin a la segregación racial, no suele ser definida como una política con el coraje de sus convicciones o como alguien dispuesto a tomar medidas significativas para desafiar las estructuras que atormentan a los trabajadores estadounidenses. La pregunta que se plantean los votantes demócratas es qué Harris tendrán esta vez.

Lo que hay que reconocer

Primero, lo bueno. La carrera de Harris tuvo momentos para celebrar. La primera prueba de los principios de Harris se produjo en 2004, cuando fue elegida fiscal del distrito de San Francisco y prometió no imponer nunca la pena capital. Menos de seis meses después de asumir el cargo, Harris desafió a un coro unido de voces –desde el jefe de Policía de la ciudad y sus efectivos hasta la senadora demócrata Dianne Feinstein– que pedían la pena de muerte para un joven de 21 años que había matado a un agente de policía encubierto.

Durante el funeral del agente, 2.000 agentes ovacionaron a Feinstein tras un discurso en el que criticó a Harris, que también asistió al funeral. El fiscal general del estado y la exsenadora Barbara Boxer (cuyo escaño ocupó Harris más tarde) buscaron formas de eludir la decisión de Harris, pero finalmente fracasaron. Gracias en gran parte a la firmeza de Harris, el asesino se libró de la pena de muerte.

En otras palabras, al principio de su carrera Harris desafió a su propio partido y al Departamento de Policía de su ciudad y soportó la humillación pública para resistirse a las exigencias reaccionarias. Más tarde, en 2009, el rival republicano de Harris para fiscal general intentó utilizar su postura contra la pena capital en su contra y convertir la contienda, según sus palabras, en “un referéndum sobre la pena de muerte”. Harris no cedió.

Harris ha criticado con frecuencia el sistema de justicia penal, una señal alentadora. Esbozó su filosofía en su libro de 2009 Smart on Crime: A Career Prosecutor’s Plan to Make Us Safe, cuyo título se convirtió en un estribillo habitual de Harris. Su enfoque “inteligente”, según el libro, implica centrarse en “cortocircuitar las carreras delictivas de los delincuentes mucho antes”, “sacar a los delincuentes del sistema de forma permanente”, garantizar “tasas más bajas de reincidencia” e “invertir en esfuerzos integrales para reducir las filas de jóvenes delincuentes que entran en el sistema de justicia penal”. Una de sus sugerencias era enseñar a los reclusos no violentos y a algunos delincuentes juveniles habilidades para el empleo.

Con este fin, Harris apoyó la reforma de la ley de los tres strikes de California, se abstuvo de solicitar la cadena perpetua para delincuentes que cometieran “terceros strikes” no violentos y, en 2004, instituyó el programa Back on Track, que inscribía a delincuentes primerizos de entre 18 y 24 años en programas de aprendizaje de 18 meses de duración en universidades municipales, lo que contribuyó a que las tasas de reincidencia de la ciudad cayeran del 54% al 10% en seis años. Más tarde ordenó a los agentes de libertad condicional que no aplicaran restricciones de residencia a los delincuentes sexuales.

Durante su mandato como fiscal del distrito y más tarde como fiscal general de California, adoptó una serie de posturas progresistas. Se opuso a la Proposición 8 contra los homosexuales, ayudó a defender Obamacare en los tribunales, apoyó la candidatura de un inmigrante indocumentado para obtener una licencia de abogado, patrocinó legislación que aumentaba la transparencia en torno a la recopilación de datos de sitios web y presentó un escrito ante el Tribunal Supremo animándole a permitir que las universidades públicas tuvieran en cuenta la raza en las admisiones. Bajo su dirección, el Departamento de Justicia del Estado adoptó cámaras corporales, se obligó a la Policía de California a recibir formación sobre prejuicios raciales implícitos y su oficina recibió un premio por acelerar las pruebas de los kits de violación.

Harris también tiene un respetable historial de lucha contra la corrupción empresarial. En 2011 presentó un escrito de amparo firmado por otros 31 fiscales generales en un caso ante el Tribunal Supremo para poner fin a la práctica de las compañías farmacéuticas de pagar a sus competidores para mantener fuera del mercado las versiones genéricas de sus medicamentos. En 2012 creó una unidad de protección de la privacidad en la oficina del fiscal general, que en un momento dado multó a una empresa por instalar subrepticiamente programas espía en los ordenadores de sus clientes.

En 2011 logró el mayor acuerdo por fraude en décadas contra una empresa que llevaba 15 años cobrando de más al programa estatal de seguros para pobres y discapacitados. Llegó a un acuerdo de 6,5 millones de dólares con dos antiguos ejecutivos de Countrywide por préstamos abusivos y pidió una Declaración de Derechos de los Propietarios de Viviendas, lo que hizo que las ejecuciones hipotecarias cayeran en picado en el estado y que Daily Kos la declarara como “la peor pesadilla de un banquero”.

Harris también tiene un sólido historial de persecución de los contaminadores. Como fiscal de distrito creó la primera Unidad de Justicia Medioambiental de San Francisco y persiguió casos de vertidos ilegales y contaminación atmosférica. Como fiscal general persiguió a empresas como BP, Chevron, Comcast, Cosco Busan, ExxonMobil y South California Gas Company, y Cosco Busan aceptó el mayor acuerdo de este tipo por su vertido de 2007 en la bahía de San Francisco.

Durante el mandato de Donald Trump, Harris se hizo aún más franca. Apoyó la sanidad de pagador único y la matrícula universitaria gratuita para las familias con ingresos inferiores a 140.000 dólares anuales. Es una crítica frecuente de las políticas de Trump. En su breve paso por el Senado, presentó proyectos de ley para acabar con la brecha salarial de las mujeres negras y clarificar los derechos de las personas detenidas en los puertos de entrada a Estados Unidos. También copatrocinó proyectos de ley para aumentar el salario mínimo federal, cerrar las lagunas fiscales de las grandes petroleras, prohibir el uso agrícola de pesticidas peligrosos y detener nuevos arrendamientos de petróleo y gas, así como la renovación de los antiguos en el océano Ártico.

A juzgar por todo esto, el historial de Harris parece impresionante. Pero este y, de hecho, su compromiso con sus principios declarados son menos prístinos si se examinan más de cerca.

“Inteligente contra el crimen”

El historial de Harris está definido por políticas que socavan su proclamada visión. La pena de muerte es un buen ejemplo. Harris merece crédito por negarse a ejecutar a un hombre mientras estaba bajo una tremenda presión para hacerlo. Pero a pesar de su cacareada oposición personal, nunca cuestionó la pena de muerte durante su mandato como fiscal general y, de hecho, hizo todo lo contrario, trabajando activamente para que siguiera existiendo.

Cuando un juez federal declaró inconstitucional la aplicación de la pena de muerte en California, Harris apeló lo que calificó de decisión “errónea”. Seguiría defendiendo la pena de muerte en los tribunales federales.

Se podría replicar que es tarea de la fiscal general defender la ley estatal, independientemente de sus opiniones. Sin embargo, en marcado contraste, Harris se negó a defender en los tribunales la Proposición 8 contra los homosexuales, definiéndola como una “proposición que un juez declaró inconstitucional”.

Se puede ver este patrón en el enfoque de Harris sobre la justicia penal. Desde entonces, Harris a menudo habló bien. Atacó a su rival por el escaño de Barbara Boxer en el Senado por ayudar a “alimentar la crisis de encarcelamiento masivo de Estados Unidos votando a favor de enviar a más niños a la cárcel, construir más prisiones y aumentar los mínimos obligatorios para delitos no violentos”. Escribió un artículo de opinión sobre la tragedia del encarcelamiento femenino, en el que señalaba los malos tratos que reciben las mujeres en las cárceles, así como los costos económicos de la prisión para las personas a su cargo. A menudo afirmó que la cuestión de si se debe ser “blando” o “duro” con la delincuencia es una opción falsa, y que en su lugar se debe ser “inteligente” con la delincuencia.

Sin embargo, el enfoque “inteligente” de Harris se parece mucho al de “mano dura”. En la práctica, Harris defendió la cruel ley de California de los tres delitos, la única del país que impone cadena perpetua por un tercer delito menor. Harris instó a los votantes a rechazar la Proposición 66, una iniciativa electoral que habría reformado la dura ley haciendo que sólo los delitos graves o violentos fueran castigados con cadena perpetua.

Harris prometió que, si los votantes rechazaban la iniciativa, presentaría su propia reforma. Pero la propuesta de Harris era una tibia medida a medias: se limitaba a eliminar algunas terceras condenas. Más tarde, Harris apoyaría otra medida electoral idéntica a la Propuesta 66, pero que seguía permitiendo que cualquier persona condenada previamente por asesinato, violación o abuso sexual de menores fuera condenada a cadena perpetua por terceras condenas relativamente leves (aunque también permitía a los condenados por terceras condenas no graves solicitar una nueva sentencia).

La firmeza de Harris con respecto a los tres strikes era inusual. Cuando se presentó como candidata a fiscal general, su oponente republicano se posicionó a su izquierda en esta cuestión. De hecho, cuatro años antes, como fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, había propuesto una reforma de la ley. Harris no la había apoyado.

Por supuesto, Harris tenía fama de ser una de las pocas fiscales que se abstenía de solicitar la cadena perpetua para los delincuentes no violentos en su tercer delito. Pero esto no significaba mucho cuando dejar la ley en vigor significaba que los futuros fiscales, más agresivos, tendrían libertad para seguir imponiendo condenas injustas.

Afortunadamente, las eventuales reformas de la ley hicieron que esto nunca ocurriera, aunque no fue gracias a Harris. En 2012 y 2014, los votantes de California aprobaron dos iniciativas electorales que otorgaban a los jueces más discreción en la imposición de penas y que reducían retroactivamente el castigo para ciertos delitos de bajo nivel. Harris no se pronunció públicamente sobre ninguna de ellas, alegando que tomar partido entraría en conflicto con su deber de redactar el texto de la papeleta. Un colega demócrata que la había precedido como fiscal general calificó la excusa de “tontería”.

El compromiso de Harris con las medidas punitivas duras no se limitaba a la ley de los tres strikes. A pesar de su reciente preocupación por el encarcelamiento de mujeres y sus efectos económicos, como fiscal de distrito defendió con éxito una versión estatal de una ley contra el absentismo escolar que había puesto en marcha en San Francisco y que amenazaba a los padres de niños con absentismo escolar crónico con una multa de hasta 2.000 dólares y un año de cárcel. En octubre de 2012, dos madres habían sido encarceladas en virtud de la ley.

“Estamos poniendo a los padres sobre aviso”, dijo en su discurso inaugural como fiscal general. “Si faltáis a vuestra responsabilidad con vuestros hijos, vamos a trabajar para asegurarnos de que os enfrentáis a toda la fuerza y las consecuencias de la ley”.

La defensa de las medidas por parte de Harris fue una consecuencia de lo que ella describió como una pasión por el problema del absentismo escolar que había mantenido desde que se convirtió en fiscal del distrito de San Francisco. Pero por su parte, Los Angeles Daily News –en un editorial que la apoyaba, nada menos– sostenía que “era difícil no llegar a la conclusión de que Harris eligió el absentismo escolar como tema central de la temporada electoral porque es una cuestión sin mucho riesgo político”.

En aquel momento, Harris estaba impulsando la recopilación de datos sobre absentismo escolar en todo el estado, lo que, según ella, serviría de base para futuras políticas contra el absentismo escolar y era algo que había introducido por primera vez en San Francisco. Sin embargo, cuando el Daily News le preguntó qué había demostrado esta recolección de datos en la ciudad, “parecía no saberlo o no haber pensado en ello”, escribió el periódico.

La actuación de Harris en el caso Daniel Larsen es especialmente preocupante. El caso Larsen fue una parodia de justicia de principio a fin. En 1999, cuando dos agentes de policía afirmaron haber visto a Larsen, que ya había sido condenado por robo con allanamiento de morada, sacar de su cintura un cuchillo de 15 centímetros de largo y arrojarlo debajo de un coche, fue condenado a entre 27 años y cadena perpetua en virtud de la ley de los tres delitos apoyada por Harris.

Olvidemos por un segundo que la sentencia era excesivamente dura para el delito en cuestión. En primer lugar, la Policía había apuntado erróneamente a Larsen para un registro y los testigos informaron de que no había sido Larsen sino el hombre con el que estaba quien había arrojado el cuchillo. En el juicio, el incompetente abogado de Larsen (que más tarde sería expulsado del colegio de abogados) no investigó a ningún testigo ni presentó ninguno ante el tribunal.

Once años después, un juez anuló la condena por falta de pruebas e incompetencia del abogado de Larsen. Sin embargo, dos años después, Larsen seguía en la cárcel. ¿Por qué? Porque Harris, ahora firme opositora al encarcelamiento masivo, apeló la decisión del juez por un tecnicismo, alegando que Larsen había presentado su documentación demasiado tarde.

Decenas de miles de personas pidieron a Harris que pusiera en libertad a Larsen y numerosos grupos de derechos civiles le reclamaron igualmente que hiciera lo correcto. Pero incluso cuando finalmente fue puesto en libertad tras 14 años, Harris impugnó su liberación y cinco meses después Larsen estaba de nuevo ante los tribunales, luchando por no ir a la cárcel por un delito que no había cometido.

La preocupación de Harris por el encarcelamiento masivo tampoco surgió cuando el gobernador de California, Jerry Brown, reaccionó a la orden del Tribunal Supremo de reducir el hacinamiento en las cárceles anunciando un plan de 730 millones de dólares para trasladar a los reclusos a prisiones privadas y cárceles de condado vacías. Cabría esperar que Harris hubiera tenido algunas palabras de crítica, sobre todo teniendo en cuenta que el presidente del Senado de California tenía un plan alternativo mejor que se centraba en proporcionar a los reclusos tratamiento de salud mental y contra las drogas. Pero guardó silencio. El Mercury News de San José criticó su inacción, señalando con razón que “escribió un libro sobre” el tema.

Harris también es conocida por recordarnos que “la guerra contra las drogas fue un fracaso”. Sin embargo, el historial de Harris en materia de reforma de las drogas mientras fue fiscal general es inexistente.

Optó por no unirse a los intentos de otros estados de sacar la marihuana de la lista de sustancias más peligrosas de la agencia antidroga. Cuando el entonces presidente Barack Obama allanó los dispensarios de marihuana medicinal de California, Harris emitió una declaración vacía. Cuando se le preguntó sobre la legalización de la marihuana recreativa en 2012, sólo una semana después de que The New York Times respaldara la legalización nacional y menos de un año antes de que ella comenzara a advertir sobre el fracaso de la guerra contra las drogas, Harris se rio. Al igual que en el caso de la ley de los tres strikes, su oponente republicano de 2014 se ubicó a su izquierda en esta cuestión.

Los límites del enfoque de Harris son igualmente evidentes en sus acciones sobre los tiroteos policiales. Apoyó un proyecto de ley que exigía que los informes sobre tiroteos en los que estuvieran implicados agentes de policía se publicaran en internet y obligaba a impartir formación sobre prejuicios y a que los agentes del Departamento de Justicia llevaran cámaras corporales. Sin embargo, como fiscal de distrito, se negó a facilitar los nombres de los agentes de policía cuyos testimonios habían dado lugar a condenas, a pesar de que los agentes tenían antecedentes por detención y mala conducta. Como fiscal general, también se opuso a la implantación de cámaras corporales en todo el estado y se opuso a un proyecto de ley que obligaba a su oficina a investigar los tiroteos mortales de la Policía.

Los miembros del Caucus Negro Legislativo de California (que son compañeros demócratas) la criticaron por esto último, al igual que Melina Abdullah, activista de Black Lives Matter y profesora de estudios panafricanos, que comentó: “No es momento para la timidez. [...] Martin Luther King dijo que si le dices a la gente negra que espere, significa que nunca sucederá”.

Estos son sólo algunos de los numerosos defensores de los derechos civiles y activistas que la criticaron por este asunto, entre ellos el abogado de oficio de San Francisco Jeff Adachi y Phelicia Jones, organizadora de la Coalición Justicia para Mario Woods y antigua partidaria de Harris, que se preguntó “cuánta gente más tiene que morir” para que Harris intervenga y la acusó de “dar la espalda a la gente que te ha llevado a donde estás”. Aunque los defensores de Harris han señalado a un pequeño número de sus críticos que son blancos, quejándose de que son “las mismas tres personas” las que la critican, no es difícil encontrar un abanico de personas que critican su trayectoria, muchas de las cuales son personas de color.

De hecho, a pesar de estar bien situada para remodelar el sistema de justicia penal de California, Harris tiene cierta reputación en el estado como figura marginal en esta materia. En palabras del Orange County Register, algunos la consideran una “política demasiado cauta y a menudo calculadora” que ha evitado los temas candentes.

Earl Ofari Hutchinson, presidente de la Mesa Redonda de Política Urbana de Los Ángeles, declaró a Sacramento Bee que Harris podría haber sido “una defensora más enérgica de la reforma total de la justicia penal” y que “no estaba dispuesta a ser grande y audaz”. “El papel de Harris no ha sido fundamental” en la remodelación del sistema de justicia penal, escribió el periódico. “La pirámide se sacudió, pero a menudo no fue ella quien lo hizo”.

Harris intentó desestimar una demanda interpuesta por reclusos de California por el uso del régimen de aislamiento, insistiendo su oficina en que “no existe el ‘aislamiento’ en las prisiones de California” (a pesar de ello, el caso acabó convirtiéndose en un acuerdo histórico que supuso un golpe contra esta práctica). Intentó bloquear la solicitud de un recluso transexual para someterse a una operación de cambio de sexo. Cuando un fiscal introdujo una confesión falsificada en la transcripción de la confesión de un acusado, cometiendo lo que un tribunal de apelación calificó de “escandalosa mala conducta del gobierno”, Harris recurrió el caso, argumentando que no era “escandaloso” porque no implicaba brutalidad física.

Una de las manchas más atroces en el historial de Harris es su hostilidad hacia los derechos de las trabajadoras sexuales. Harris se opuso a una demanda presentada por una organización de defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo para legalizar la prostitución en California. Pero mucho peor fue su acoso a Backpage, un sitio web de anuncios clasificados utilizado con frecuencia por las trabajadoras del sexo, contra el que Harris presentó cargos penales sospechosamente cerca de su elección al Senado, acusándolo de ser “el principal burdel en línea del mundo”. La incesante presión obligó finalmente al sitio web a cerrar su sección de anuncios para adultos.

Backpage no era en absoluto una organización admirable: se utilizaba con frecuencia para el tráfico sexual de menores, además del trabajo sexual ordinario (aunque Lois Lee, que dirigía un refugio para víctimas del tráfico sexual, calificó su cierre de “día triste” porque había sido una “herramienta de investigación fundamental” para que las fuerzas de seguridad recuperaran a menores desaparecidos y persiguieran a los proxenetas). Pero también era una forma barata, fácil y segura de que las trabajadoras del sexo encontraran clientes sin tener que salir a la calle o trabajar con proxenetas. Su cierre sumió a las trabajadoras del sexo en la incertidumbre y el peligro.

“Kamala Harris presionó para que cerraran ese lugar, pero no creó ningún programa que vaya a ayudar a las madres californianas a cuidar mejor de sus familias con un mejor acceso económico a una vivienda segura, educación, atención sanitaria”, se quejó una trabajadora sexual. “Las trabajadoras sexuales elegimos hacer este trabajo para poder pagar esas cosas”.

Harris al menos ha demostrado la capacidad de avanzar en la dirección correcta en algunos temas. En 2017 escribió un artículo de opinión en The New York Times con Rand Paul explicando cómo la fianza “perjudica desproporcionadamente a las personas de comunidades de bajos ingresos y comunidades de color”, pidiendo su reforma o sustitución (ella y Paul presentaron un proyecto de ley para hacerlo). Pero en junio de 2016 ya defendía la constitucionalidad de la fianza en los tribunales. En diciembre de ese año defendía lo contrario.

Libertades no tan civiles

Dada la postura de Harris ante la delincuencia, quizá no sorprenda que no siempre haya sido la más ardiente defensora de las libertades civiles.

Es cierto que Harris ordenó a los funcionarios de libertad condicional de California que no aplicaran restricciones generales de residencia a los delincuentes sexuales. Esta orden puso fin a la injusta aplicación de una ley que, en muchos casos, imposibilitaba que un condenado por un delito sexual viviera en cualquier lugar y multiplicó por 24 la población de delincuentes sexuales sin hogar en tres años. (Además de la barbaridad que supone dejar a alguien sin hogar, el riesgo de reincidencia de los delincuentes sexuales aumenta drásticamente con la falta de vivienda, lo que podría decirse, e irónicamente, que hace que el público esté menos seguro).

Pero sólo lo hizo después de que el Tribunal Supremo del estado dictaminara que las restricciones eran inconstitucionales y sólo después de haber recurrido la misma decisión ante un tribunal inferior. Harris apoyó la Ley Jessica, la medida electoral que instituyó estas normas, en 2006. Al igual que en el caso de su postura sobre la ley de los tres strikes, su oponente republicano de 2010 se posicionó a su izquierda en esta cuestión.

Por la misma época, Harris patrocinó una ley que habría prohibido a los delincuentes sexuales el uso de redes sociales como Facebook. El proyecto de ley fue muy criticado, no sólo por su preocupación por la privacidad y las libertades civiles, sino también porque era ineficaz: la mayoría de los delitos sexuales contra menores son cometidos por personas conocidas, y la mayoría de los adultos que solicitaban sexo a niños en internet no eran delincuentes sexuales registrados. Pero como muchos señalaron, Harris patrocinó el proyecto de ley el mismo año en que se presentaba como candidata a fiscal general.

Harris fue también una gran impulsora de las búsquedas de ADN familiar, una controvertida técnica mediante la cual los investigadores comparan una muestra de ADN con otras muestras de una base de datos de ADN para encontrar posibles parientes, y luego utilizan pruebas y análisis genéticos adicionales para confirmar la coincidencia, todo ello con el fin de resolver delitos. Por motivos de privacidad, esta técnica no se adoptó en Canadá y fue prohibida en Maryland y Washington DC. Entre los motivos de preocupación están los no infrecuentes casos de error humano en las pruebas de ADN, el hecho de que las pruebas familiares afectarían de forma desproporcionada a las comunidades de color, la posible revelación de secretos familiares y los casos ya existentes de errores cometidos con la técnica.

California fue el primer estado en adoptar la técnica en 2009, bajo el mandato de Jerry Brown, pero Harris no cejó en su empeño. En 2011 anunció nuevos fondos para duplicar la cantidad de búsquedas familiares y declaró al LA Times que “California está a la vanguardia de esto en muchos sentidos” y agregó: “Creo que vamos a ser un modelo para el país. Realmente lo creo”.

De hecho, el uso que hace California de las pruebas de ADN familiar es especialmente invasivo, ya que el estado permite la recolección y conservación de muestras de ADN de cualquier persona que sea detenida, aunque no esté acusada de un delito. En un principio, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda para bloquear la recolección de ADN en California cuando una mujer de Oakland fue detenida durante una protesta en San Francisco contra la guerra de Irak y obligada a dar una muestra de ADN a pesar de no estar acusada de ningún delito.

Harris fue también una firme defensora de la confiscación civil de bienes, patrocinando un proyecto de ley que permitía a los fiscales confiscar beneficios incluso antes de que se presentaran cargos. Años antes, se opuso a la AB 639, un proyecto de ley que pretendía reformar la confiscación de bienes. El proyecto de ley fue aprobado con facilidad por la asamblea estatal, pero pronto se hundió por la oposición unida de las fuerzas del orden, con las que Harris estaba unida.

También se produjo el caso del sij al que se impidió trabajar como funcionario de prisiones debido a su barba obligatoria por motivos religiosos. Harris alegó que su barba le impedía que le colocaran correctamente una máscara antigás, lo que le inhabilitaba para el trabajo, a pesar de que la normativa del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California permite que los guardias lleven barba por determinadas razones médicas.

Varias organizaciones de derechos civiles y jurídicos –entre ellas la ACLU del Norte de California, la Asian American Bar Association y el Council on American Islamic Relations– le escribieron a Harris una carta señalando esta incoherencia. Argumentó que la exención médica sólo se aplicaba a los guardias que habían pasado la prueba de la máscara antes de que entrara en vigor la política, aunque el abogado del hombre dijo que esto no era cierto.

Conformarse con menos

Podría decirse que el logro más significativo en el historial de Harris es su tratamiento de los bancos que estaban involucrados en el fraude generalizado de las ejecuciones hipotecarias, una parte central de su discurso político la última vez que se postuló. Ella promocionó su acuerdo de liquidación de hipotecas de 2011 en su discurso DNC de 2012 y en la Convención de Demócratas de California de 2016, donde fue presentada como alguien que era “muy dura con los bancos cuando intentan ejecutar la hipoteca de las familias trabajadoras”.

Las acciones de Harris sobre el tema en muchos sentidos sirven como un microcosmos de su agenda política más amplia. El acuerdo sobre las ejecuciones hipotecarias, a pesar de ser un acuerdo impresionante e histórico, fue también una medida a medias que aportó mucho menos a la opinión pública de lo que parecía a primera vista, ya que en última instancia no consiguió responsabilizar adecuadamente a los bancos de su criminalidad.

Obviamente, hay que dar crédito a quien lo merece: en setiembre de 2011, Harris retiró a California de las conversaciones sobre el acuerdo hipotecario a escala nacional con los cinco mayores administradores de hipotecas, una medida valiente que le valió el elogio de los grupos de propietarios de viviendas y que supuso desafiar a Obama, su estrecho aliado. Harris lo hizo tras reunirse personalmente con los representantes de los bancos, que ofrecían a California lo que ella llamó “migajas sobre la mesa” y, al parecer, pedían que se les eximiera de emprender acciones legales por cualquier mala conducta que hubieran cometido. Harris pensó que podía ofrecer a los californianos un trato mejor. Dijo a los bancos: “Voy a investigarlo todo”.

Al mismo tiempo, la decisión de Harris de retirarse debe entenderse en el contexto del activismo generalizado que la presionó para hacerlo.

En aquel momento, Harris estaba bajo la presión de líderes sindicales, otros políticos y activistas por el derecho a la vivienda. En palabras de un miembro de la coalición de grupos progresistas: “No es que fuera una abogada dura que quisiera enfrentarse a los bancos”, sino que “costó mucho trabajo llevarla hasta donde necesitábamos”. Harris se retiró al día siguiente de que estos grupos le enviaran una carta, firmada por el entonces vicegobernador Gavin Newsom, posible futuro rival, en la que calificaban el acuerdo de “profundamente defectuoso” e “indignante”.

El acuerdo que Harris consiguió para California fue finalmente mucho mejor. Proporcionaba 18.400 millones de dólares en alivio de la deuda y 2.000 millones en otras ayudas financieras, así como incentivos para que el alivio se centrara en los condados más afectados. Esto es especialmente impresionante si se tiene en cuenta que, en un principio, los bancos sólo habían ofrecido a California, el estado más afectado por la crisis inmobiliaria y el fraude, entre 2.000 y 4.000 millones de dólares.

Sin embargo, el acuerdo era lamentablemente insuficiente. Por un lado, aunque el total de 20.000 millones de dólares suena bien, era una fracción de lo que los bancos habrían tenido que pagar para compensar todos sus delitos. Por ejemplo, los inversores habían ganado 8.500 millones de dólares en un acuerdo con Bank of America sobre valores hipotecarios respaldados por préstamos defectuosos.

En segundo lugar, los propios bancos pagaron muy poco, sólo unos 5.000 millones de dólares, y la mayor parte del acuerdo se refería a la modificación por parte de los bancos de préstamos propiedad de terceros, como fondos de pensiones, que no tenían nada que ver con la mala conducta que hizo necesario el acuerdo. En términos de alivio financiero directo, los propietarios de viviendas en dificultades –cargados con una deuda media de cerca de 65.000 dólares cada uno– recibieron entre 1.500 y 2.000 dólares cada uno. Uno de ellos lo calificó de “bofetada en la cara para muchos de nosotros”.

Además, más de la mitad de los 9.200 millones de dólares de condonación del principal de los préstamos en el estado se destinaron a segundas hipotecas y muchas de ellas ya estaban en mora. Aunque benefició a los propietarios, también significó, como dijo un economista al LA Times, que en la práctica los bancos “estaban condonando préstamos que esencialmente estaban muertos”. Un año después, sólo una quinta parte de la ayuda se destinó a la condonación del principal de la primera hipoteca. E incluso al final, sólo 84.102 familias californianas habían condonado alguna deuda hipotecaria, muy lejos de las 250.000 previstas inicialmente.

Además, según el acuerdo, los préstamos propiedad de Fannie Mae y Freddie Mac no podían acogerse a la condonación de la deuda. Dado que eran los mayores tenedores de hipotecas del país, el número de propietarios que se beneficiarían del acuerdo era aún menor.

Harris explicó que, aunque el acuerdo era imperfecto, se vio obligada a arreglárselas porque el tiempo corría en su contra. “Todos los días hay propietarios de viviendas en California que o bien reciben una ayuda que les permite permanecer en su hogar o bien se encuentran en proceso de ejecución hipotecaria y pueden perder su casa”, declaró. “Y eso siempre pesó mucho en mi mente”. Rob McKenna, uno de los principales negociadores del acuerdo, dijo que “en algún momento tienes que decidir que es más importante conseguir alivio para los consumidores antes que conseguir más a través de los tribunales”. Del mismo modo, el periodista David Dayen creía que Harris había “jugado relativamente bien una mala mano” y que el enjuiciamiento habría requerido más tiempo y una mayor coalición de fiscales de la que disponía en ese momento.

Aun así, hubo numerosos críticos. En LA Times, Michael Hiltzik criticó duramente el acuerdo y lo que denominó la “rosada autocomplacencia” que lo siguió, en particular las nuevas normas de ejecución hipotecaria que imponía, que calificó de “gran cosa”. “La mayoría de las disposiciones exigen a los prestamistas y administradores hipotecarios que cumplan con lo que yo habría pensado que ya era la ley, que prohíbe, ya sabes, el fraude criminal”, escribió.

“Este acuerdo es otra cruda demostración de quién ejerce el poder en Estados Unidos”, escribió Susan Webber. “Añade insulto a la injuria ver cómo algunos intentan describirlo como una victoria para los propietarios de viviendas que llevan mucho tiempo sufriendo y siguen siendo víctimas de abusos”. “Prácticamente no hay ningún beneficio para los prestatarios y, sin embargo, se da crédito a los bancos por las ventas al descubierto y la eliminación de los segundos gravámenes, algo que iban a tener que hacer de todos modos”, se quejó Bruce Marks, fundador del grupo de asesoramiento sobre vivienda Neighborhood Assistance Corporation of America.

Y lo que es más importante, los propietarios de viviendas que se habían visto perjudicados por los bancos seguían enfadados. Durante la campaña de Harris para el Senado, su oponente fue flanqueada por miembros de Occupy Fights Foreclosures, una organización surgida de Occupy LA, mientras criticaba a Harris (aunque de forma poco sincera) por no haber procesado a ningún alto ejecutivo bancario. El grupo había escrito antes una carta a Harris pidiéndole que aplicara una moratoria en las ejecuciones hipotecarias hasta que terminara de investigar el fraude. Los propietarios de viviendas frustrados se quejaron de que se les habían negado reuniones con Harris a lo largo de los años y protestaron en la Convención Estatal de los Demócratas de California de 2015.

No había mejor símbolo de la incapacidad de Harris para hacer rendir cuentas a las personas detrás del fraude en las ejecuciones hipotecarias que su Fuerza de Lucha contra el Fraude Hipotecario. Inaugurada a bombo y platillo en 2011 y empleando a 25 abogados e investigadores del Departamento de Justicia con un presupuesto de más de dos millones de dólares para perseguir el fraude en las ejecuciones hipotecarias, la fuerza de ataque logró procesar sólo diez casos en tres años, según descubrió una investigación del East Bay Express en 2014.

El periódico descubrió que el grupo no sólo había procesado menos casos de fraude en ejecuciones hipotecarias que muchos otros estados, sino que había presentado menos demandas que los fiscales generales de estados más pequeños con menos víctimas e incluso menos que algunos fiscales de distrito del condado. Sin embargo, California lideraba el país en lo que hace a operaciones de estafa de este tipo, con muchos miles de denuncias desde 2010. Un activista de los derechos de vivienda que había perdido su casa en un fraude llamó a la fuerza de ataque un “esfuerzo de relaciones públicas”.

Harris dijo en repetidas ocasiones que estaba limitada en lo que podía hacer. Cuando un hombre en la Convención del Partido Demócrata de California en 2016 le preguntó: “¿Cuántos banqueros fueron a la cárcel?”, ella dijo que hicieron lo mejor con las pruebas que había. “Yo también, como la mayoría de los estadounidenses, estoy frustrada. Está claro que se produjeron delitos y que la gente debería ir a la cárcel”, dijo a LA Times el año pasado. “Pero fuimos donde nos llevaron las pruebas”.

Sin embargo, se puede demostrar que esto no siempre fue así. En 2017, The Intercept obtuvo un memorando de 2013 dirigido a Harris por fiscales de la oficina del fiscal general en el que decían que habían “descubierto pruebas que sugerían una mala conducta generalizada” en OneWest Best y la instaban a “llevar a cabo una investigación completa de la mala conducta de un banco nacional y proporcionar una contabilidad pública de lo sucedido”. Sin embargo, Harris nunca lo hizo. (Casualmente, Harris fue la única candidata demócrata al Senado en 2016 que recibió una donación de Steven Mnuchin, ex CEO de OneWest).

Uno tiene que preguntarse si hay otros memorandos similares por ahí, y cuántos.

Lo malo socava lo bueno

Es indudable que la historia de Harris incluye muchos logros alentadores, desde su persecución de los contaminadores corporativos y su implementación de políticas para prevenir la reincidencia en el pasado hasta su más reciente oposición firme a la administración Trump y su apoyo a la legislación progresista en el Senado.

Todos los políticos tienen algo malo que acompaña a lo bueno de su historial. Pero en el caso de Harris, lo malo a menudo socava directamente lo bueno.

Debería importarnos que Harris, la ardiente reformadora de la justicia penal, no sólo hiciera poco por promulgar esta reforma durante sus años como fiscal sino que apoyara políticas duras y punitivas que socavaban su propia retórica progresista sobre el tema. Debería importar que a veces lo hiciera innecesariamente, adoptando una postura más dura que sus oponentes de derecha. Debería importar que en repetidas ocasiones intentara mantener encerrado en prisión a un hombre inocente y que tratara de defender una confesión falsificada.

Y si sigue vendiéndose al público como una fiscal que no toma prisioneros y que persigue las fechorías financieras en defensa del propietario ordinario de una vivienda, entonces debería importar que su historial en este ámbito sea más decepcionante que el de algunos fiscales de distrito de condado.

Harris ha demostrado la capacidad de moverse hacia la izquierda cuando se la presiona. Para ello, el público votante debe tener primero una comprensión clara de quién es ella como política.