“Esta persona estuvo durante dos meses -y están todos los chats y hay muchas personas que lo saben- amenazándome día por medio con que, si yo hacía esto o hacía lo otro, se iba a suicidar”, expresó Fabiola Yáñez, expareja de Alberto Fernández, durante una entrevista exclusiva con la periodista Tatiana Schapiro de Infobae, que se publicó en la noche de este sábado, un día después de que la Justicia imputara al expresidente argentino por violencia de género.

La entrevista se llevó a cabo en Madrid, España, donde Yáñez reside. “No podía salir de mi casa hoy, pusieron inhibidores para que yo no pudiera salir de mi casa. Inhibidores que hacían que el auto se apagara”, advirtió la ex primera dama, y llamó a que la Justicia investigue.

Luego recordó el último año del mandato de Fernández, el cual fue el “peor”: “Tuve que salir en pantuflas y bata e irme a la casa de huéspedes”. “No soportaba más. ¿Cómo una persona con tanta impunidad te hace una cosa así?”, cuestionó. Según narró, intentaba irse del país pero la retenían: “Me inventaban una cosa todas las semanas para irme llevando”. Por eso, estuvo ese período junto a su hijo en esa casa, lo que no impedía que el expresidente ingresara sin pedir permiso, pegando portazos, incluso en su dormitorio para controlar lo que estaba haciendo.

“Me amenazaron con decir que estaba enferma y que una persona iba a ayudar a que eso fuera verosímil. No voy a decir más nada acerca del tema porque no lo puedo decir”, se limitó a decir.

Yáñez contó que además de violencia física sufrió durante mucho tiempo “acoso telefónico, terrorismo psicológico”. Por ejemplo, dijo que el exmandatario la acusaba de ser la causante de la derrota electoral: “Todos los días se me repetía ‘por culpa tuya perdí un gobierno; por culpa tuya este gobierno perdió las elecciones’”.

“Nadie hizo nada”, expresó Yáñez

“Siempre estuve sola”, reiteró durante la entrevista. Dijo que personas allegadas a Fernández sabían de las agresiones que recibía y no hicieron nada para ayudarla, entre ellas, la secretaria del expresidente, María Cantero. “He tenido que escuchar a amigos diciéndome: ‘Tengo un cargo de conciencia porque yo lo sabía. Y yo sí tenía el poder para decirles a ellos que hicieran algo’. Pero nadie hizo nada”.

Asimismo, Yáñez manifestó que pidió ayuda al Ministerio de la Mujer, cuyas titulares durante el gobierno de Fernández fueron Elizabeth Gómez Alcorta (diciembre de 2019 a octubre 2022) y Ayelén Mazzina (octubre de 2022 a diciembre de 2023), y no la asistieron. “Mostré y pedí ayuda. La persona las vio [las imágenes] y ahora me envió un mensaje diciendo: ‘Vos nunca me pediste ayuda. Dijiste que ibas a venir al ministerio’. Si yo iba al ministerio, salía en los diarios”, planteó.

“He cuidado a este hombre. Lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho”, contó con referencia a las imágenes en las que se ve a la comunicadora Tamara Pettinato bebiendo con Fernández. Ante la pregunta de la periodista sobre si las infidelidades ocurrían todo el tiempo, respondió que sí.

“La gente no conoce mi voz, la gente no conoce mi trabajo, la gente no conoce nada de mí. La gente no me conoció”, lamentó Yáñez, y apuntó contra los encargados de la comunicación presidencial, quienes le decían que no hablara con la prensa para “no darles entidad”. “Van a decir de mí un montón de cosas pero hoy me siento más fuerte que nunca”, concluyó.